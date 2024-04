Micro giardini: tutti i segreti di questa tendenza green

Appassionata di belle storie e di viaggi, scrive da quando ne ha memoria. Quando non è in giro o al pc, riempie di coccole i suoi amati gatti.

Fonte: 123RF Come realizzare un micro giardino

Fino a qualche tempo fa si pensava che solo chi disponesse di un giardino o di un terrazzo di dimensioni importanti potesse dedicarsi al giardinaggio: da allora le cose sono molto cambiate e sono tantissime le persone che si stanno dedicando a questo hobby realizzando piccoli capolavori. Tra le ultime tendenze del settore, infatti, spiccano i micro giardini, che sono perfetti per regalare equilibrio e un tocco di eleganza agli ambienti di casa.

Perché scegliere un micro giardino

Non tutti hanno a disposizione un bel giardino o anche solo un terrazzo dove poter piantare dei fiori coloratissimi o qualche erba aromatica. Questo non significa dover rinunciare ad un tocco di verde: i micro giardini sono una tendenza green che ormai va per la maggiore, soprattutto tra chi abita in città e non ha la possibilità di darsi al giardinaggio all’aria aperta. Ma lo spazio non è l’unico vantaggio dell’avere un micro giardino: c’è chi non ha molto tempo da dedicare ad un angolo verde all’aperto, che comunque richiede un po’ di cura quotidiana.

Perché, allora, optare per un micro giardino? I vantaggi sono tantissimi: le piante in casa aiutano a purificare l’ambiente e a cambiare l’aria, in alcuni casi tenendo persino sotto controllo l’umidità. Fare giardinaggio, seppure in versione “micro”, è un ottimo modo per scaricare lo stress e liberarsi dalle tensioni quotidiane, ritrovando il benessere e il relax. Diversi studi hanno persino dimostrato che un angolo verde in casa migliora la concentrazione, proprio quello che ci vuole per chi fa smart working, una tendenza sempre più diffusa dal periodo Covid.

Micro giardini: come realizzarli

Per realizzare un micro giardino è necessario acquistare un terreno particolare, che si trova nella maggior parte dei vivai: si chiama pacfaled ed è più leggero del classico terriccio. Questo prodotto inoltre non richiede molta acqua, non necessita di fertilizzanti e contrasta la produzione di batteri delle piante: è perfetto anche per chi non ha grande esperienza nella cura delle piante. Un altro aspetto di grande appeal nella realizzazione di questi piccoli giardini da appartamento riguarda il contenitore scelto: qui c’è davvero da sbizzarrirsi tra vecchi vasi di vetro, barattoli e addirittura lampadine della luce.

Potete scegliere quello che preferite, sia tra oggetti di recupero che avete già in casa che facendo un giretto in qualche mercatino dell’usato, sino a trovare ciò che fa al caso vostro. Volete qualche idea originale? Un’alzatina in vetro per dolci e frutta può diventare un piccolo spazio verde da impreziosire come meglio desiderate. O ancora, un vecchio vaso rotto è l’ideale per creare una decorazione unica: dovrete solamente usare i frammenti rimasti infilandoli nella terra, per realizzare un gioco di spazi dove sistemare le vostre piantine.

Uno degli aspetti più trendy dei micro giardini è proprio il fatto che possono trasformarsi, con poche e semplici mosse, in oggetti di design dal valore unico e dallo stile personalizzato. Alcune persone particolarmente creative hanno deciso di usare anche oggetti vintage come vecchie valigie, lampade e strumenti musicali, per proporre una versione ancora più artistica di questa piccola oasi green. La realizzazione dei micro giardini ha preso piede già da alcuni anni, soprattutto nel Nord Europa: sono tantissime le persone che li usano come ispirazione per regali unici da condividere con la famiglia e gli amici durante le occasioni speciali. Stile e creatività senza rinunciare ad un tocco green: ogni casa può trasformarsi in un piccolo angolo di paradiso con queste semplici mosse.

Quali piante usare per i micro giardini

I micro giardini possono essere realizzati con qualsiasi tipo di pianta, dalle erbe aromatiche alle piante grasse: il segreto è la creatività. Per essere certi di creare un mix perfetto, è consigliabile scegliere delle tipologie di piante che richiedono le stesse condizioni di vita: sicuramente le piante grasse sono quelle più facilmente gestibili, ma anche le piante medicinali possono regalare un profumo davvero incantevole alla propria casa. Spazio allora ai mini cactus o alle piccole succulente, ma anche al timo, alla menta o al basilico, per garantirvi un gradevole profumo in casa e un angolo utilissimo per avere sempre a disposizione le vostre erbe preferite in cucina.

I bonsai sono un’ottima alternativa: eleganti e raffinati, richiedono però qualche competenza in più per la loro cura. Potete poi impreziosire i vostri micro giardini con muschi e licheni, che decorano il terreno e forniscono preziose sostanze nutritive alle piante. La vostra fantasia farà il resto: dalla disposizione di piante ed erbe alle decorazioni da utilizzare, potrete davvero sbizzarrirvi. C’è chi ha realizzato un vero e proprio giardino in miniatura, usando piccoli oggetti da addobbo come minuscole panchine, mattonelle su misura per imitare la pavimentazione e sassolini dove racchiudere le aiuole. Con un po’ di abilità, potreste persino ricreare laghetti e fontanelle con acqua corrente.