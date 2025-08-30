IPA Roberta Lanfranchi

Un successo travolgente, di quelli che neanche Roberta Lanfranchi avrebbe immaginato, poi il divorzio da Pino Insegno e una nuova vita che oggi ha scelto e che la soddisfa davvero. L’ex Velina ripercorre quegli anni incredibili, in cui tutto sembrava possibile, a cominciare dal provino per Striscia la Notizia che lei ama definire come disastroso. Eppure, quel suo essere diversa dalle altre è stato il suo successo: da quel momento tutto sarebbe cambiato. La sua carriera, certo, ma anche la sua vita privata che in quel momento si era arricchita della presenza di Pino Insegno. E adesso che il loro matrimonio è finito, spiega come si sia trasformato il loro rapporto.

Le parole di Roberta Lanfranchi su Pino Insegno

Si sono sposati nel 1997, dopo tre anni di fidanzamento, e sono diventati genitori di Matteo e Francesco. Pino Insegno e Roberta Lanfranchi sono distanti ormai da anni e, dopo il divorzio, il loro rapporto si è interrotto: “Non è stata facile, però grazie al cielo siamo due persone che comunque si volevano bene: abbiamo spiegato ai nostri figli che i problemi di mamma e papà non erano i problemi di mamma con i figli o di papà con i figli. Poi la separazione non è mai un gioco. Adesso con Pino non ci sentiamo, ma non perché ci odiamo. Non ci sentiamo perché non c’è bisogno di sentirci”, ha spiegato a Corriere della Sera.

Entrambi hanno voltato pagina da molto tempo. Lei è sposata felicemente con Emanuele Del Greco dal 2012: “È il mio santo, è la persona che mi fa ridere di più al mondo, nonostante sembri un orso. E poi con me è molto paziente”, ha spiegato.

Il ricordo del successo in tv

La separazione da Pino Insegno non è l’unico cambiamento avvenuto nella vita di Roberta Lanfranchi. L’ex Velina ha cambiato rotta e oggi la tv non è che un lontano e bellissimo ricordo: “Oggi in radio mi sento a casa, ma quando sono entrata ero veramente una pippa. Andavo in onda ma non sapevo come fare perché il linguaggio radiofonico è completamente diverso da quello televisivo: molto più colloquiale, meno impostato. Il primo mese ero totalmente spaesata e ho pensato che mi avrebbero cacciato”. Da anni conduce infatti un programma su RDS con Claudio Guerrini, che negli anni è diventato anche un amico. “Mi piace il rapporto quotidiano con gli ascoltatori, il feedback immediato mentre parli di una notizia che magari li turba, li interessa, li diverte”, ha aggiunto.

Del periodo trascorso in tv, conserva moltissimi ricordi. E, oltre all’esperienza con Fiorello, porta nel cuore quella di Piazza Grande con Giancarlo Magalli: “Tre mesi stupendi. Ma non scorderò mai il cazziatone che mi ha fatto Guardì. Eravamo tutti seduti, impettiti e sorridenti durante l’oroscopo di Paolo Fox. A un certo punto il pubblico applaude e io con loro. Michele ha schiacciato il pulsante dalla regia e ha urlato nel microfono: Stoppa, mi*chia! Non devi applaudire, la conduttrice non applaude. Io sono diventata bianca, perché mi ha cazziato davanti a tutti. Poi ha continuato: Se devi applaudire, fallo muta, senza che si senta il battito delle mani, come una foca“, ha raccontato.