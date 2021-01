editato in: da

I cuissardes sono un tipo di stivali che arriva alto sopra il ginocchio. Possono essere scamosciati, in pelle, in vernice, in latex, a tacco alto o basso… insomma, chi più ne ha più ne metta. C’è da dire che non sempre sono un capo facilissimo da indossare anche perché la linea sottile tra provocazione e volgarità è facile da superare. Ecco qui qualche idea di look a tema cuissardes in versione invernale!

Come indossare i cuissardes d’inverno, idee di look: sopra i jeans

È un abbinamento che mi piace molto e che può diventare perfino casual, in certi contesti. Ovviamente i jeans in questione devono essere skinny, in modo da evitare antiestetiche pieghe sulle ginocchia. Potete indossarli con un maxi pull tricot, con un cappotto, oppure con camicia e blazer. L’effetto finale sarà sempre misurato ed elegante, soprattutto se sceglierete un tacco medio o basso.

Come indossare i cuissardes d’inverno, idee di look: sopra i bermuda

I bermuda sono pantaloni morbidi che arrivano al ginocchio, normalmente riservati al periodo estivo. Se però li trovate in tessuti caldi e invernali come il tweed, potrete tranquillamente indossarli anche in questa stagione accompagnati da un paio di cuissardes, che vi terranno le gambe al caldo. Non devono necessariamente essere a tacco alto, anzi: bassi staranno benissimo.

Come indossare i cuissardes d’inverno, idee di look: con il mini dress o la gonna corta

Se non avete coraggio di osare la gamba nuda, potete tranquillamente mettere la calza coprente, o anche velata, se le gambe sono il vostro punto di forza. la gonna qui dovrà essere corta ben sopra il ginocchio in modo che lo stivale risalti al massimo. Il tacco alto vi regalerà un’allure più sensuale, ma potete indossare anche un tacco basso, specialmente se al posto del minidress indossate un maxipull tricot.

Come indossare i cuissardes d’inverno, idee di look: XXL

Se le gambe sono il vostro punto di forza, interpretati così questi stivali fanno per voi. Portateli con un blazer dress oppure con un paio di shorts. Metteranno le gambe in evidenza.