Che fine ha fatto Filippo Nardi del GF: “Oggi consegno pizze”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Filippo Nardi

Filippo Nardi è senza dubbio uno dei concorrenti del Grande Fratello più conosciuti e commentati di sempre. Il suo sfogo nel confessionale della casa dopo che gli autori non gli avevano fornito le sigarette, è rimasto nella storia della trasmissione. Da allora sono passati moltissimi anni e la vita di Filippo è cambiata radicalmente.

Chi è Filippo Nardi

Ma andiamo con ordine. Filippo Nardi, vero nome Filippo Neri Flaccomio Nardi Dei, è nato a Londra nel 1969 da madre inglese e papà fiorentino. Cresciuto a Londra, nel 1996 si trasferisce in Italia lavorando come istruttore di windsurf e di snowboard. Nel 1988, inseguendo la sua passione per la musica, crea la sua prima produzione musicale con la Virgin Records, diventando un dj molto amato.

Nel 2001 sbarca nella seconda edizione del Grande Fratello, ma la sua permanenza nella casa dura solamente 13 giorni. Nardi infatti chiede alla produzione del programma delle sigarette, ma quando la richiesta viene negata perde la testa, agitando una mazza da golf e dando colpi in confessionale. La produzione decide di accontentarlo, ma alla fine lui sceglie di abbandonare il reality.

La sua frase “Dove sono le sigarette?”, pronunciata con uno spiccato accento britannico, è rimasta iconica grazie anche all’imitazione fatta da Fabio De Luigi negli show della Gialappa’s Band. Terminato il Grande Fratello, Nardi è diventato un volto fisso della tv, partecipando a numerose trasmissioni, da Le Iene a Festivalbar, sino all’avventura all’Isola dei Famosi nel 2018. Nel 2020 Nardi torna al Grande Fratello, questa volta nella versione vip condotta da Alfonso Signorini, ma viene squalificato poco dopo per aver pronunciato alcune frasi.

La nuova vita di Filippo Nardi

Dopo il successo in televisione però Filippo Nardi ha deciso di allontanarsi dalle luci dei riflettori e oggi fa un lavoro molto diverso. Vive infatti in Romagna e consegna pizze, oltre a fare altri lavori. “Mi sono trasferito da un anno in Romagna, posto in cui mi sono sempre sentito a casa, e in attesa di trovare un lavoro più stabile, perché non sto con le mani in mano, faccio tre lavori. E uno di questi è consegnare le pizze la sera. Ed è divertente”, ha confessato in una recente intervista a Verissimo.

L’ex gieffino ha svelato a Silvia Toffanin di divertirsi molto a consegnare pizze. “Non è un lavoro basso, è un lavoro. Per me non esiste questa differenza”, ha chiarito, parlando anche del periodo buio vissuto alcuni anni fa. “Ero chiuso in casa. Ho definito la mia condizione come una mancanza di speranza. Non pensavo sarebbe successo qualcosa di bello. Il periodo è stato difficile, non vedevo la luce in fondo al tunnel. Però è passato”.

Spazio anche al ricordo del momento che ha reso celebre Filippo Nardi. “Assolutamente io non rinnego che è stata la mia fortuna – ha detto parlando dell’episodio delle sigarette al GF -, però si tratta di 25 anni fa, e se io non avessi migliorato e smorzato qualche spigoletto, forse non sarei l’uomo che sono adesso. Ho anche smesso di fumare tanti anni fa. Ogni tanto uso quelle elettroniche perché altrimenti sarei perfetto”.