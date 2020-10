Chi è Silvia Arnaud, la moglie di Antonio Ricci

editato in: da

Nonostante la riservatezza che ha sempre caratterizzato la vita di Antonio Ricci, è noto che l’ideatore del tg satirico di Striscia La Notizia è sposato con Silvia Arnaud con la quale condivide una grande passione per giardini e dimore storiche. La coppia negli anni ha avuto tre figlie: Alessandra, Vittoria e Francesca.

Lontana dal gossip e dal mondo dello spettacolo dove invece il nome del marito è ampiamente conosciuto per Striscia La Notizia, Silvia è laureata in Storia dell’arte ed è storica dell’arte ed esperta di beni culturali. Insieme ad Antonio Ricci per anni ha vissuto ad Alassio. Successivamente si sono trasferiti a Villa Montagù, per poi stabilirsi definitivamente nella blasonata Villa Hanbury, una dimora storica impreziosita da un magnifico parco.

A proposito di dimore e patrimoni da salvaguardare, Silvia e Antonio nel 2006 hanno combattuto insieme per salvare il parco del complesso di Villa della Pergola ad Alassio, una dimora storica dell’Ottocento, evitando così che il patrimonio artistico e culturale del complesso venisse cancellato e perso per sempre. I giardini della villa custodiscono la più importante collezione in Europa di agapanti oltre a una ricca collezione di glicini.

In una recente intervista, dove il suo nome è stato inserito tra le esperte e le “Signore dei Giardini” che hanno saputo unire passione e imprenditorialità, Silvia ha dichiarato quanto sia stato importante il lavoro di recupero, messo in atto insieme al marito, per salvare Villa Pergola e preservare così uno scorcio di Alassio:

“Nel parco c’è la nostra passeggiata del cuore, che ci regala pace: seduti in mezzo alla natura, dalla nostra panchina preferita si contempla la baia di Alassio”

Nel 2013 insieme a suo marito, Silvia ha vinto il “Gran Premio Giardini 2013”, istituito dall’associazione “Grandi Giardini Italiani” proprio per aver salvato dalla speculazione e dall’oblio uno degli ultimi giardini liguri della famiglia Hanbury.

Silvia Arnaud è mamma di Alessandra che ha frequentato l’università di Milano, di Vittoria che ha scelto per i suoi studi la facoltà di Scienze della Comunicazione, e di Francesca.

Impegnata da diversi anni ormai sul fronte dei giardini storici, è stata premiata anche nel 2018 durante la prima edizione dell'”Emys Award” della città di Albenga, per aver valorizzato, salvaguardato e impreziosito Villa Pergola, ad Alassio.