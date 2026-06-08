Pino Insegno celebra il matrimonio del fratello Claudio: chi è il marito (più giovane di 31 anni)

IPA Claudio Insegno e Maura Paparo

L’amore si è preso la scena. Ed è proprio questo quello che è accaduto ieri, domenica 7 giugno, nella splendida e suggestiva cornice di Villa Domus Urania, dove il regista e attore Claudio Insegno (ex Prof di Saranno Famosi), fratello minore del celebre conduttore Pino Insegno, ha coronato il suo sogno d’amore unendosi civilmente al compagno Stefano Minotti. Un’atmosfera raccolta ma ricca di calore, che ha visto una straordinaria partecipazione di affetto e qualche doverosa lacrima di commozione.

Pino Insegno celebra il matrimonio di suo fratello Claudio

A rendere il momento ancora più indimenticabile è stato il ruolo speciale rivestito da Pino Insegno. Nelle insolite ma impeccabili vesti di celebrante, il noto conduttore televisivo – appena tornato in onda con la nuova stagione di Reazione a Catena – ha guidato la cerimonia con la sua nota oratoria, gestendo insieme l’emozione del fratello maggiore alla solennità dell’istante. Accogliendo i due sposi, Pino ha voluto sottolineare il valore profondo di questo passo, ricordando ai presenti che la giornata era certo il compimento di un formale atto giuridico, ma anche la celebrazione di una scelta consapevole, di un impegno reciproco e di un legame solido che da ieri è diventato ufficiale davanti alla legge e agli affetti più cari.

Ma chi è Stefano Minotti, l’uomo che ha rubato il cuore del regista e che condivide con lui una bellissima storia d’amore, nonostante una differenza d’età di 31 anni? Stefano, più giovane del neo marito, è la presenza che ha saputo portare una nuova luce e una profonda serenità nella vita di Claudio. La loro scintilla è scoccata nel maggio del 2019, durante un incontro del tutto casuale nel cuore di Milano. Un incrocio di sguardi e poche parole di circostanza che, come ha raccontato lo stesso Stefano in un passaggio toccante della cerimonia, hanno fatto scattare un’immediata certezza: l’intuizione immediata, quasi una premonizione, che il loro destino sarebbe stato un giorno davanti a quel nastro bianco.

Gli ospiti Vip

E poi lo scambio delle promesse. Claudio ha dedicato al marito parole dolcissime, confessando come la presenza di Stefano abbia reso la vita quotidiana meno faticosa, trasformando persino i silenzi in una forma di preziosa compagnia. Il regista ha descritto il compagno come il proprio porto sicuro, il luogo ideale in cui rifugiarsi quando il mondo esterno si fa difficile e la prima persona con cui condividere ogni gioia o dolore. Una promessa vera, lontana dalle favole perfette, fondata sulla volontà di scegliersi e riscoprirsi ogni singolo giorno.

A fare da corona a questa unione così intensa non potevano mancare tantissimi amici del mondo dello spettacolo, accorsi per stringersi attorno alla coppia in un giorno così importante. Tra il pubblico dei vip presenti alla cerimonia si sono notati volti amatissimi del piccolo e grande schermo e della musica, tra cui Milena Miconi, Antonella Elia, Barbara Foria, Nina Soldano, Giampiero Ingrassia, Tosca, Justine Mattera, Bungaro e Nadia Rinaldi, con cui Claudio ha lavorato negli anni. Una festa bellissima, che ha dimostrato ancora una volta come l’amore non conosca barriere né calendari, ma solo la forza dei sentimenti.