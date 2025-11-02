Gli stivali con gambale largo di Annalisa sono le scarpe che ti regalano il glow up che ti serviva

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA I migliori stivali con gambale largo di Annalisa

Gli stivali con gambale largo sono trendy e ci accompagneranno per tutta la prossima stagione. A svelarlo non è una persona qualunque, ma Annalisa che su Instagram sfoggia un look favoloso! La cantante, ospite di Che Tempo Che Fa, ha deciso, ancora una volta, di regalarci una ispirazione fashion da non perdere.

Per l’occasione infatti ha indossato un maxi blazer, trasformato in un vestito, con sotto una camicia bianca oversize e dal taglio maschile. A completare il look una cravatta, calze a rete e un paio di stivali con gambale largo. Diventati virali nei mesi scorsi, questa tipologia di stivali sono super di moda questo autunno e lo saranno ancora di più d’inverno.

Il bello degli stivali a gambale largo è che non sono solamente belli, ma anche comfy. Si adattano a qualsiasi tipo di polpaccio, sostituendo i cuissard effetto second skin decisamente cool, ma spesso stretti e scomodi. XXL e comodissimi, questi stivali rendono straordinario anche l’outfit più semplice, aggiungendo un tocco chic e d’effetto.

I modelli a disposizione poi sono davvero tantissimi, da quelli di ispirazione Seventies a quelli con drappeggi, passando per quelli effetto ghetta o a tubo e alti sino al ginocchio. L’ideale quando vuoi sentirti sensuale, ma anche libera, scegliendo di indossare qualcosa che ti faccia sentire bella e al tempo stesso a tuo agio.

I migliori stivali con gambale largo per copiare il look di Annalisa

Partiamo da un modello che richiama quello indossato da Annalisa, con tacco a spillo, gambale largo e colore black lucido. Comodissimo e facile da sfoggiare, questo stivale ha un gambale alto sino al ginocchio e comodissimo.

Stivali con gambale largo Generic Stivali con tacco a spillo e gambale largo

Tacco cubano e gambale largo a ghetta per gli stivali di IF, arricchiti con cerniera laterale e inserto con lucchetto. Curati nei dettagli, si indossano anche per tutto il giorno e sono praticissimi!

Stivali con gambale largo IF Stivali con tacco cubano e gambale largo

Disponibili in ben tre colori, uno più bello dell’altro, questo stivale con gambale largo e tacco chunky è favoloso! Con punta stondata e realizzati in materiale morbido, questi stivali sono perfetti da sfoggiare con qualsiasi look, da quello più sportivo a quello chic. Neri sono stupendi, ma anche gli stivali bianchi e – perché no – rosa, hanno il loro fascino!

Offerta Stivali con gambale largo Ceciloroda Stivali con gambale largo e tacco chunky

I camperos sono un altro grande trend della stagione. Favolosi e chic, sono stupendi nella versione con gambale largo. Quelli di Queen Helena sono amatissimi su Amazon. Sono dotati di tomaia in ecopelle, fodera in sintetico e comoda suola in gomma.

Ma i nostri preferiti restano gli stivali con gambale largo di Cecilorda fold over. Il gambale in questo caso non è rigido, ma morbido, ripiegato in sè stesso. Alti sino al ginocchio, sono disponibili in tantissime varianti e colori. Quelli in suede, sia marroni che neri, sono super eleganti. Quelli rosa o bordeaux in eco pelle sono perfetti da sfoggiare durante la giornata, mentre quelli in lurex e quelli in finta pelle di pitone sono semplicemente wow!

