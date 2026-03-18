Alessandra Mussolini, in cosa si è laureata

Attrice, cantante, parlamentare, opinionista: Alessandra Mussolini ha vissuto mille vite televisive e politiche ma non tutti sanno in cosa si è laureata

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IPA Alessandra Mussolini

Alessandra Mussolini ha vissuto mille vite tra politica e televisione. E dal 17 marzo 2026, ha varcato la soglia del GF Vip per una nuova avventura che non aveva mai provato prima.Sebbene il suo volto sia onnipresente nei talk show e la sua carriera politica sia nota a tutti, c’è un aspetto della sua formazione che spesso passa in secondo piano, ma che racconta molto della sua determinazione: il suo prestigioso titolo di studio.

Il titolo di studio di Alessandra Mussolini

Nonostante una vita spesa tra la tv e l’emiciclo di Montecitorio, Alessandra Mussolini vanta una formazione scientifica di altissimo livello. Nel 1994, infatti, si è laureata con lode in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Roma La Sapienza. Un traguardo affatto scontato, arrivato dopo anni di studio intenso e coronato dall’iscrizione all’Albo dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Roma.

La scelta di medicina, però, non era la sua prima opzione. Come ha raccontato più volte, la giovane Mussolini sognava inizialmente di studiare Filosofia. Ma l’aria incerta di quegli anni e i pregiudizi legati al suo cognome a spingerla verso un percorso più tecnico e scientifico. “Mi fecero capire che era meglio cambiare aria”, ha ricordato, evidenziando come la facoltà di Medicina rappresentasse, all’epoca, un terreno forse più neutrale, sebbene non privo di ostacoli.

Gli anni difficili all’università

Il percorso educativo della Mussolini è stato inevitabilmente segnato dal peso della storia familiare. Figlia del pianista Romano Mussolini e di Maria Scicolone (sorella della diva Sophia Loren), Alessandra ha dovuto imparare presto a convivere con un’eredità ingombrante.

I ricordi dei tempi della scuola sono vividi e talvolta dolorosi. Ha confessato, ad esempio, che durante le ore di storia portava in classe degli appunti scritti dal padre per contestare quelli che definiva “errori madornali” nei libri di testo dell’epoca. Anche l’università ha presentato i suoi ostacoli. Emblematico l’aneddoto di un professore che, al termine di un esame, le lanciò il libretto a terra.

Una carriera poliedrica, dal cinema al Grande Fratello

Prima di diventare il medico laureato con lode e la politica che conosciamo (eletta per la prima volta alla Camera nel 1992), Alessandra aveva tentato di seguire le orme della zia Sophia nel cinema. Già a 14 anni debutta nel capolavoro di Ettore Scola, Una giornata particolare, e in seguito affianca Pippo Baudo alla conduzione di Domenica In.

Oggi, madre di tre figli (Caterina, Clarissa e Romano) e moglie di Mauro Floriani dal 1989, la Mussolini si appresta a vivere una nuova avventura nel reality di Mediaset. La sua laurea in Medicina rimane lì, come testimonianza di una mente analitica e di una volontà di ferro che non si è lasciata spezzare dalle tempeste ideologiche. Sarà interessante vedere come questa formazione scientifica e la sua complessa storia personale influenzeranno la sua convivenza nella casa più spiata d’Italia.