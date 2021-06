editato in: da

Il lino è un tessuto meraviglioso per l’estate. Fresco e leggero, è l’ideale per look dal gusto senza tempo, perfetti sia al mare che in città. Vediamo come indossarlo con stile.

Lino, come indossare il tessuto più estivo che c’è: stropicciatevi!

Il lino è un tessuto che si stropiccia: fatevene una ragione! E il suo bello è proprio quello: fresco, morbido e che si spiegazza! Anche se lo inamidate, tenderà comunque a fare pieghe al primo movimento, ma non dovete temere: è l’essenza del suo fascino! Va da sé che i capi in lino, proprio per questa caratteristica del tessuto, sono più belli se non sono stretti in figura, ma se hanno tagli morbidi e rilassati. Pantaloni XXL dal taglio over, bluse con le spalle scese, abiti lunghi alle caviglie sono i compagni ideali per un look décontracté.

Lino, come indossare il tessuto più estivo che c’è: colori

Il lino può essere tinto in tutti i colori, ma, secondo me, a parte il bianco, i più estivi sono quelli che parlano della terra e delle sue sfumature. Sabbia, beige, ocra, terra di Siena, marrone, verde salvia sono sfumature elegantissime che si prestano a questo materiale così grezzo e chic.

Lino, come indossare il tessuto più estivo che c’è: accessori

Il lino è naturale: abbinate capi dal gusto naturale. Sandali in cuoio o in rafia, modello caprese, a fratino, alla greca, che lascino il piede nudo e libero. Idem per le borse: paglia e cuoio, colori legati alla terra e alla semplicità. Per quanto riguarda i gioielli, potete spaziare: dai metalli alle pietre dure, potete seguire il vostro estro creativo e il vostro stile. Per chi ama i look più minimal, andranno benissimo gioielli piccoli e in metallo, come catenine lunghe, anche a più fili, braccialetti o anelli sovrapposti. Chi invece ama look più strong, può optare per ambra, coralli, turchesi, da scegliere in colore a contrasto rispetto a quello che indossate. Sono molto d’effetto anche i bracciali a manchette, lunghi e rigidi, che danno un tocco estivo all’insieme.