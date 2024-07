Abito blu elettrico: che scarpe abbinare?

Ecco tutte le opzioni da provare subito per un look favoloso!

Il blu elettrico è un bellissimo colore per l’estate, ma si rischia di non sapere con cosa abbinarlo. In particolare, se avete un abito bluette, potreste entrare in confusione nel momento in cui dovete abbinarci un paio di scarpe. Ecco un post per chiarire la situazione!

Che scarpe indossare con un abito blu elettrico: i classici neutri

Con i neutro andate sul sicuro, soprattutto se coordinate gli altri accessori (ma non è indispensabile): ecco qualche idea per voi!

Con il nero

Il nero è il più classico dei classici: se volete rendere l’insieme meno monotono, potete scegliere una calzatura grintosa e super sexy, come ad esempio un platform altissimo dalla punta sfilata. Il mio consiglio, per rendere l’insieme più elegante, è quello magari di abbinare anche la borsa.

Con il nude

Il nude è un’altra valida alternativa al nero che ha anche l’effetto di allungare la gamba otticamente. Oltre al nude, potete anche optare per un beige o un panna: saranno comunque molto chic. Coordinare la borsa va benissimo, ma, se volete, potete staccare con un pezzo evergreen o una it bag.

Con il bianco

Il bianco è un po’ come il nero, un classico. Anche qui quindi per evitare di cadere nel banale, potete scegliere una calzatura particolare, come le jelly shoes che sono tanto fashionable adesso, oppure un sandalo alto a listelli, o ancora un sandalo gioiello, sempre a seconda del tipo di abito che scegliete.

Che scarpe indossare con un abito blu elettrico: provate con il colore

Il blu elettrico è un colore freddo, che, da manuale, starebbe bene con altri colori freddi. In realtà, potete abbinarlo con molte altre sfumature, scegliendole tra analoghe o complementari, quindi staccando completamente sulla ruota dei colori. Quale sfumatura scegliere sta solo a voi e al vostro gusto e stile.

Con un colore fluo

Il fluo è molto esuberante, ma senza dubbio sul bluette funziona benissimo! Potete scegliere il giallo, che è quello più lontano in termini di cromaticità, ma anche un verde o un rosa andranno benissimo. Se il fluo vi risulta “troppo”, ma non volete rinunciare ai colori brillanti, provate con verde smeraldo, fucsia, rosso lacca, magari spezzando con un altro accessorio bianco.

Bicolore

Le calzature non devono necessariamente essere in tinta unita: potete anche scegliere un bicolore, magari bianco e blu, o rosa e blu, o ancora metal e blu.

Ton sur ton

Se non volete esagerare, potete sempre optare per il ton sur ton. Diciamo che è la strada più sicura e semplice, ma ha una controindicazione: una seconda sfumatura di blu potrebbe stridere con l’insieme. In questo caso, se vedete che non siete convinte, meglio andare con un neutro.

Che scarpe indossare con un abito blu elettrico: con il metal non sbagliate mai

Il metal è un neutro, esattamente come il nero o il bianco. La differenza è che ha molto più carattere! Quindi, a seconda che vogliate raffreddare o riscaldare l’insieme, potete scegliere un accessorio oro o argento.

Oro per riscaldare

Dagli stivaletti ai sandali, una calzatura oro sarà perfetta per adattare il blu elettrico, freddo, ad un eventuale sottotono caldo. Se volete, potete abbinare borsa e altri accessori, come bijoux o occhiali.

Argento per raffreddare

L’argento e il blu elettrico sono perfetti insieme: potete completare l’outfit con accessori bianchi o neri e sarete perfette.