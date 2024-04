Vasi fai da te: come realizzarli di varie forme, da rettangolari ad alti

Fonte: iStock Come realizzare dei vasi fai da te

Molte persone amano circondarsi di belle piante, per creare un’atmosfera più rilassante e purificata anche in casa: ma quanti vasi bisogna acquistare? Se non volete spendere troppi soldi, potete realizzare dei contenitori fai da te in poche e semplicissime mosse, utilizzando materiali di recupero o comprando solo lo stretto necessario. Farete del bene all’ambiente e al vostro portafogli, senza contare l’incredibile soddisfazione di aver creato qualcosa con le vostre mani. Scopriamo alcune delle idee più originali per preparare dei vasi fai da te, di ogni forma e dimensione.

Vasi con assi di legno

Se avete delle assi di legno avanzate da qualche lavoretto o comunque di recupero, potete trasformarle facilmente in bellissimi vasi della dimensione che preferite. Armatevi di chiodi e martello, quindi disponete quattro assi a formare le pareti rettangolari o quadrate e inchiodatele tra loro. Procedete realizzando il fondo, sempre con le assi di legno. Se lo desiderate, potete ora decorare il vaso a vostro piacere, verniciando il legno con i colori che preferite o semplicemente con un impregnante per esterni (se volete tenerlo all’aperto). Per le piante da interno, meglio usare della plastica per foderare il vaso, così da evitare che ci siano perdite d’acqua o di terra.

Vasi di cemento

Anche il cemento è un’ottima idea per realizzare vasi di ogni forma e dimensione. Dovrete procurarvi il materiale necessario, preparando una miscela a base di una parte di cemento e quattro parti di sabbia. Versate il tutto all’interno di un contenitore che servirà per dare la forma (come ad esempio una scatola di cartone, una ciotola per alimenti o qualsiasi altra cosa vi troviate tra le mani). A questo punto, non vi resta che immergere nella miscela un altro contenitore più piccolo per formare la cavità in cui sistemerete i fiori: sono perfette scatole e ciotole di ogni dimensione. Serviranno un paio di giorni per far asciugare il tutto: quando sarà pronto, eliminate i due contenitori e avrete un bellissimo vaso di design, che potete decorare a piacere.

Vasi con il DAS

Avete mai usato il DAS? Perfetto per piccole creazioni da realizzare con i bambini, questo materiale si presta benissimo per vasi di dimensioni ridotte, da tenere all’interno. Modellate la pasta sino ad ottenere la forma che desiderate, ricordando che si secca molto facilmente e deve quindi essere sempre riposta in un contenitore ermetico se vi fermate. Una volta finito, non dovrete cuocere il vaso come succede con l’argilla: vi basterà lasciarlo all’aria per una giornata intera, in modo che si solidifichi a sufficienza. A questo punto, andate con le vostre decorazioni preferite, quindi travasate piccole piantine e fiori colorati per rallegrare la vostra casa.

Vasi con vecchie lattine

Se avete accumulato alcune vecchie lattine, come quelle in cui vengono conservati i legumi o i pomodori pelati, potete trasformarle facilmente in piccoli vasi. Sono perfette anche le latte di vernice, che hanno solitamente dimensioni più grandi. Come prima cosa, usate della carta vetrata per evitare che i bordi della lattina siano troppo affilati. Una volta fatto questo, passate alle decorazioni: potete rivestire la latta con del tessuto colorato, oppure potete dipingervi sopra dei disegni geometrici o floreali. Lasciatevi ispirare dalla vostra fantasia e create tante lattine diverse, da sistemare in giro per casa. Sono l’ideale per piantare erbe aromatiche o piccoli fiori colorati.

Vasi con barattoli di vetro

Anche i barattoli di vetro si prestano bene a diventare vasi simpatici per le vostre piante. Dopo averli lavati bene e aver rimosso eventuali etichette, mettete da parte i coperchi e decorateli a piacere, quindi riempiteli di terra e piantate ciò che volete. Volete un’idea originale? Usate i barattoli per le erbe aromatiche da tenere in cucina: potete attaccare su ognuno di essi un’etichetta colorata con il nome della piantina contenuta, quindi appendete un’asse di legno alla parete della cucina e usate degli anelli di metallo per fissare su di essa i vari barattoli. Questa è un’ottima soluzione per non occupare spazio prezioso. Se non potete appendere niente, sistemate i vasetti su una mensolina ben esposta alla luce del sole.

Vasi con vecchi copertoni

Se volete realizzare dei vasi più alti da tenere all’esterno, potete servirvi di vecchi copertoni. Impilatene due o tre, l’uno sopra l’altro, sino ad ottenere l’altezza desiderata. A questo punto, usate un altro contenitore o rivestiteli con della plastica per trattenere la terra al suo interno. Non vi resta che piantare fiori bellissimi e profumati, o addirittura qualche verdura o una bella pianta di limoni. Avete l’imbarazzo della scelta, perché questi vasi fai da te sono molto versatili, potendo diventare parecchio alti. Naturalmente, anche in questo caso potete sbizzarrirvi con le decorazioni: colorate i copertoni con delle bombolette spray (sempre all’aria aperta!), ottenendo il risultato desiderato.

Vasi con sacchi di juta

Avete dei vecchi sacchi di juta, come quelli contenenti il caffè o il riso? Sono perfetti per le vostre piante, soprattutto perché sono originali, economici e molto sostenibili. Non dovrete far altro che pulirli accuratamente e riempirli di terra, per poi piantarci tutto quello che volete. Questi contenitori si prestano benissimo per chi vuole cimentarsi nella coltivazione (in piccolo) delle patate: optate in questo caso per sacchi piuttosto ampi e profondi, in modo che i tuberi abbiano spazio per crescere. E poi lasciatevi guidare dalla fantasia e dal vostro pollice verde.

Vasi con tazze da tè

Vi sarà sicuramente capitato di imbattervi in un vecchio servizio da tè ereditato da una zia, oppure di trovarne uno davvero grazioso in qualche mercatino dell’usato. Ebbene, trasformatelo in un piccolo orticello da casa! Come fare? Semplicemente, lavate bene le tazze e la teiera, riempite il tutto di terra e piantate delle belle piantine grasse, che non hanno bisogno di particolari cure. Completate il tutto con uno strato di sassolini sopra il terriccio e disponete il servizio su una mensola o un tavolinetto nel soggiorno: faranno sicuramente una gran bella figura, con una spesa ridotta quasi a zero e tanta fantasia.