Skechers che passione! I modelli più belli ora sono in offerta

Se sei alla ricerca di scarpe che uniscano stile e comodità, Skechers è la scelta ideale perché rappresenta una soluzione eccellente per chi cerca scarpe comode, resistenti e alla moda. Dagli italianissimi Benedetta Parodi, Marina di Guardo (la mamma di Chiara Ferragni) a Fabio Cannavaro fino a Ashley Park ( la Mindy di Emily in Paris, sì, proprio lei!) e Demi Lovato, i testimonial che hanno pubblicizzato questo brand sono tantissimi e ciò dimostra quanto il marchio di calzature sia noto a livello mondiale.

Fondata nel 1992 in California, l’azienda si è rapidamente affermata come uno dei leader nel settore delle calzature casual e sportive per la sua combinazione di comfort, innovazione e design alla moda. Ma cosa rende Skechers così speciali e perché dovresti considerarle per il tuo prossimo acquisto?

Caratteristiche delle scarpe Skechers

Le scarpe Skechers si distinguono per una serie di caratteristiche che le rendono uniche:

Comfort estremo : grazie alle tecnologie come la Memory Foam e la Goga Mat, le Skechers offrono un’ammortizzazione eccezionale, riducendo l’affaticamento del piede.

: grazie alle tecnologie come la Memory Foam e la Goga Mat, le Skechers offrono un’ammortizzazione eccezionale, riducendo l’affaticamento del piede. Design moderno e versatile : il marchio propone una vasta gamma di modelli, dalle sneakers casual alle scarpe da running, fino alle calzature eleganti, adatte a ogni occasione.

: il marchio propone una vasta gamma di modelli, dalle sneakers casual alle scarpe da running, fino alle calzature eleganti, adatte a ogni occasione. Materiali di qualità : le Skechers sono realizzate con materiali innovativi, traspiranti e resistenti, che garantiscono durata e comfort.

: le Skechers sono realizzate con materiali innovativi, traspiranti e resistenti, che garantiscono durata e comfort. Leggerezza e flessibilità : grazie alla loro struttura ergonomica, le Skechers offrono un’ottima libertà di movimento.

: grazie alla loro struttura ergonomica, le Skechers offrono un’ottima libertà di movimento. Adatte a tutti: esistono modelli per uomini, donne e bambini, rendendo Skechers una scelta perfetta per tutta la famiglia.

Inoltre, ciò che viene particolarmente apprezzato è il rapporto qualità-prezzo che da sempre caratterizza il brand. Infatti, rispetto ad altri brand di fascia alta, Skechers offre prodotti con ottima qualità a prezzi competitivi. Ed ora puoi approfittare di prezzi ancora più vantaggiosi grazie agli eclatanti sconti Amazon!

Che tu abbia bisogno di scarpe per lo sport, per il lavoro o per il tempo libero, Skechers ha il modello giusto per te. Scoprilo nella nostra selezione!

I migliori modelli Skechers scontati su Amazon

Le migliori tecnologie ai tuoi piedi

Una delle qualità più amate della filosofia Skechers è quella di rendere ogni sua calzatura pratica e comoda tanto da non poterne più fare a meno. La tecnologia slip-ins brevettata da Sketchers permette a chi le sceglie di indossarle senza doversi piegare per favorire l’entrata del piede nella calzatura ma semplificando la calzata spingendo agilmente la punta del piede dentro la scarpa, senza dover abbassarsi per allacciarle perché non ne ha lacci. Un’idea semplice ma geniale per chi va sempre di fretta ma anche da chi ha una ridotta mobilità per via di problemi alla schiena o alle articolazioni.

Non aver timore di sentirle sfuggire dal piede in quanto, grazie all’esclusivo design Heel Pillow, sono pensate per tenere il piede saldamente in posizione.

Offerta Sketchers Scarpe slip-ins vari colori

Il benessere dei piedi ma, di conseguenza, di tutto il corpo, è al primo posto in termini di priorità per Sketchers. Per questo ha brevettato la collezione Arch Fit® dove tutte le calzature della linea sono dotate di un sistema di soletta ammortizzante rimovibile e di supporto per l’arco plantare certificata dal podologo, sviluppata utilizzando oltre 20 anni di dati. La soletta aiuta a modellare il piede per ridurre gli urti e aumentare la dispersione del peso e garantire una camminata più confortevole. Non a caso, tra tutti, il modello Skechers Arch Fit Big Appeal, con tomaia in tessuto a rete con lacci sportivi e casual, è tra i più amati di Sketchers.

Offerta Sketchers SketchersArch Fit Big Appeal

Affrontare il grande freddo con Skechers

Esiste una scarpa cool, comoda e calda da utilizzare anche durante i giorni più freddi dell’anno? Ci ha pensato Sketchers con i modelli al confine tra una sneakers e uno stivaletto! I modelli presentano una tomaia sintetica perforata con finiture in pelliccia sintetica e una soletta memory foam raffreddata ad aria Skechers e un’intersuola airbag visibile Skech-Air.

Offerta Sketchers Scarponcini con pelliccia sintetica colori vari

Offerta Sketchers Scarponcini con pelliccia sintetica bianchi

Il tempo libero, comodo ma cool

Corri in palestra, accompagna i figli a scuola, vai al supermercato a fare la spesa e poi incontra quell’amica al bar per bere un caffè insieme, poi via a portare a spasso il cane. Che scarpe mi metto per essere comoda e in ordine per tutto il giorno? Se stai cercando un modello passe-partout che ti accompagni durante tutta la tua giornata, scegli tra i modelli Basic ma sempre cool con soletta memory foam, suola antiscivolo e calzata larga (utilizzabili quindi anche suolate o plantari).

Offerta Sketchers Skechers Street Uno Court - Fast Break

Il modello Street Uno Court – Fast Break è dotato della classica ”bolla” sulla suola (ossia, l’intersuola Skech-Air) che ammortizza la falcata mentre il modello Work Relaxed Fit Dighton – Bricelyn SR è dotato anche di tomaia in similpelle liscia che rende il modello più sofisticato e versatile esteticamente.

Offerta Sketchers Skechers Work Relaxed Fit Dighton - Bricelyn SR

Se dalle tue scarpe da tutti i giorni cerchi anche qualche centimetro in più in statura ma non sei disposta a soffrire sopra ai tacchi, Sketchers ha pensato anche a te. Il modello con zeppa e l’intersuola Skech-Air slanciano la figura di svariati centimetri ma tu ti sentirai sicura come con un qualsiasi altro paio di scarpe raso terra. Disponibili in bianco, nero e borgogna.

Offerta Sketchers Sportive con zeppa e intersuola Skech-Air

Stai già pensando alla bella stagione e vuoi un modello leggero e fresco come la primavera? Skech-Lite PRO è il modello basico, leggero e confortevole da abbinare con tutto ciò che vuoi perché particolarmente versatile (e addio gambe pesanti a fine giornata!)

Offerta Sketchers Skech-Lite PRO bianche

La moda è comoda anche per le teenagers

Tira fuori tutta la tua personalità con un modello davvero cool e alla moda senza dover rinunciare alla comodità, nemmeno tra le più giovani. Skechers D’Lites è uno tra i modelli più giovanili e modaioli della gamma Skechers. Le scarpe dallo stile “invecchiato” hanno una lunga storia e sono state influenzate da diverse epoche e culture e ancora oggi l’effetto vintage richiama un’estetica vissuta e autentica. Le ”pennellate” dorate donano un tocco molto streetwear, il tutto senza rinunciare alla pianta larga e alla spoletta memory foam per il massimo confort.

Offerta Sketchers Skech D'Lites

