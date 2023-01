Tutti i metodi per piegare velocemente gli asciugamani

Fonte: iStock I trucchi salvaspazio per piegare gli asciugamani

Come organizzare l’angolo dedicato agli asciugamani? Alcuni hanno a disposizione un intero ripiano del mobiletto del bagno o un ampio cassettone, altri preferiscono tenerli in un’altra stanza, e poi c’è chi, per motivi di spazio, non può far altro che riporli in bella vista. In ogni caso, è importante saper piegare bene gli asciugamani in modo che rimangano sempre morbidi e stirati (ed eventualmente che occupino poco spazio). Vediamo qualche idea semplice e geniale, assolutamente da copiare.

Come piegare gli asciugamani: metodi salvaspazio

Una volta lavati, lasciati ad asciugare perfettamente e (per i più esigenti) persino stirati, gli asciugamani sono pronti per essere riposti. Come piegarli per far sì di averli ben ordinati e magari anche risparmiando spazio prezioso? Sicuramente avrete visto come fanno negli hotel: i loro asciugamani sono sempre sistemati a puntino, per dare un’impressione di ordine e pulizia, e talvolta persino per sorprendere gli ospiti, puntando su forme strane e originali. Scopriamo allora alcuni trucchetti per avere anche in casa un angolo dedicato agli asciugamani che sia elegante e ben sistemato.

La tecnica più semplice per piegare gli asciugamani consiste nel formare dei rettangoli di piccole dimensioni. Questo è il metodo migliore per impilare la biancheria da bagno negli armadi e nei cassetti. Vediamo come procedere: prendete il vostro asciugamano e stendetelo bene su una superficie piana, stirandolo con le mani per appianare ogni grinza. Ora immaginate il lato corto diviso in tre parti, quindi piegate il telo per un terzo, seguendo il senso della larghezza. Piegate anche l’altro lembo dell’asciugamano, in modo che vada a sovrapporsi a quello opposto. Non vi resta che piegare il telo da bagno a metà, stavolta nel senso della lunghezza, e poi ancora una volta a metà.

Un metodo salvaspazio, molto simile a quello precedente, vi permetterà di impilare ancora più asciugamani anche in un ripiano di piccole dimensioni. Dopo aver steso il telo, piegatelo a metà su se stesso, in modo che i due lati più corti combacino, quindi piegate una seconda volta seguendo lo stesso verso. Ora immaginate di dividere l’asciugamano in tre parti per il senso della lunghezza: piegatelo per un terzo, quindi prendete il lembo opposto e infilatelo all’interno di quello precedentemente sistemato. In questo modo, l’asciugamano risulterà ben compatto e non c’è rischio che vi rubi spazio superfluo.

Come piegare gli asciugamani grandi

E se l’asciugamano è particolarmente grande? Iniziate stendendolo su una superficie piana e piegandolo in due, in modo che il lato più corto si sovrapponga a quello opposto. Ora immaginate di dividere il telo da bagno in tre parti per il senso della lunghezza, quindi piegatelo per un terzo e poi piegate il lembo opposto facendolo combaciare a quello precedente. Replicate questo passaggio ancora una volta, sempre seguendo il senso della lunghezza, ma infilando l’ultimo lembo all’interno di quello opposto, per rendere l’asciugamano un rettangolo compatto che occuperà poco spazio nell’armadio.

Come piegare gli asciugamani: il metodo Kondo

Marie Kondo è una scrittrice giapponese diventata famosissima in tutto il mondo per i suoi trucchetti di economia domestica, che hanno aiutato migliaia di persone a rimettere ordine in casa. Qual è il suo metodo per piegare gli asciugamani? Consiste semplicemente nell’arrotolarli: dopo aver steso il telo da bagno su una superficie piana, piegatelo a metà per il senso della larghezza e iniziate ad arrotolarlo su se stesso, premendo bene per far sì che il tessuto rimanga stirato. Una volta formato il rotolo, non vi resta che impilarlo assieme agli altri nel vostro armadio, formando una piramide. In questo modo avrete sempre sott’occhio tutti i vostri asciugamani, risparmierete spazio e non dovrete far altro che sfilare quello che preferite senza mettere in disordine gli altri.

Come piegare gli asciugamani in modo creativo

Se non avete un armadio o un altro mobile dove riporre gli asciugamani, probabilmente sarete soliti lasciarli in bella vista su una mensola del bagno. In questo caso è ancora più importante trovare un metodo per piegarli in modo da recuperare più spazio possibile, cercando anche di rendere l’angolino dedicato agli asciugamani esteticamente gradevole. Perché non provare allora a sistemare la biancheria da bagno adottando qualche forma creativa? Vediamone alcune facili da replicare, così da rendere il bagno ancora più speciale.

Piegare gli asciugamani a rotolo

La forma più classica è quella a rotolo, elegante e raffinata proprio come nelle spa. Per piegare gli asciugamani in questo modo ci vuole davvero poco: stendete il vostro telo su una superficie piana, quindi prendete l’angolo in alto a sinistra e portatelo all’incirca a metà del lato lungo, formando una piega a punta. Piegate ora a metà nel senso della lunghezza e girate l’asciugamano sul retro. Partendo dal basso (ovvero dal lato diritto), iniziate ad arrotolare l’asciugamano salendo verso l’alto.

Una volta arrivati al lato appuntito, prendete il lembo superiore e infilatelo all’interno del lato del rotolo, per tener fermo l’asciugamano. Come sistemare ora i teli da bagno? Potete impilarli a piramide su una mensola, oppure posizionarli all’interno di un cestino di vimini, per far sì che tutto sembri più ordinato. Lasciate sbizzarrire la vostra fantasia: è l’occasione giusta per creare un angolino delizioso anche in bagno.

Piegare gli asciugamani a rosa

Siete alla ricerca di un’idea originale per dare un tocco di colore e allegria al vostro bagno? Preparate un vaso con una bella rosa… composta da asciugamani! Per farlo, vi occorre un piccolo vaso, uno spazzolino da denti con la sua custodia coprisetole e tre diversi asciugamani (verde chiaro, verde scuro e rosso), magari scegliendo tra quelli più vecchi che non usate più. Prendete l’asciugamano rosso, che vi servirà per fare la corolla del fiore. Piegatelo formando due triangoli che si sovrappongono in maniera irregolare, facendo in modo che i due angoli opposti siano vicini ma non si tocchino.

Piegate il lembo inferiore dell’asciugamano per circa una decina di centimetri. Ora prendete lo spazzolino, coprite la testina con l’apposito coprisetole e posizionatelo su uno dei due lembi del telo da bagno (il manico deve rimanere appoggiato sopra i due triangoli sovrapposti irregolarmente). Iniziate ad arrotolare l’asciugamano attorno allo spazzolino, e quando avete terminato piegate i lembi di tessuto attorno al rotolo così ottenuto. Date forma alle punte, lasciandole sporgere dalla rosa, in modo da dare l’effetto dei petali.

Riempite il vaso con l’asciugamano di color verde chiaro, in modo che i lati sporgano al di fuori. Con il telo verde scuro, invece, avvolgete completamente il manico dello spazzolino. Posizionate il vostro fiore all’interno del vaso, sistemandolo con le mani per far sì che rimanga ben dritto. Non vi resta infine che aggiustare l’asciugamano verde chiaro cercando di dare ai suoi lembi la forma di piccole foglie che spuntano dal vaso. Il risultato è davvero super.