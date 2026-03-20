GF Vip, Mussolini: “Quando Michael Jackson mangiò 8 pizze fritte da zia”

Getty Images GF Vip: Alessandra Mussolini e le pizze fritte mangiate da Michael Jakson da zia Sophia

Ci sono personaggi, inutile negarlo, ingaggiati per dare pepe al programma. Succede da sempre, ed è normale che sia così, soprattutto nel caso di un reality che ha ormai i suoi anni e li dimostra tutti. Stiamo parlando del GF Vip e del motivo per il quale sono stati scritturati personaggi visti e rivisti ma che fanno sempre e comunque audience. Come nel caso di una imprevedibile e “sciroccata” Antonella Elia (nel suo curriculum di reality: due volta all’ Isola dei Famosi, una a Pechino Express, una a Tempation Island e due al GF Vip) e di una focosa Alessandra Mussolini . Che ci sta già regalando perle di infinita saggezza e comicità.

Dalla confessione di volersi fare un tatuaggio proprio lì, al racconto esilarante di quando Michael Jackson, arrivato in Italia per un concerto, fece tappa prima a casa di zia Sophia Loren, sua grande amica, e finì per scofanarsi otto (8!) pizze fritte, tanto da non riuscire più a fare il moonwalk e rischiare il coccolone sul palco.

“E noi abbiamo fatto le pizze fritte a Michael Jackson. Capirai, lui arriva con il cuoco che gli taglia la mela con tutto l’intarsio, il frutto rosso… e noi gli abbiamo portato le pizze fritte. Se n’è mangiate otto; non riusciva più a fare il moonwalk, stava per saltare il concerto, dopo otto pizze fritte!”

Che nessuno si azzardi a farla uscire dalla Casa…