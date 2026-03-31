La Volta Buona, pagelle del 31 marzo: i punzecchiamenti tra Caterina e Pino Insegno (7), il divorzio (mancato) di Totti e Ilary (8)

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IPA Caterina Balivo conduce "La Volta Buona"

Il pomeriggio di Rai 1 si colora con una nuova puntata de La Volta Buona. Caterina Balivo, nell’appuntamento di martedì 31 marzo, torna su un tema ormai centrale del programma: la chirurgia estetica, con i suoi pro ma soprattutto con i suoi contro. Quando il confine tra il desiderio di correggere una parte di sé e qualcosa di più vicino all’ossessione diventa così sottile?

In studio il dibattito si accende subito tra opinioni diverse e storie personali. E non mancano i momenti più leggeri, tra siparietti e casi che spostano il racconto su altri piani. Dalla discussione su Irina Shayk fino al divorzio Totti-Blasi, le nostre pagelle.

Medicina estetica, è dibattito su Irina Shayk (6)

Non è una novità che il salotto di Caterina Balivo si concentri sul tema dell’estetica: che sia medicina o chirurgia, il dibattito su quanto e quando intervenire resta sempre acceso.

Un tema che divide, tra chi ammette di essersi sottoposto a qualche ritocco senza troppi segreti e chi invece è contrario o preferisce non parlarne apertamente.

La discussione si allarga anche a Irina Shayk. In un servizio si racconta come la modella abbia dichiarato di voler tenere le sue rughe, prendendo le distanze dalla chirurgia. Un passaggio che accende subito gli ospiti in studio.

Tra le più dirette Clizia Incorvaia, che di recente si è sottoposta a un trattamento alle labbra: per lei, Irina presenta segni evidenti di medicina estetica sul viso. Il dibattito si accende, come spesso accade a La Volta Buona, ma resta uno spazio aperto. Caterina Balivo lo chiarisce: se Irina vorrà dire la sua, potrà farlo.

I punzecchiamenti tra Caterina e Pino Insegno (7)

Caterina, padrona di casa sempre sul pezzo, non si limita a gestire i discorsi tra gli ospiti: ci entra dentro. In questa puntata l’umore è alto e le battute anche: con Pino Insegno è tutto un siparietto di punzecchiature.

Caterina si infervora, prova a capire e ribatte alle affermazioni del medico quando si parla di errori nella medicina estetica. Un coinvolgimento che nasce anche dall’empatia con le storie raccontate in studio. Ed è lì che Pino, con ironia, la bacchetta: “Ma perché sembri arrabbiata con lui? Non si trattano così gli ospiti”.

Sempre sul tema, lo scambio continua: Pino le chiede perché venga sempre inquadrato dopo i servizi con “super belli” come Can Yaman e scherza sul fatto di essere uno dei pochi non rifatti in studio. Un punto su cui Caterina non è d’accordo: “In realtà ci sarei anche io”, rilancia.

“Ma tu sei la conduttrice, non devi prendertela con gli ospiti”, aggiunge lui, mantenendo il tono leggero. Uno scambio continuo che tiene viva la scena e funziona proprio perché resta sul filo del gioco.

L’ironia di Minnie Minoprio (10)

Una persona che non ha mai sentito il bisogno di ricorrere alla chirurgia estetica è Minnie Minoprio. 83 anni e una carriera da cantante e showgirl intramontabile. In studio da Caterina Balivo, rivede alcuni spezzoni delle sue performance, tra cui uno accanto a Iva Zanicchi.

Un ricordo che commenta con la sua ironia diretta: “La fatica era con Iva, sembrava avesse due piedi sinistri”, dice Minnie.

Anche quando il discorso si sposta sul gossip, non cambia registro. Tra paparazzate e conferme di amori, si parla della relazione tra Tananai e Camihawke, che sembra mettere tutti d’accordo. Minnie, invece, resta fedele al suo modo di stare in scena: osserva, commenta e non filtra. Su Tananai si lascia andare a una battuta secca, notando un viso da chi dorme poco. Un’ironia senza filtri, di qualcuno che ha vissuto molto e che sceglie di restare fedele a se stessa.

Divorzio Totti-Blasi, il rinvio (8)

La fine del matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi ha occupato le cronache per mesi: una curiosità collettiva nata da una storia d’amore che per anni ha fatto sognare, con un matrimonio da favola e una famiglia molto amata.

Oggi, martedì 31 marzo, doveva essere il giorno del divorzio ufficiale. Una battaglia legale difficile, nuovi amori e piccoli grandi dispetti. Domenico Marotti, in diretta davanti al tribunale, racconta però un aggiornamento diverso da quello previsto: l’udienza fissata per le 13:30 è stata rinviata.

Un rinvio che rimette tutto in sospeso e che obbliga a trovare una nuova data, ancora da definire. Sul tavolo restano diversi nodi: dal mantenimento dei figli alla gestione delle case, fino agli equilibri complessivi tra le parti.

In studio, più che i dettagli legali, resta il dispiacere per una storia finita e la speranza che qualcosa possa distendersi, almeno nei rapporti, alla luce di quello che c’è stato.

Filippo Nardi, dal piccolo schermo alle consegne (6)

In puntata si parla anche di quei vip che, dopo il successo o anche in parallelo, scelgono lavori lontani dai riflettori. C’è Valerio Scanu con il suo studio da parrucchiere, Giulio Berruti che lavora come medico estetico, o Fabio dei Jalisse, che ha raccontato di aver fatto anche il cameriere. Una realtà sempre più diffusa.

A catturare l’attenzione è soprattutto il caso di Filippo Nardi, una notizia che ha acceso curiosità e che Caterina Balivo vuole approfondire. Collegato in studio, racconta la sua nuova quotidianità: consegna pizze a domicilio per una pizzeria, è un rider interno e guida il furgoncino.

Un cambio che sorprende, ma che lui racconta con grande naturalezza, senza particolari filtri. “Le persone che fanno gli ordini più costosi non mi lasciano la mancia, mentre chi spende meno me la lascia sempre. E alcuni mi riconoscono”

Il racconto commovente e la nuova vita di Giulia Bovero (9)

In studio arriva Giulia Bovero, ex stellina del programma per ragazzi Quelli dell’intervallo, che racconta di aver sofferto molto la lontananza dal mondo dello spettacolo. Quando il programma è finito era giovanissima e la discrepanza tra la fama e la vita di tutti i giorni, per lei, è stata difficile da accettare.

Per sua sensibilità, spiega, ha finito per chiudersi in sé stessa. Dopo la fine del programma aveva provato a rimettersi in gioco studiando e lavorando, senza però riuscire a trovare davvero la sua strada. E in quel momento di fragilità, la caduta: la difficoltà nel ritrovarsi l’ha portata ad abusare di alcol. “Mi mancava il set, la famiglia che si era creata”.

Poi, lentamente, la risalita. Giulia racconta di esserne uscita grazie alla forza di volontà, al supporto psicologico e alla presenza del fidanzato, che le è rimasto accanto nel momento più complesso. Oggi guarda avanti e con una nuova consapevolezza: presto si sposerà proprio con lui. Un racconto che colpisce per sincerità e che acquista ancora più peso pensando a quanto sia recente: un momento difficile che si è chiuso solo nel 2024.