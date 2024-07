Come piegare i vestiti per farli stare in una valigia piccola

Siete quasi pronti per le vacanze, ma dovete ancora chiudere le valigie? Ecco alcuni trucchetti per piegare i vestiti in caso di bagaglio di piccole dimensioni

Fonte: iStock Valigia piccola? Ecco come piegare i vestiti

Le vacanze si avvicinano ed è tempo di preparare la valigia: si tratta di un compito che, se alcuni svolgono in tutta rapidità e senza pensieri, per altri rappresenta davvero un incubo. Tra liste di vestiti e documenti per non dimenticare qualcosa di importante e tentativi – spesso inutili – di ficcare tutto in spazi piccolissimi, il momento della partenza sembra quasi spaventoso. Ma ci sono alcuni trucchetti davvero geniali che potranno venirvi in aiuto: scopriamo come piegare i vestiti per farli entrare anche in una valigia piccola.

Perché scegliere una valigia piccola

Innanzitutto: perché dovreste far stare tutto in una valigia piccola? Chi viaggia in auto o in treno, ad esempio, può permettersi di portare con sé qualche bagaglio in più per non dover rinunciare alle proprie comodità. Ma i passeggeri che salgono a bordo di un aereo sanno bene che ad ogni kg in più di valigia corrisponde un preciso aumento nei costi del biglietto. Insomma, in molti lo fanno solo per risparmiare, così da evitare sovrapprezzi che potrebbero far lievitare notevolmente la spesa per le vacanze. Ma viaggiare in modo minimal è anche una vera e propria tendenza: liberarsi del superfluo e avere, almeno per pochi giorni all’anno, la possibilità di non dover scegliere in continuazione nuovi outfit, concentrando la mente solo sulle avventure in vacanza.

Come risparmiare spazio in valigia

Insomma, scegliere una valigia piccola per le proprie vacanze è non solo una necessità, ma anche una precisa volontà per molte persone. Volontà che, tuttavia, si scontra spesso con la realtà: quanto è difficile scegliere le poche cose da portare con sé in viaggio? Per fortuna, ci sono molti trucchetti utili per risparmiare spazio in valigia, così da avere la possibilità di infilarci qualcosa in più. La prima cosa da fare consiste nell’essere organizzati: compilare una o più liste di ciò che vorrete portare con voi è una strategia davvero importante per non perdersi niente (sia mai che, nella foga di far entrare tutto in valigia, vi dimentichiate il passaporto!).

Quindi, occorre passare alla disposizione dei singoli oggetti all’interno della valigia: se ne avete acquistata una con diversi scomparti, probabilmente avrete il compito facilitato. Calcolate subito lo spazio necessario per il beauty case (o comunque per tutto il necessario per l’igiene quotidiana), quello per le scarpe e per eventuali accessori che vi potranno essere fondamentali a seconda della meta delle vostre vacanze. Quindi, in ciò che resta dovrete infilare i vestiti. Forse più semplice a dirsi che a farsi, ma in realtà potete imparare alcuni metodi di piegatura che vi ritorneranno molto utili per infilare i vostri capi d’abbigliamento anche in spazi ridotti.

Piegare i vestiti in valigia: i trucchi

Al momento di inserire i vestiti in valigia, adottate alcuni semplici trucchetti per risparmiare più spazio possibile. Questo è particolarmente utile per chi ama viaggiare leggero, magari portando con sé solo il bagaglio a mano per star fuori di casa qualche giorno. Da dove iniziare? Dopo aver preparato sul letto tutto ciò che volete portare con voi, cominciate dalle t-shirt: stiratele bene con le mani e poi piegatele in due per il senso della lunghezza, ripiegando verso l’interno anche le maniche. A questo punto, partendo dal basso, arrotolatele con cura (cercando di evitare le pieghe). È davvero facilissimo!

Proseguite poi con i pantaloni, sia lunghi che corti: piegate anch’essi in due, tenendoli saldamente per il cavallo e facendo sovrapporre le gambe. Non vi resta quindi che arrotolarli, sempre partendo dall’orlo in basso. Per i pantaloni lunghi, potete anche effettuare una seconda piega a metà per “accorciare” le gambe e rendere più facile l’arrotolamento. Attenzione ai pantaloni in materiale delicato come il lino e la seta: potrebbero stropicciarsi o rovinarsi eccessivamente, quindi è meglio piegarli normalmente (come se doveste riporli nell’armadio).

Abiti e gonne richiedono un pochino più di cura, perché possono rovinarsi. In questo caso, piegate i vestiti a metà nel senso della lunghezza e arrotolateli delicatamente, utilizzando dei fogli di carta velina per ridurre le pieghe. Inseriteli quindi in una busta per vestiti, così da proteggere maggiormente il tessuto. Accortezze particolari servono anche per eventuali giacche e camicie, se avete bisogno di un outfit elegante da portare con voi. Per le giacche, piegatele al rovescio in modo da proteggere la fodera esterna, quindi incrociate le maniche sulla schiena e arrotolate delicatamente partendo dal basso. Anche in questo caso, è consigliabile l’uso di buste per indumenti.

Le camicie si stropicciano molto facilmente e perdono subito la piega. Come fare? Innanzitutto, abbottonatele completamente (inclusi colletti e polsini) per mantenere il più possibile la forma. Quindi piegate le maniche sulla parte posteriore, in modo che si incrocino. Non vi resta che piegare le camicie a metà nel senso della lunghezza e poi arrotolarle con delicatezza, con un foglio di carta velina tra le pieghe. Riponete ancora una volta in una busta per vestiti, o ancor meglio in una busta di carta leggermente rigida, per evitare eccessivi stropicciamenti.

Infine, mancano felpe e maglioni: anche se partite in estate, è sempre bene avere un cambio più pesante per non trovarsi sprovvisti in caso di clima avverso o di un temporale improvviso. Le felpe si possono tranquillamente piegare a metà, incrociando le maniche sul petto, e poi arrotolare (magari infilando il tutto all’interno del cappuccio). I maglioni richiedono invece una maggiore attenzione, soprattutto se in lana o cashmere. Piegate le maniche con delicatezza sul petto, quindi inserite un foglio di carta velina e arrotolate i maglioni dal bordo inferiore. Usate sempre una busta per indumenti.

Dove sistemare la biancheria intima

Non resta ora che pensare alla biancheria intima: quest’ultima, essendo di dimensioni ridotte, ha il pregio di potersi infilare davvero ovunque, recuperando così i piccoli spazi che rimarrebbero altrimenti inutilizzati. Appaiate i calzini tenendoli per il tallone, quindi arrotolateli e infilate il “rotolino” all’interno dell’elastico. Potete metterli dentro le scarpe, per mantenere la loro forma, o semplicemente infilarli in qualsiasi piccolo pertugio. Con i reggiseni, invece, dovrete fare più attenzione: sistemate le coppe l’una sopra l’altra e piegate le bretelline al loro interno. Potete impilarli insieme, per risparmiare spazio.

Slip e boxer si arrotolano facilmente, diventando dei minuscoli “rotolini” che vanno ad occupare i piccoli spazi rimasti liberi tra i vestiti. Lo stesso dicasi per eventuali canotte o magliette intime, che non si stropicciano e possono essere sistemate ovunque – sempre una volta arrotolate, ovviamente. Se avete costumi da bagno, arrotolate anch’essi e infilateli negli ormai pochissimi pertugi ancora non occupati. E ora potete chiudere comodamente la vostra valigia, senza alcun pensiero.