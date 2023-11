Gerry Scotti non è soltanto un conduttore televisivo. Nel tempo è diventato per il pubblico come uno di famiglia, lo “zio” sempre pronto a farti sorridere a suon di battute, ma anche un uomo dal cuore tenero che non nasconde le lacrime e l’emozione quando si toccano argomenti a lui cari. Uno di questi è il difficile periodo segnato dal divorzio dalla moglie Patrizia Grosso, che nel 2009 ha rappresentato la fine di un capitolo che mai avrebbe voluto scrivere nel libro della sua vita.

Gerry Scotti, il dolore per il divorzio da Patrizia Grosso

Dietro a un sorriso spesso si nascondono momenti bui, discorso che vale anche per personaggi amatissimi dello spettacolo come Gerry Scotti. Il conduttore da tanti anni è felice al fianco della compagna Gabriella Perino, ma il suo passato è stato segnato da un divorzio che ha lasciato delle ferite profonde.

Ne ha parlato, ancora una volta, sulle pagine del settimanale Oggi. Era il 2009 quando il conduttore ha divorziato dalla moglie Patrizia Grosso: “Torno ai miei genitori: da loro ho appreso che non c’è nulla di più sacro della famiglia, ancor più della religione, dello Stato e della patria. È nel mio DNA – ha detto -. E che la prima famiglia a fallire fosse proprio la mia è stato un dolore durato anni. Non potevo più svegliarmi con mio figlio Edoardo. Nel tempo sono riuscito a costruire un rapporto così profondo con lui che ha chiamato la sua prima figlia Virginia, e io all’anagrafe sono Virginio Scotti”.

Perché è finito il matrimonio di Gerry Scotti e Patrizia Grosso

Non è la prima volta che il mitico “zio” Gerry si lascia andare a dichiarazioni di questo tipo in merito alla sua precedente relazione. Quel matrimonio è stato felice fino a un certo punto, gli ha donato il figlio Edoardo, del quale è un padre fiero e orgoglioso, ma a un certo punto qualcosa è cambiato.

“Non andavamo più d’accordo anche per colpa mia, il lavoro mi assorbiva tantissimo. E mia moglie ha chiesto la separazione perché aveva trovato un’altra persona“, aveva spiegato a Vanity Fair. Parole che fanno eco a quanto rivelato nella sua ultima intervista a Verissimo, ai microfoni di Silvia Toffanin. Oltre al tradimento in sé, ha dovuto accettare di vedere la sua famiglia sgretolarsi, costretto ad allontanarsi dal figlio: “Quando mi sono separato per poi arrivare al divorzio mi vergognavo di aver finito la storia della mia famiglia. Ho dovuto fare le valigie e uscire da casa mia, il posto dove era nato e viveva mio figlio”.

Gerry Scotti, il ritrovato amore con Gabriella Perino

Una pagina che è impossibile dimenticare, com’è comprensibile. Ma al fianco di Gerry Scotti da dodici anni c’è un’altra donna, colei che è riuscita con dolcezza e sentimento a far breccia nel suo cuore ferito. L’incontro con la compagna Gabriella Perino è avvenuto grazie ai rispettivi figli, che ai tempi erano compagni di scuola, e sebbene non sia stato un colpo di fulmine in piena regola i due, comunque, non si sono più lasciati.

Fonte: IPA

Gabriella è la donna che lo tiene coi piedi per terra, come lui stesso ha detto nell’intervista a Oggi, lontana dai riflettori e per questo con una marcia in più, secondo il suo personale punto di vista: “Sono un privilegiato e apprezzo la bellezza ma, non me ne vogliano le signore dello spettacolo, sono sempre stato attratto da donne semplici, l’impiegata, la commessa, ragazze che assomigliano al Gerry Scotti che descrivo nel libro [Che cosa vi siete persi, ndr]”.

Per una famiglia spezzata, un’altra si è pian piano costruita nel nome dell’amore con la compagna e i suoi figli nati da una precedente relazione, e con il figlio Edoardo che lo ha reso nonno dei nipotini Virginia e Pietro rispettivamente nel 2020 e nel gennaio di quest’anno. E le nozze? “Sono rimasto scottato – ha spiegato -. Associo il matrimonio a una profonda amarezza e alla burocrazia. Non è l’approccio giusto. L’amore c’è, il resto può aspettare”.