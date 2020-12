Danza con me 2021: gli ospiti di Roberto Bolle

editato in: da

Anche in un anno difficile come questo prende vita Danza con me, l’immancabile show di Capodanno in onda il 1 gennaio 2021 su Rai1, ideato e condotto dall’étoile Roberto Bolle. Il programma è ormai giunto alla quarta edizione ma non stanca mai il pubblico, grazie al talento e alla grazia di un padrone di casa senza eguali ma anche agli straordinari ospiti di cui si circonda.

Danza con me, prodotto da Rai1 in collaborazione con Ballandi e Artedanza srl, unisce arte e bellezza in un tripudio di danza e musica che intrattiene ma allo stesso tempo rincuora. “L’arte e lo spettacolo sono ristoro per l’anima e per lo spirito”, ha affermato Roberto Bolle. “È importante non dimenticarlo ed era importante dare un segnale forte in questo senso. Che sia un tempo sospeso, ma al quale non bisogna abituarsi”.

Lo show sarà condotto da un duo inedito formato dagli attori Francesco Montanari e Stefano Fresi. Una coppia quasi d’altri tempi, affiancata dalla splendida Miriam Leone che per l’occasione mostrerà al pubblico anche le sue doti di ballerina.

Come già preannunciato durante il collegamento con Mara Venier nell’ultima puntata del 2020 di Domenica In, Roberto Bolle ospiterà sul palco tantissimi ospiti provenienti dal mondo della danza, della musica e dello spettacolo. Tra questi spicca Vasco Rossi, il rocker d’Italia che non appare in televisione dal 2005. Proprio a Danza con me il grande Blasco presenterà il suo nuovo singolo, “Una canzone d’amore buttata via”, coreografato per l’occasione dal Mauro Bigonzetti. Dal brano di Vasco nascerà un tripudio di passi a due, assoli e momenti corali che prenderanno vita grazie al talento dello stesso Roberto Bolle, della Prima Ballerina della Scala di Milano Virna Toppi e della compagnia della Scala.

Danza con me si prepara a ospitare anche Michelle Hunziker, impegnata con Roberto Bolle in un numero di musical e in un emozionante pezzo contro la violenza sulle donne. E poi il rapper Ghali, che offrirà al pubblico la sua musica ma anche una toccante interpretazione della poesia dell’attivista per i diritti civili Maya Angelou “Still I Rise”, accompagnato dalla danza di Carlos Kamizele. Ospite anche Diodato, il cantante che ha vinto la scorsa edizione del Festival di Sanremo e che ha trionfato agli MTV Europe Music Awards.

Roberto Bolle dà vita a uno show a sua immagine e somiglianza, uno spettacolo eccezionale che unisce passato e presente con grazia e intelligenza. Non mancheranno i momenti dedicati al repertorio classico, che interpreterà sul palco insieme ad alcune star della danza internazionale: Nicoletta Manni, Virna Toppi, Antonella Albano, Agnese Di Clemente e la MM Contemporary Dance Company, la Compagnia del Teatro dell’Opera di Roma.

Arte e bellezza sono il regalo di Roberto Bolle per il pubblico televisivo, un buon auspicio per un 2021 che sia migliore dell’anno che sta per concludersi. Il 2020 che ci ha privato del contatto, degli abbracci, di gesti semplici che appartenevano a una normalità che non esiste più. “Mai come in un momento come questo – ha dichiarato Roberto Bolle – siamo stati convinti dell’importanza di esserci. In un periodo terribile in cui lo spettacolo, l’arte e il mondo sono paralizzati, tenuti in ostaggio dalla paura, mi piace pensare a Danza con Me come ad una trincea di resistenza, dove custodire e difendere l’Arte e la bellezza, nell’attesa di poter tornare a riprenderci i nostri spazi”.