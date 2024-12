Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Fonte: IPA Stivali al ginocchio color ciliegia

Tra la schiera di shoeaholic a popolare il mondo vi è chi addirittura non riesce a rinunciare loro nemmeno di fronte a temperature infernali, popolando il bagnasciuga di texani e biker insieme a shorts ed abitini sotto al severo sguardo di dissenso di chi i dettami della moda li osserva diligentemente per vocazione: sebbene non si possa più dire che gli stivali abbiano una connotazione prettamente stagionale – strettamente correlata alla naturale esigenza di ripararsi dal gelo nei mesi freddi, quindi – resta loro di diritto il titolo di accessorio cult dell’inverno.

Le tendenze scarpe cambiano con noi, vittime del tempo, eppure gli stivali continuano imperterriti ad occupare la prima fila nella scarpiera di ogni donna. Trattasi di una calzatura di indole estremamente versatile che, nella sua intrinseca semplicità, evolve di continuo adattandosi sempre a nuove forme e dettagli.

Così, come ogni anno, eccoci qui estasiati ad interrogarci in merito a quali siano i principali modelli a cui fare spazio nella propria wishlist. La risposta, ovviamente, risiede nelle più recenti collezioni viste in passerella.

Il filo conduttore stavolta sembrerebbe essere la semplicità, elevata da dettagli ricercati. Un’autentica marcia di stile scandita dal suon del tacco di stivali e stivaletti, a regalare a chi osserva solo che l’imbarazzo della scelta. Qualche anticipazione? Eccola prontamente servita.

Stivali inverno 2024/25: tutti i modelli da cui lasciarsi conquistare subito

Per quanto concerne il capitolo texture, a pelli liscissime e talvolta ultra verniciate si contrappongono morbidi stivali in camoscio, dalle forme esasperate ed avvolgenti a nascondere il polpaccio. Il cavallino costituisce poi una lieta new entry, pronta ad impreziosire qualsivoglia mise.

In materia di colori, invece, inutile dire come gli stivali neri rimangano nel ruolo di must, messi ora a dura prova da ogni, calda e fredda, golosissima sfumatura del marrone – dal cioccolato fondente al caramello – e dall’accattivante bordeaux, prontissimo ad indurre in tentazione.

Se c’è una certezza – lì piazzata appositamente ad interrompere l’aura di raffinatezza dominante – questa è sicuramente come le stampe animalier non abbiano alcuna intenzione di sottrarsi da sotto le luci della ribalta, inducendo chiunque le scelga a farsi notare. Il ventaglio di scelta è variegato, e letteralmente: dalla fantasia leopardata a quella pitonata non ne manca nessuna, e spunta il muccato deciso a farsi spazio. Un trend, questo, che Cavalli in particolare ha fatto proprio rivisitando ulteriormente modelli di stivali a gamba alta accessoriandoli di punta stretta e tacco mediamente basso, dipingendoli interamente con il pattern snake.

Gli stivali con il tacco nell’inverno 2024/25 permangono, sono alti eppure non altissimi: tacita regola vuole che essi non superino gli otto centimetri, su rialzo kitten o a cono, tutto sommato il giusto compromesso per chi desidera elevarsi pur continuando a camminare in totale nonchalance.

Quantomeno per questa fredda stagione, infatti, non sarà tanto il tacco a fare la differenza bensì la lunghezza del gambale dello stivale che si indossa, che moda comanda debba essere rigorosamente maxi e con soltanto qualche rara eccezione.

Accanto alla sconfinata semplicità a regnare, poi, vedremo accostarsi stivali statement. Parliamo di modelli dirompenti, a cui affidare il compito di sconvolgere ensemble altrimenti fin troppo casual. Perciò largo spazio sì a biker e chelsea boots in cui infilare i piedi in pochi attimi, ma anche e soprattutto a varianti dallo spirito ribelle adorni di velluti preziosi e cristalli per illuminare il panorama streetstyle.

Incuriosite a sufficienza, pronte ora a scoprire gli stivali dell’inverno 2025 modello per modello?

Stivali al ginocchio, tra eleganza e seduzione

Dovessimo individuare un vincitore questo sarebbe senza il minimo dubbio il modello cuissardes, onnipresente in pedana a coniugare eleganza e seduzione oltrepassando di gran lunga il ginocchio.

Attillatissimi, ad effetto seconda pelle, oppure morbidi e abbondanti i più desiderati sono in pelle lucida o spazzolata, dalla punta tagliente come stondata.

Gli stivali oltre la coscia si sono visti durante le passate settimane della moda praticamente ovunque, da Courrèges che li ha proposti in finiture viniliche e aderenti sino ad essere un tutt’uno con la gamba a Bally e Chanel che hanno sfoderato versioni in camoscio stringate e rasoterra.

Se, poi, i cuissardes di Chloé evocano a gran voce il ritorno del boho-chic, appoggiati dalle creazioni in pieno stile western di Versace, lo stivale oltre la coscia più raffinato in assoluto è stato quello avvistato sui défilé di Gucci accanto a trench color ciliegia e mini dress.

