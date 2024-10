Dagli stivali alle ballerine: i must have di stagione per essere alla moda (e sfoggiare un look intramontabile)

Fonte: Getty Stivali cuissardes per Lily Collins

Scarpe che passione: da quelle bassissime da indossare in ogni occasione, ai tacchi, senza dimenticare zeppe o stivali. Le tendenze dell’autunno inverno 2024 – 2025 parlano tutti i linguaggi di stile e accontentano chi non uscirebbe mai senza una scarpa altissima, ma anche chi predilige la comodità.

La lista delle scarpe must have da sfoggiare per la stagione più fredda è davvero lunga e le proposte arrivano dai grandi brand, che hanno declinato le varie opzioni nel loro personalissimo stile. Del resto basta davvero solo un accessorio a cambiare completamente un outfit e quindi la scelta di quale indossare è fondamentale.

Dagli stivali, fino alle ballerine, senza dimenticare le décolleté, questi sono alcuni dei modelli che si devono avere nell’armadio: a variare sono i dettagli come lo stile, l’altezza del tacco e le combinazioni.

Stivali, sensuali e perfetti con tutto

Se c’è una scarpa che sa regalare a ogni look un tocco sensuale quella è lo stivale: che sia con il tacco alto, oppure raso terra, abbinata con una gonna o un pantalone, riesce a slanciare ogni figura. L’importante è scegliere il modello che valorizza di più il nostro corpo.

Tra quelli da avere e da sfoggiare nell’autunno – inverno 2024 non può mancare un modello cuissardes: meglio ancora se è versatile e si può portare altissimo sulla coscia ma anche lasciare morbido. L’altezza del tacco non è importante, infatti questa tipologia di stivale è sempre sensuale, soprattutto se inossato con una gonna corta o degli short. Ottima idea anche un vestito. La inspo è Zoe Saldaña che ne indossa un modello largo e marrone sotto un abito romantico.

Come provare a copiare anche noi? Si possono trovare varianti anche su Amazon come lo stivale di Elara: il tacco è piatto, mentre l’altezza supera il ginocchio e si trova in diversi colori. Inoltre, questi stivali sono molto confortevoli e adatti a essere sfoggiati con outfit diversi.

Stivali sopra il ginocchio Comodi, senza tacco e adatti per ogni look

Un’alternativa, che ricorda un po’ lo stile da cavallerizza e che è perfetta per la stagione fredda, la offrono gli stivali di Dream Pairs con un tacco bassissimo, in ecopelle scamosciata. Sono dotati di zip laterale, ma anche di lacci nel retro per poterli indossare come si preferisce senza che stringano.

Stivali da cavallerizza Tacco molto basso, con lacci e zip

Hanno il tacco alto e spesso gli stivali proposti da Viva, che superano il ginocchio e hanno la cerniera laterale. Il retro, poi, presenta un laccio. Morbidi e traspiranti, hanno la suola resistente.

Stivali con il tacco Morbidi e traspiranti, sono facili da portare

Per finire gli stivali a ghetta, che abbiamo già visto da qualche tempo e che restano saldamente tra i più amati, mantenendo le prime posizioni dei capi must have. Sono perfetti per un look street style, ma vanno bene anche abbinati con capi più eleganti.

Quelli di IF sono in pelle sintetica e super pratici, hanno il tacco in stile texano e si trovano in nero e color cuoio.

Stivali a ghetta Comodi e adatti a tantissimi look differenti

Ballerine, l’eleganza della semplicità

Un’altra scarpa che non può mancare nel guardaroba dell’autunno inverno è la ballerina: grande classico, è elegantissima ma anche molto pratica. Dagli outfit per il giorno, a quelli per la sera, è adatta a ogni situazione perché è l’emblema dell’eleganza della semplicità.

Da quelle classiche, al modello Mary Jane, si indossano anche con le calze spesse per un look preppy, ma durante le giornate più calde dell’autunno possono essere anche sfoggiate senza nulla proprio come ha fatto Beatrice Valli: outfit autunnale composto da jeans, maglia e giacca marrone con ballerine ai piedi.

