Alessandra Mussolini, il video con mamma Maria Scicolone: “La vittoria più grande”

IPA Alessandra Mussolini

Per Alessandra Mussolini, si è già consumata la vittoria più grande: da questa edizione del Grande Fratello VIP, è uscita a “testa alta”. Considerata dal minuto zero il personaggio “controverso” dell’edizione, alla fine ha conquistato una larga fetta di spettatori e di fan sui social. Tornata a casa, Alessandra sta festeggiando questo momento speciale ed è andata a trovare la mamma, Maria Scicolone.

Alessandra Mussolini, il video emozionante con mamma Maria Scicolone

Alessandra Mussolini, figlia di Maria Scicolone, sorella di Sophia Loren, e Romano Mussolini, è ormai riuscita a conquistare il suo spazio in tv, con numerose esperienze che l’hanno condotta a essere incoronata vincitrice dell’ottava edizione del Grande Fratello VIP.

E, a proposito di questo, sta naturalmente celebrando il traguardo raggiunto in tv con le persone a cui tiene di più al mondo, come mamma Maria; durante la visita, la Mussolini ha condiviso il video con una didascalia toccante. “Ci sono traguardi, successi e anche cadute che la vita ci mette davanti. Ma la vittoria più grande resta sempre una: avere una mamma da amare. E per questo mi ritengo una donna fortunata”.

Alla vigilia dell’ingresso al Grande Fratello VIP, i dubbi c’erano. Lo ha raccontato lei stessa: “Tutti mi hanno spinto a non farlo. Ma proprio tutti. A volte mi sorprendo di me stessa, dato che sono imprevedibile e ho una vena un po’ di pazzia, mi sono detta: ‘Ma perché non partecipare? Lo faccio”. Nel video ne ha dato notizia anche alla mamma: “Sai che ho fatto il GF?”. E la replica: “Ma veramente? Non ti ho visto. Non lo sapevo, come facevo a vederti”.

La forza della famiglia al femminile

“Brava, sei felice?”, nel video si è intravista tutta l’emozione di Maria Scicolone per la vittoria della figlia al GF, seguita attraverso lo schermo del cellulare. Al GF la Mussolini aveva parlato di loro, delle meravigliose donne della sua famiglia: si è aperta sulla sua storia familiare, certamente complessa e carica di sfumature, per rendere omaggio a quelle donne che hanno saputo tenere unito il nucleo anche nei momenti più difficili.

La nonna Romilda, mamma Maria (che ha “un pochino di Alzheimer”, ha detto la Mussolini in Casa), la sorella Elisabetta, la zia Sophia: una catena di affetto al femminile che l’ha resa la donna che è oggi, imprevedibile e coraggiosa, in grado di sorprendere persino se stessa. Magari sono stati proprio gli insegnamenti di mamma Maria ad averla dato la forza di andare avanti sempre e comunque: “Quando io avevo l’ansia o un dispiacere, mamma mi diceva: vai avanti. Mi ha alleggerito la vita”.

Quella leggerezza le ha sempre permesso di resistere a tutto, anche a un passato non facile da raccontare. Non una vincitrice annunciata (alla vigilia erano favoriti Biancardi e Volpe); la Mussolini non aveva portato con sé nemmeno il vestito per la finale. Poi, però, il trionfo contro l’acerrima nemica, Antonella Elia, che invece pensava di vincere. Come sempre, il pubblico è sovrano: il 19 maggio si sono spente le luci della casa, pronte (forse) a riaccendersi a settembre.