Chelsea boots e stivali da equitazione come emblema di semplicità

Il classico non passerà mai di moda, perché rassicura come niente altro: non si eclissano ancora i cosiddetti chelsea boots alti e bassi, ordinari e dalla comoda para rasoterra o più massiccia come nel caso di Bottega Veneta e Sunnei.

Perché li si amano tanto? Forse perché la suola spessa ad isolare dal gelo c’è, ma a prendere il posto dei lacci sono porzioni di banda elastica pronte ad agevolarne la calzata quando il tempo scorre troppo rapidamente.

All’appello non mancano nemmeno esemplari a metà tra l’equestre ed il biker, dal fare rilassato teso ad abbracciare la quotidianità. Parliamo di modelli alti ma che non arrivano a coprire il ginocchio, i quali mostrano fattezze sinuose e forme sagomate per accompagnare il movimento della gamba. Non è un caso, infatti, come questi siano nati per cavalcare. Sì, attualmente principalmente l’onda delle tendenze.

Le nuove evoluzioni dei texani

Ad accontentare chi con la mente si trova ancora nelle verdi distese del Coachella, ecco poi i texani decisi più che mai a restare per l’inverno 2025.

Diesel ha fornito il proprio fondamentale contributo presentandone una iconica declinazione in denim, come da copione, Ganni ne ha rispolverato versioni a strizzare l’occhio alla tradizione mentre Elie Saab ha portato i suoi in alto, sino a sfiorare il ginocchio, dotandoli di tacco a cono e punta enfatizzata.

A tutta stravaganza con gli stivali da neve (anche in città)

Voglia di una dose extra di stravaganza? Ecco sorgere nel bel mezzo dello scenario stivali inverno 2024/2025 modelli geometrici dall’allure Space Age grazie a Louis Vuitton e voluminosissimi Moon Boot da neve anche in città.

Fa strano, è innegabile, ma parliamo di una calzatura che divide: se vi è chi li lascia riemergere dalla scarpiera soltanto in vista della settimana bianca, vi è anche chi ama attirare l’attenzione ed opta per indossarli senza problemi anche per una tranquilla passeggiata.

Il termine inglese a renderli celebri – letteralmente traducibile in “stivale lunare” – trae in inganno se si pensa che di doposci si parla. L’idea ad originarli? Appartiene ad un giovane imprenditore italiano, Giancarlo Zanatta, che durante un viaggio d’affari in America venne ispirato da un cartellone pubblicitario a raffigurare Neil Armstrong e Buzz Aldrin. Una volta tornato in Italia egli disegnò i primi moon boot da astronauta, a metà tra scarpe da trekking in pelle e nylon con l’interno in morbido poliuretano per proteggere i piedi dal gelo, ed il resto è storia.

Biker e simili: sono loro i più rock

In veste di grande cult del guardaroba grunge anni Novanta, la moda stivali dell’inverno 2025 pone i biker sulla vetta delle tendenze. Isabel Marant, ad esempio, ha proiettato in passerella una chiara visione dal passato attraverso stivaletti da corsara traboccanti di frange.

Alto e adorno di micro borchie, poi, lo stivale di Prada – ad anticipare la nascente corrente di stile boho-biker – da abbinare ora rigorosamente ad abiti svolazzanti e pieni di fiocchi dall’attitudine lolitesca, come Pinterest Predicts insegna snocciolando per tempo quelli che saranno i trend moda del 2025.

Una valida alternativa è stata gentilmente fornita anche da Coach, con biker boots in pelle nera e dettagli vivaci a contrasto particolarmente grintosi. Ed ecco poi la versione definitiva dell’audacia fatta stivale con le proposte firmate Roberto Cavalli, pitonate da tacco a punta.

Stivali dal gambale largo ad effetto slouchy

Gli stivali attualmente prediletti dalle fashioniste di tutto il mondo? Sicuramente gli stivali al ginocchio dal gambale largo, rigorosamente.

Adatto a tutte coloro che non vantano nel proprio patrimonio genetico polpacci particolarmente sottili o, più semplicemente, a chi vuole ottenere un effetto rilassato – slouchy in gergo modaiolo – durante l’inverno in corso tale modello promette di fare da sé l’intero look, elevando persino l’apparenza del più basico degli abbinamenti last minute.

Le principali correnti di stile a riguardarli sono due, anche se non necessariamente una esclude l’altra, in camoscio sofficissimo o pelle opaca e ultra verniciata. Se da un lato si stagliano gambali morbidissimi a ricreare lungo il polpaccio innumerevoli pieghe scultoree – come testimonia fedelmente il modello Toy di Loewe – dall’altro c’è il modello rigido e strutturato da una geometria flared, a ricordare a tutti gli effetti la zampa di un elefante, come nelle interpretazioni di Givenchy e Ganni.