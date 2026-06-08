Chi è Claudio, il fratello di Pino Insegno

IPA Claudio Insegno

Il cognome Insegno ci porta immediatamente verso il volto eclettico e la voce inconfondibile di Pino, colonna portante della comicità e della conduzione televisiva di casa nostra (e non solo). Ma il talento è un tratto distintivo di tutta la famiglia. Alle spalle e spesso al fianco del conduttore di Reazione a Catena si muove una figura straordinaria, dotata di una sensibilità artistica poliedrica e molto profonda: parliamo di Claudio Insegno. Fratello minore del noto presentatore, Claudio è nato a Roma il 22 giugno 1965 e ha saputo tracciare un percorso professionale ricchissimo, ritagliandosi uno spazio di assoluto di primo livello come attore, regista, sceneggiatore e doppiatore.

Chi è Claudio Insegno

Figli di Armando, di professione vetrinista, e di Romana Di Lorenzo, Claudio Insegno e Pino vantano radici ben piantate nel cinema del Dopoguerra: la madre era infatti la sorella maggiore di due icone del grande schermo come Maurizio Arena e Rossana Di Lorenzo. Un’eredità artistica così importante non poteva che sbocciare sui palcoscenici e dietro le quinte.

La vera grandezza di Claudio Insegno è da ricercare nella sua incredibile versatilità, che trova nel teatro la sua massima espressione. Nel corso della sua carriera ha calcato le scene recitando in capolavori immortali della comicità internazionale, come Rumors di Neil Simon e l’intramontabile macchina da risate Rumori fuori scena di Michael Frayn. Ma il suo contributo al teatro si estende soprattutto alla regia. Ha firmato spettacoli di enorme successo popolare, basti pensare al sodalizio con Biagio Izzo, per il quale ha diretto successi campioni d’incassi come Due comici in paradiso e Il re di New York, quest’ultimo impreziosito dalla presenza di Antonella Elia. La sua firma registica ha guidato anche mostri sacri dello spettacolo italiano, come nel caso dell’adattamento di Fiori d’acciaio, che ha visto protagoniste Sandra Milo e Rossana Casale.

Il rapporto col fratello Pino

Il suo legame con il fratello Pino non si esaurisce negli affetti familiari, ma è un impegno costante verso le nuove generazioni. Insieme hanno fondato a Roma la celebre accademia di recitazione Tutti in scena, un punto di riferimento per i giovani talenti. L’insegnamento è del resto una delle grandi passioni di Claudio: i telespettatori più attenti ricorderanno sicuramente che fu proprio lui, insieme a Fioretta Mari, il primo storico docente di recitazione nella scuola di Saranno famosi, il talent show di Maria De Filippi che avrebbe poi cambiato nome in Amici.

Anche il grande schermo e la televisione hanno beneficiato del suo estro. Al cinema ha esordito in pellicole cult come l’horror Dèmoni di Lamberto Bava e la commedia I miei primi 40 anni di Carlo Vanzina, arrivando a recitare accanto alla leggendaria Premiata Ditta nel film L’assassino è quello con le scarpe gialle. Sul piccolo schermo, oltre a collaborazioni storiche con Pippo Baudo in Partita doppia, ha avuto l’onore di condurre la versione estiva del mitico quiz preserale di Rai1, Luna Park.

A completare il tutto c’è il doppiaggio. Molti, senza saperlo, ascoltano la sua voce da anni: Claudio è infatti il doppiatore italiano del saggio e ironico Dottor Julius Hibbert nella serie animata I Simpson, oltre a prestare la voce all’irresistibile Rizzo il ratto nel mondo dei Muppet. Il 7 giugno 2026 si è sposato con il compagno storico Stefano Minotti alla presenza di suo fratello Pino e di numerosi amici Vip.