Le zeppe di rafia sono uno di quegli accessori che appena comincia l’estate tiro fuori immediatamente dalla scarpiera. Le adoro: se sono ben fatte, sono comodissime pur consentendoci di alzarci a svariati centimetri da terra. Una delizia! E poi si possono abbinare con moltissimi capi diversi. Ecco qui qualche idea di look per voi in vista dell’estate.

Come abbinare le zeppe di rafia, consigli di stile: bon ton

Se la vostra estate sarà in città e magari pure in ufficio, non dovete necessariamente dire di no alle zeppe, anzi. Potete portarle con un look bon ton in versione urban, come quello di Alexa Chung, che abbina una gonna nera ad una blusa romantica ed a espadrillas nere allacciate alla caviglia. Da copiare!

Come abbinare le zeppe di rafia, consigli di stile: come se fossero décolleté

Pensatele come se fossero delle décolleté nere (uno dei modelli di scarpa assolutamente immancabile): come le abbinereste? Magari sotto un paio di jeans slim e una semplicissima t-shirt? Risposta esatta: e ci stanno benissimo! Se poi ci aggiungete un accessorio top, come una borsa o un paio di occhiali, il gioco è fatto.

Come abbinare le zeppe di rafia, consigli di stile: con il denim

Con il denim non sbagliate mai, ormai lo sapete. Diciamo che con denim e zeppe in rafia potete giocare con il colore. Indossatele coloratissime: rosse, bluette, gialle… ci penserà il blu del denim a far rientrare tutto l’insieme nei ranghi. Vi raccomando però: che siano il focus del vostro outfit. Evitate quindi altri colori squillanti nel vostro look.

Come abbinare le zeppe di rafia, consigli di stile: con il sangallo

Con il sangallo è una coppia che fa centro: che sia una blusa, che sia un abito, non importa. Il sangallo con le zeppe in rafia è un binomio che funziona. Se volete un look estivo perfetto, allora vi basterà aggiungere una borsa in paglia: sarà il tocco boho chic.