Modello classico, in vernice, ha la soletta imbottita e la fodera in tela: sono le ballerine di Feversole con tacco di 0,5 centimetri, la comodità che si declina in una scarpa senza tempo e che andrà sempre bene con ogni look.

Ballerina in vernice Con il classico fiocchetto, perfette per ogni stile

Ha una cucitura al centro il modello proposto da Clarks, queste ballerine sono realizzate in cuoio morbido e leggero: decisamente più sportive, ma molto versatili, sono l’accessorio perfetto da sfoggiare con un jeans.

Offerta Ballerina Clarks Con cucitura al centro per uno stile che cattura lo sguardo

Le ballerine di Geox, invece, hanno un design molto elegante e al tempo stesso sono davvero comode: opache, si trovano in nero, blu e bianco e hanno il dettaglio del fiocchetto con chiusura in metallo.

Offerta Ballerina Geox Comode e molto eleganti, in colore opaco

Ricordano le Mary Jane, le ballerine di Feversole con laccio al centro del piede: si trovano in tantissimi colori diversi, da quelli in vernice a quelli opachi, sono dotate di plantare e soletta imbottiti e suola in gomma.

Infine, per chi desidera osare con uno stile più particolare, le ballerine di Dream Pair sono ispirate a quelle della danza classica e dotate di cinghie elastiche. Hanno la soletta imbottita e la punta quadrata.

Scarpe da ballerina classica Dotate di cinghie elastiche e punta quadrata

Zeppe anche d’inverno per un look wow

Comode e versatili, adatte a tutti i giorni e che regalano un po’ di slancio alla figura: sono le zeppe che ormai da diversi anni imperversano in tutte le proposte di moda. Anche Caterina Balivo le ha sfoggiate, nel suo caso con platform bassa e in bianco, con un look tono su tono super chic.

Stringate, oppure no, l’unica regola da seguire è quella dell’altezza che può essere variabile, ma deve essere presente.

Ad esempio, Dr. Martens declina il suo classico modello di anfibio in una scarpa con platform, per un look grintoso ma al tempo stesso capace di essere elegante. Da sfoggiare con un mini dress o con pantaloni che lasciano scoperta la caviglia.

Dr. Martens con platform Nere e stringate, ricordano il classico anfibio

Sono stringate anche le scarpe di Rose G, in palle e gomma sono comodissime ma al tempo stesso slanciano la figura grazie ai 5 centimetri di zeppa: sono un modello candy punk e si trovano in diverse varianti di colore.

Infine, le Mary Jane di Shouda in vernice nera (o di altri colori) con plateau e tacco: sono l’alternativa alla solita scarpa e sono favolose per un outfit in stile college ma con un tocco di personalizzazione. Il tacco è alto 8 centimetri.

Mary Jane di Shouda In vernice, con plateau e tacco

Décolleté, mai senza tacchi

Per chi non potrebbe mai pensare di uscire senza indossare i tacchi, la buona notizia è che le classiche décolleté non passano mai di moda. Elisabetta Canalis le sfoggia color nude e super lucide, con un abito bianco cortissimo ed è semplicemente favolosa. Del resto la showgirl non sbaglia mai un look e, in più, le scarpe in quel colore hanno il pregio di allungare ancora di più le sue splendide gambe.

I modelli sono molti e per tutti i gusti, ma se si vuole un bel colore nude si può optare per quelle lucide di Genshuo con tacco a spillo altissimo (circa 12 centimetri) sono il modello classico che non passerà mai di moda.

Décolleté nude Tacco altissimo e modello super classico che non passa mai di moda

Sono bicolor le scarpe proposte da Geox con punta arrotondata e tacco leggermente più spesso, del medesimo colore. Hanno l’ammortizzazione che le rende confortevoli e sono decisamente alte.

Décolleté bicolor Due colori, tacco alto e punta arrotondata

Infine, Clarks propone una scarpa con tacco più basso e a punta in cuoio morbido, comodo e leggero: perfetta per le giornate frenetiche durante la quali non si vuole rinunciare ai tacchi.

Vuoi conoscere novità e tendende? Iscriviti al nostro canale Telegram dedicato alla moda e scopri anche offerte e trend.