Collant sostenibili: ecco qualche brand da conoscere

I collant sono uno dei capi di abbigliamento che si usura più facilmente, purtroppo. E se anziché gettare i collant li recuperassimo o scegliessimo in modo più consapevole quali acquistare? Ecco una lista di brand da tenere presenti.

Perché scegliere collant sostenibili

A meno che non siano particolarmente pesanti e coprenti, ma spesso anche se lo sono, i collant sono delicatissimi: smagliarli è questione di un attimo. I pesi leggerissimi poi sono anche super delicati: basta un anello per tirare un filo e rovinarli in modo irrecuperabile.

Va da sé che sono un indumento al limite dell’usa e getta e non c’è nulla di peggio in termini di sostenibilità. Tra l’altro, la maggior parte delle calze sono realizzate in fibre plastiche, con relative emissioni di CO2 e, se non vengono prodotte con materiale rigenerato, con la relativa estrazione di materiale vergine (petrolio). Ecco quindi alcuni brand da tenere presente se volete sfoggiare le vostre gambe in autunno tenendo presente anche l’ambiente!

Swedish Stockings

Brand svedese che realizza i collant in materiale rigenerato e ha attivato anche un servizio di recupero dei vecchi collant usati e smagliati a fronte di un buono sconto su un nuovo acquisto. Informatevi sugli eventuali punti vendita nella vostra città, perché potrebbero essere anche i punti ritiro.

Sheertex

Brand di collant realizzati in Canada con un materiale praticamente impossibile da rompere e smagliare. Provare per credere! Ne abbiamo parlato qui.

Gambettes

Brand francese che realizza calze recuperando la fibra di altri collant. Vantano collaborazioni con brand di lusso e hanno taglie inclusive. Hanno anche un servizio di abbonamento per cui possono inviarne due al mese.

Hēdoïne

Brand di calze made in Italy in materiale biodegradabile, che si trasforma quindi in materiale organico nell’arco di 3-5 anni. Realizzano non solo collant, ma anche gambaletti e calzini.

Frank Calza

Calze e calzini realizzati in Italia e ce n’è davvero per tutti i gusti. Questa stagione poi, che andranno tantissimo sandali e mocassini da portare con le calze basse alla caviglia, vale la pensa dare un’occhiata e ispirarsi!