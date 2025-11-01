Nata nel 1981, giornalista, ufficio stampa e socia di una casa editrice, ha trasformato la sua passione in lavoro. Ama scrivere, leggere e raccontare.

iStock I migliori libri da leggere a novembre 2025

Le giornate più corte, la voglia di stare in casa al caldo, di dedicarsi alle cose che ci piacciono e le storie, quelle che riescono a rapirci e a farci vivere emozioni e avventure straordinarie. I libri sono i compagni migliori, quelli che ci tengono compagnia, ci divertono, ci fanno arrabbiare ed emozionare.

E novembre è il mese perfetto per dedicarsi a una lettura speciale, perché è quello in cui il meteo ci fa venire voglia di stare a casa, magari avvolte in una copertina calda e sorseggiando una tisana.

Ed è anche il mese delle promo, infatti per chi legge in digitale c’è un’opportunità imperdibile: tre mesi di Kindle Unlimited a soli 0,99 centesimi. A meno di un caffè, quindi, abbiamo a disposizione tantissimi ebook che spaziano in ogni genere narrativo e senza alcun limite. Attenzione però questa opportunità è valida dall’1 al 14 novembre.

Tre mesi di Kindle Unlimited in promo: approfittane adesso!

Undici libri imperdibili, tra nuove uscite e recuperi che vale la pena fare adesso, da leggere a novembre.

Nostra solitudine di Daria Bignardi

È tornata Daria Bignardi e lo ha fatto con un libro che ci accompagna per il mondo, che ci fa porre domande, su quello che accade, sugli eventi del nostro presente, sulla solitudine – che viviamo e proviamo – e sui social. Un libro prezioso. Si intitola Nostra solitudine ed è pubblicato da Mondadori.

Offerta Nostra solitudine Il nuovo libro di Daria Bignardi

Con parole precise. Manuale di autodifesa civile di Gianrico Carofiglio

Le parole sono importanti, lo sappiamo bene, e ce lo ricorda anche Gianrico Carofiglio che ci accompagna alla scoperta della comunicazione, di quella politica e sociale, per sviluppare il pensiero critico, per comprendere davvero e in maniera profonda ciò che ascoltiamo. Il libro è Con parole precise. Manuale di autodifesa civile, pubblicato da Feltrinelli e non è un testo accademico, ma un volume importante e da leggere. E rileggere.

Tre ciotole di Michela Murgia

Dodici storie di personaggi che stanno vivendo un cambiamento importante, radicale, nella loro vita. Lutti, ferite, licenziamenti, malattie: possono essere tante le ragioni di questi improvvisi cambi di esistenza e Michela Murgia nel libro Tre ciotole (Mondadori) ci accompagna attraverso queste modifiche degli orizzonti. Perché leggerlo adesso, dopo che è trascorso del tempo dalla sua prima pubblicazione? Perché è uscito l’adattamento cinematografico che vede tra i protagonisti Alba Rohrwacher ed Elio Germano.

Tre ciotole Un libro speciale e intenso di Michela Murgia

Le chiavi del cosmo di Glenn Cooper

Avvincenti e originali, questi sono solo due dei numerosi aggettivi che possiamo usare per descrivere i romanzi di Glenn Cooper. Compreso l’ultimo uscito, Le chiavi del cosmo, in cui noi lettori ci ritroviamo immersi in una storia straordinaria. Ad accompagnarci è l’archeologo David Birch che, in un cunicolo della città sotterranea mai esplorata di Derinkuyu – in Cappadocia – trova un congegno in bronzo con la mappa del mondo. Da qui prende il via un viaggio scandito dal desiderio di scoprire il segreto dietro questo oggetto misterioso. Pubblicato da Casa Editrice Nord.

