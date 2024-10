Sveva Casati Modignani, chi era il marito Nullo Cantaroni

Fonte: Getty Images Sveva Casati Modignani

Nullo Cantaroni, letterato, giornalista e saggista, è stato una figura interessante ma anche piuttosto riservata, tanto che gran parte delle informazioni su di lui emergono soprattutto in relazione al suo legame con la moglie, la scrittrice Sveva Casati Modignani (il cui vero nome è Bice Cairati). Personalità low-profile, a quanto pare collaborava con Sveva dietro le quinte e ha dato tante idee per i personaggi e le storie che abbiamo amato della scrittrice.

Posto che le informazioni sono scarse e frammentarie, chi era Nullo?

Nullo Cantaroni: biografia, opere, curiosità

La vita personale e professionale di Cantaroni è meno conosciuta rispetto a quella della moglie Sveva Casati Modignani. Di lui si sa che aveva una grande cultura, una passione per i libri. Nato a Milano nel 1928, è morto nella sua città nel 2004 dopo una lunga malattia: era affetto dal Morbo di Parkinson, patologia con cui Cantaroni ha convissuto per vent’anni. Era Sveva a occuparsi di lui, e lo ha fatto con dedizione, dai primi agli ultimi giorni.

Nullo avrebbe condiviso con Sveva/Bice la scrittura dei primi tre libri. Dopo la sua morte, la moglie ha continuato da sola a raccontare storie. “Io ero quella che raccontava, lui quello che rileggeva, criticava, correggeva. Come sempre: chi fa è la donna, chi critica è l’uomo”, ha spiegato Sveva durante un’intervista al Corriere della Sera.

La coppia ha avuto un figlio, Nicola, nato nel 1972. Sveva Casati Modignani ha anche due nipoti, Luna e Lapo.

Tra le opere scritte nel periodo in cui i due coniugi collaboravano c’è il celebre romanzo Anna dagli occhi verdi, che segna uno dei primi successi della coppia. In genere i romanzi di Sveva raccontano storie romantiche o relazioni intricate, legandole a questioni sociali, culturali e dipingendo una Milano dei tempi andati.

Sveva Casati Modignani, il rapporto con il marito Nullo Cantaroni

Questa coppia era abbastanza riservata ma è capitato che Sveva Casati Modignani si aprisse a proposito del loro rapporto. Si erano sposati nel 1978, dopo un periodo di amore clandestino. In nell’intervista al Corriere della Sera Sveva aveva raccontato come i due si erano conosciuti e come era scoccato il colpo di fulmine a dispetto delle situazioni familiari.

“In casa di amici a Parigi. L’avevo scambiato per un tedesco, alto, biondo, massiccio. L’ho visto ed è nato un folle amore. Io vent’anni, lui trenta. Era sposato, aveva una figlia, era una storia impossibile, ai tempi. Immagini mia madre. Mio padre comprò una pistola e disse: ‘se ti vedo ancora con lui, ti ammazzo’. Ci siamo sposati solo quando fu legale divorziare”.

La malattia è stata molto provante per entrambi. Vent’anni di Parkinson, con la moglie che era infermiera e prima assistente di Nullo. “Quando era malato, i medici dicevano: signora non può stare in casa. Ma lui voleva essere imboccato e lavato solo da me e l’ho tenuto per vent’anni, è spirato fra le mie braccia” ha rivelato sempre la scrittrice.

Dopo essere rimasta vedova, Sveva non si è mai risposata. In un’intervista a Confidenze ha chiosato: “Per carità! Me ne è bastato uno”.