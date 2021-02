Michelle Hunziker, la dedica a mamma Ineke su Instagram

editato in: da

Un lungo post con parole molto profonde e uno scatto bellissimo: Michelle Hunziker ha pubblicato su Instagram una foto che la ritrae in compagnia di mamma Ineke. Un’immagine che le vede insieme, con i volti vicini e dalla quale emerge anche tutta la loro somiglianza e la bellezza che condividono.

La conduttrice sfoggia il suo sorriso coinvolgente, che ormai il pubblico conosce molto bene e ama, al suo fianco mamma Ineke è stupenda: con lo sguardo puntato verso l’obiettivo, occhi da cui emerge tutta la felicità di un genitore accanto al proprio figlio.

Michelle ha recentemente compiuto 44 anni e la sua bellezza è evidente, non solo quella esteriore, ma anche quella interiore che viene fuori dalle stesse parole che ha deciso di scrivere per la mamma.

Nel lungo post su Instagram ha condiviso con i suoi follower (tantissimi, la conduttrice è infatti seguita da oltre 4,8 milioni di fan) alcune riflessioni molto profonde sulla mamma.

“Mami – ha scritto Michelle Hunziker ponendovi un cuore accanto, per poi proseguire -. La Mamma è sempre la Mamma. Quando avete delle divergenze con la vostra Mamma, ricordatevi sempre che vi ha portato per nove mesi sotto il cuore. Quando sbaglia la Mamma lo fa forse perché come tutti gli umani ha dei limiti, dei difetti certo… se riuscite però…perdonatela poiché anche quando si sbaglia lo fa sempre pensando di farvi del bene. Vi voglio bene”, concludendo il suo pensiero aggiungendo un’altra emoji con il cuore rosso.

Uno scatto e parole che hanno ottenuto tantissimi mi piace e commenti. Michelle Hunziker sui social è solita condividere molto della sua vita con i suoi numerosi follower: da riflessioni a siparietti divertenti, fino a bellissimi scatti di famiglia in cui mostra le sue tre figlie, il marito Tomaso Trussardi, la mamma o i suoi cagnolini.

Non mancano anche post legati di più al lavoro, come quelli pubblicati in occasione di Danza con me il programma di Roberto Bolle andato in onda il primo di gennaio. Nello spettacolo la sua esibizione era stata particolarmente toccante.

E ora, invece, Michelle ha voluto parlare della mamma, postando uno splendido scatto che ha colpito i fan.