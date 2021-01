Danza con me, Miriam Leone si scatena con Bolle e Michelle Hunziker commuove

editato in: da

Successo e grandi emozioni per Danza con me. Lo show di Capodanno di Roberto Bolle ha stregato il pubblico anche grazie alla presenza di Miriam Leone e Michelle Hunziker. Entrambe hanno dato vita a performance strepitose che hanno commosso ed emozionato. Il ballerino, ancora una volta, ha colto nel segno, portando in tv una trasmissione in grado di unire tanti artisti con performance originali e studiate nei minimi dettagli.

A presentare la serata Francesco Montanari, Stefano Fresi e Miriam Leone. L’ex Miss Italia, che era stata ospite della prima edizione di Danza con me, è tornata sul palco con Roberto Bolle, mostrando tutto il suo talento e la sua bravura nel reggere il palco. Il ballerino e l’attrice hanno riproposto la famosa gara di ballo del videoclip Murder on the Dancefloor di Sophie Ellis-Bextor. Un live action con una sfida di ballo senza esclusioni di colpi e una Miriam Leone in versione super glamour. Non solo: i tre conduttori e il ballerino hanno poi realizzato un medley, mescolando canto, musica e ballo.

Attesissimo l’intervento di Michelle Hunziker che ha svelato sul palco tutto il suo talento. La showgirl svizzera, che da sempre si batte contro la violenza sulle donne, ha introdotto un passo a due realizzato sulle note di Behind The Wall di Tracy Chapman. Michelle ha realizzato un monologo toccante che ha commosso il pubblico. “Non ci sono scuse per le mani addosso, per come mi tratti, per quello che mi fai. Per tutto il dolore che mi stai provocando dentro e fuori”, ha detto Michelle.

E poi ancora: “Tu non lo sai, ma io mi sto preparando: ancora un paio di settimane e non mi troverai più. Sei seduto lì di fronte a me con la tua solita faccia e tra un po’, con una scusa qualsiasi, tutto comincerà ad andare male, male per me. Ma i guasti si riparano. Tu puoi rompermi ancora un po’, ma io mi aggiusterò”. Splendida anche l’altra esibizione di Michelle, che con Roberto Bolle ha portato in scena con medley con i brani tratti dai musical più famosi, da Cabaret a La La Land.