Offerta Le chiavi del cosmo Il nuovo romanzo di Glenn Cooper

La domestica a ore di Sveva Casati Modignani

Sveva Casati Modignani tesse romanzi al femminile che lasciano il segno, proprio come promette di fare il suo novo libro: La domestica a ore (Sperling & Kupfer). Una storia sulle donne, piena di forza, coraggio e sentimenti. La protagonista è Isabella Boccadoro d’Este, di mestiere domestica a ore a Milano, ma di nobili origini. Ed è lei che, proprio durante il lavoro, si imbatte in un evento terribile. Un libro coinvolgente e che celebra la forza delle donne.

Offerta La domestica a ore Il nuovo romanzo di Sveva Casati Modignani

Amori e segreti al Pumpkin Spice Cafè di Laurie Gilmore

L’autunno è una delle stagioni più magiche dell’anno, con la sua palette di colori che ricordano la terra, la voglia di casa e di calore. E cosa c’è di meglio del libro perfetto per questo periodo? Per leggere la serie Dream Harbor, però, si deve partire dal primo che è Amori e segreti al Pumpkin Spice Cafè di Laurie Gilmore. La trama è una vera e propria coccola: Laurie eredita un locale in una cittadina dove tutti sembrano ben disposti nei suoi confronti. Tranne Logan, burbero e scontroso contadino. Ma le cose tra i due sono destinate a cambiare. Pubblicato da Newton Compton.

Offerta Amori e segreti al Pumpkin Spice Cafè Primo libro della serie di Laurie Gilmore

Non è un paese per single di Felicia Kingsley

Felicia Kingsley è una delle regine italiane del romance e vale sempre la pena leggere (o rileggere) un suo romanzo. Non è un paese per single è una storia gustosa, ambientata in un piccolo borgo del Chianti, in Toscana. La protagonista femminile è Elisa, che si occupa di vigne e produzione di vino, mentre quello maschile è Michael, che arriva dall’Inghilterra insieme a Charles, pronto a ereditare la tenuta. Un romanzo capace di conquistare le lettrici e che presto arriverà in formato film su Prime Video. Nonostante sia uscito da tempo il momento giusto per leggerlo, quindi, è proprio questo.

Offerta Non è un paese per single Presto il film del romanzo di Felicia Kingsley

Mistero al profumo di cannella di R.L. Killmore

Ci spostiamo a Cinnamon Falls dove torna a vivere Nia, protagonista di Mistero al profumo di cannella di R.L. Killmore, romanzo pubblicato da Newton Compton. La giovane torna nella sua città natale dopo una delusione d’amore e giusto in tempo per la tanto attesa Festa d’autunno. Se non fosse che viene ritrovato un corpo e che è giunto il momento di indagare. Magari insieme all’ex fidanzato del liceo.

Harry Potter e il Calice di Fuoco di J.K. Rowling

Abbiamo tutte amato la saga di Harry Potter e, se questo non è accaduto, forse è il momento giusto per darle una nuova occasione. Ma non con un volume normale: infatti è appena stata pubblicata un’edizione speciale di Harry Potter e il Calice di Fuoco, con illustrazioni a colori ed elementi interattivi. Per immergersi nella storia con un libro da collezione. Pubblicato da Salani.

La strega ribelle di Kristen Ciccarelli

La strega ribelle di Kristen Ciccarelli, pubblicato da Mondadori, è il romanzo perfetto per chi cerca magia, avventura e un’ambientazione affascinante e tutta da scoprire. Si tratta del secondo (e ultimo) volume della serie The Crimson Moth. Un romantasy appassionante che vede come protagonista Rune, che incontriamo mentre è in fuga da tutti coloro che la vogliono morta. Intrigante, no?

Offerta La strega ribelle Secondo volume della serie romantasy di Kristen Ciccarelli

L’acqua è più profonda di come sembra da sopra di Fedez

L’attesissimo libro di Fedez ora può arrivare nelle nostre mani: un’autobiografia, in cui il cantante racconta il proprio punto di vista su molti aspetti della sua vita. Un’esistenza sempre sotto i riflettori, di cui in L’acqua è più profonda di come sembra da sopra (pubblicato da Mondadori), restituisce una visione personale.