Stivali traforati: idee di look per l’estate

Ecco le idee di look più chic per indossare gli stivali traforati in estate!

Fonte: Getty Images Idee di look con gli stivali traforati

Gli stivali traforati in estate sono una buona opzione se amiamo gli stivali, ma non vogliamo soffrire più di tanto il caldo. Ecco qualche idea di look su quale modello scegliere e come indossarli in modo trendy.

Stivali traforati: che modelli scegliere

Gli stivali, traforati o meno, sono un capo che va scelto con attenzione a seconda della nostra fisionomia. Ecco cosa tenere presente.

Al ginocchio

Gli stivali al ginocchio sono adatti a voi se le ginocchia sono un vostro punto di forza e amate esibirle. Spesso si evita di acquistarli perché si teme che il gambale sia troppo stretto in caso di polpacci importanti. Sappiate che esistono brand che confezionano stivali con gambali su misura, proprio per chi ha questo tipo di esigenze. Non c’è nulla di peggio infatti di un paio di calzature (e se è per questo anche di capi di abbigliamento) che ci fanno sentire costrette.

A metà polpaccio

Gli stivali a metà polpaccio sono perfetti per voi se avete polpacci sottili, perché sottolineano questa parte del vostro corpo e sarà lì che cadrà l’occhio. Il mio suggerimento quindi è quello di indossare questo genere di stivali con una gonna lunga e fluida, in modo da equilibrare la figura.

Alla caviglia

Gli stivali alla caviglia, preferibilmente con il gambale morbido, sono adatti a voi se avete caviglie e polpacci sottili e, in generale, se le gambe sono il vostro punto di forza, perché tendono a tagliare la figura. Se li amate alla follia, ma non desiderate mostrare troppo le gambe, allora potete indossarli con gonne lunghe o pantaloni palazzo, in modo che la linea del gambale si veda e non si veda!

Stivali traforati: idee di look da copiare

Il modello texano

I texani, che siano lunghi, midi o alla caviglia, sono perfetti in estate con mini in denim, sia denim bianco che indaco classico, ma non solo. Se li scegliete scamosciati, potete abbinarli anche a materiali come il lino o il cotone fiammato, che sarà perfetto per l’estate, perché fresco e leggero.

Il modello con dettagli in metallo

Gli stivali possono non essere necessariamente scamosciati e western style, ma avere un tocco rock: con piccoli dettagli e borchie in metallo, diventano immediatamente più grintosi e d’effetto. Se volete stemperare questo effetto rock, potete abbinarli ad un total look in bianco, perfetto per l’estate, soprattutto se declinato nei morbidi tessuti del lino e del cotone. In alternativa, potete optare per una gonna in raso di seta, con cui il tocco punk rock funziona benissimo!

Fonte: Getty Images

Il modello super sexy

Se preferite un dettaglio più glam, potete optare per stivali al ginocchio tipo cuissardes, da portare con shorts in jeans o in versione camo. Questo genere di stivale dona particolarmente a chi ha nella parte inferiore delle gambe il proprio punto di forza. È ideale infatti per mettere in risalto caviglie e polpacci sottili. Potete sceglierli alti al ginocchio o corti alla caviglia, con o senza tacco. Ovviamente, se volete slanciare la figura, preferite un modello con il tacco, anche a spillo.

Un ultimo consiglio

Gli stivali sono un capo in pelle: fate attenzione a dove li acquistate, verificando sempre bene la provenienza dei materiali, in modo da essere sicuri di quello che indossate. Controllate dove vengono prodotti, in modo da essere certe che arrivino da una zona del mondo dove ci sia un’etica del lavoro. Non dimenticate infatti che in Italia abbiamo un know how nel settore calzaturiero che ci invidiano in tutto il mondo: se e quando possibile, premiamo i nostri artigiani!