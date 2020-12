Capodanno in tv, Roberto Bolle: “Danza con me buon auspicio per il 2021”

editato in: da

Roberto Bolle, il ballerino che ha conquistato tutti

L’ultima puntata del 2020 di Domenica In ha donato ai telespettatori un’esplosione di bellezza e talento: il ballerino Roberto Bolle si è collegato da Milano con la padrona di casa Mara Venier, per un’intervista tra passato e presente che ha scavato nei ricordi dell’étoile ma anche rivolto uno sguardo al prossimo futuro.

Mancano gli abbracci, manca il contatto fisico sia nel lavoro che nella vita di tutti i giorni ha affermato Roberto Bolle, ma ciò non ha affievolito la sua passione e la grande carica di energia e voglia di fare che lo hanno sempre contraddistinto. Non a caso anche in un anno difficile come il 2020 è riuscito a portare a termine i suoi progetti, soprattutto la quarta edizione di Danza con me che venerdì 1 gennaio 2021 terrà compagnia ai telespettatori di Rai 1 con uno spettacolo a base di danza, arte e bellezza.

Ne ha fatta di strada da quando, ancora bambino, si affacciava nel mondo della danza. Dapprima guardando Fantastico, il suo programma preferito con una giovanissima Heather Parisi che gli ha trasmesso la passione per il ballo. Poi più avanti, quando a soli 11 anni da Vercelli si è spostato a Milano per fare l’audizione più ambita di tutti i danzatori: quella per la Scala. Roberto Bolle ha ricordato quanto sia stato fondamentale il contributo dei genitori che lo hanno sempre sostenuto nella sua passione. È anche grazie a loro se quel bambino è riuscito a realizzare i propri sogni. E poi l’incontro inaspettato con il mito indiscusso della danza mondiale, Rudolf Nureyev, e a 21 anni il traguardo di primo ballerino proprio alla Scala, dove è cresciuto e ha studiato con passione e impegno.

Una vita a base di disciplina, tanto allenamento ma anche soddisfazioni che riempiono il cuore. E in tal senso Danza con me è ormai un appuntamento immancabile, non solo per il pubblico ma anche per l’artista che tiene a questo spettacolo come se fosse una propria creatura. Anche quest’anno andrà in onda il 1° gennaio a partire dalle 21.25 su Rai1, portando danza e bellezza per iniziare l’anno nel migliore dei modi. “Oramai è la quarta edizione ed è diventato un appuntamento che tante persone aspettano e non solo nel mondo della danza. E questo mi fa veramente piacere perché è un po’ un’abitudine che entra nelle case degli italiani e porta, grazie a questa trasmissione, tanta danza, e quindi tanta bellezza, magia, poesia della danza. Quindi cerchiamo di iniziare il nuovo anno nel migliore dei modi con un bell’auspicio di speranza e di arte“.

Tante sorprese per i telespettatori, ma soprattutto tanti ospiti che accompagneranno Roberto Bolle in questo viaggio all’insegna dell’arte. Da una parte i conduttori Francesco Montanari, Stefano Fresi e la splendida Miriam Leone, dall’altra un cast ricco e variegato: Ghali, Michelle Hunziker, Fabio Caressa, Diodato e il rocker d’Italia, Vasco Rossi.