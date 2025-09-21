Nata nel 1981, giornalista, ufficio stampa e socia di una casa editrice, ha trasformato la sua passione in lavoro. Ama scrivere, leggere e raccontare.

iStock I libri da leggere in autunno per creare un'atmosfera cozy

Una tazza di tè caldo, una coperta leggera per proteggersi dalle prime temperature più fresche e poi i colori che iniziano a mutare, diventando più morbidi, caldi. L’autunno porta con sé la voglia di ritagliarsi degli spazi tra le mura domestiche ma anche all’aperto, in mezzo alla natura. E il desiderio di scoprire un tempo più lento e di dedicarsi a letture avvincenti e al tempo stesso avvolgenti.

I libri con atmosfere cozy, o semplicemente adatte al periodo, sono tutto ciò di cui abbiamo bisogno per lasciarci coccolare da storie di generi diversi, ma che ci spingano a girare pagina, a volerne sapere di più, ad aver voglia di entrare totalmente nelle vicende. Magari mentre siamo accoccolate su un divano e sorseggiamo una bevanda calda.

Gli otto libri che vale la pena leggere in autunno.

Una mamma per amica. Un nuovo inizio di Catherine Clark e Cathy East Dubowski

Una cosa è certa: Una mamma per amica è la serie tv cozy per eccellenza. Amatissima, con un’ambientazione che è stata capace di concorrere al suo successo e con dialoghi e personaggi fenomenali. Non c’è momento migliore per tornare a Stars Hollow dell’autunno, per ritrovare una coppia di mamma e figlia davvero speciale, quella composta da Lorelai e Rory. E farlo dalle pagine di un libro, che ripercorre la serie tv, è un modo nuovo e diverso per sentirsi parte di quel mondo accogliente che tanto ci ha fatto sognare. Lo possiamo fare con il volume Una mamma per amica. Un nuovo inizio scritto da Catherine Clark e Cathy East Dubowski e pubblicato da Salani.

L’amore non è un caso. Lovelight di B.K. Borison

L’amore non è un caso. Lovelight di B.K. Borison è un romanzo romantico, avvolgente, che regala una sensazione di calore. Ci fa ritrovare in una piccola comunità e ci fa conoscere i protagonisti Nova e Charlie. Lei tatuatrice, lui consulente finanziario, diversissimi ma attratti in maniera potente. Un amore che nasce a fuoco lento e che mette a tacere ogni dubbio, una fattoria dove si muovono una serie di personaggi straordinari, dolci golosi e una festa d’autunno da organizzare, fanno da sfondo a una storia che conquista il cuore. È pubblicato da Newton Compton ed è l’ultimo libro di una serie di romanzi autoconclusivi.

Amori e segreti al Pumpkin Spice Cafè di Laurie Gilmore

Gli elementi essenziali dell’autunno sono zucche, caffè, ambienti accoglienti e colori caldi. Ecco che il romanzo pubblicato da Newton Compton Amori e segreti al Pumpkin Spice Cafè, scritto da Laurie Gilmore, diventa il perfetto compagno per le giornate tranquille e avvolgenti dell’autunno. Jeanie riceve in eredità un locale a Dream Harbor, una cittadina in cui decide di trasferirsi. Ed è qui che incontra Logan, contadino di professione e scontroso di carattere. E se tra loro nascesse qualcosa di più?

Miss Bee e il fantasma dell’ambasciata di Alessia Gazzola

Un perfetto e gustosissimo cozy crime nato dalla penna di Alessia Gazzola, un’autrice ironica, divertente, capace di mescolare il mistero con una giusta dose di romanticismo. Con Miss Bee e il fantasma dell’ambasciata, terzo volume di una serie di cui è presto in arrivo il quarto libro, ci porta nella Londra degli anni Venti e nell’Ambasciata italiana dove inizia a lavorare la protagonista: Beatrice Bernabò. Ovviamente non mancano i misteri da risolvere, così come alcune questioni di cuore. Pubblicato da Longanesi.

La pasticceria di mezzanotte di Noriko Onuma

Una pasticceria aperta solo di notte, un luogo che diventa un rifugio ma anche il posto in cui trovare ciò di cui si ha realmente bisogno, mentre si è avvolti dal profumo di pane appena sformato. Sono solo alcune delle cinque cose da sapere prima di entrare, ma anche di iniziare a leggere La pasticceria di mezzanotte di Noriko Onuma, romanzo pubblicato da Garzanti. Un libro speciale, che ci ricorda come la famiglia non sia solo quella in cui si nasce, ma anche quella che si sceglie: un insegnamento che riusciamo a comprendere a fondo insieme alla protagonista di questa storia, Nozomi.

Dio di illusioni di Donna Tartt

Nessuna atmosfera cozy, ma una delle ambientazioni più adatte all’autunno: il Vermont. Siano in un piccolo e raffinato college, dove incontriamo il protagonista, un piccolo borghese squattrinato, cinque studenti ricchi e viziati e il loro insegnante di greco antico. Un romanzo che potrebbe diventare la definizione perfetta di dark academia. Stiamo ovviamente parlando di un capolavoro del genere, ovvero Dio di illusioni di Donna Tartt: un libro difficile da dimenticare, adatto all’autunno e a quel tempo per noi che ci invoglia a prendere questa stagione. Perché serve per la lettura di questo romanzo, dal momento che è impossibile chiuderlo. Almeno fino alla parola fine. Pubblicato da Rizzoli.

Brividi d’autunno di Agatha Christie

La regina del giallo classico, del crimine, delle storie enigmatiche e sorprendenti è Agatha Christie. E non c’è nulla di meglio di una sua raccolta di racconti per immergersi nelle atmosfere dell’autunno. Brividi d’autunno (Mondadori) raccoglie 12 storie ambientate tra case isolate, manieri e dimore infestate, in cui incontreremo i detective nati dalla penna di questa straordinaria autrice, compresi Poirot e Miss Marple.

La strada per Virgin River di Robyn Carr

Siamo nel Nord California, fra straordinarie foreste di sequoie e fiumi dall’acqua cristallina. Siamo a Virgin River, seicento abitanti. Ed è qui che si trasferisce Melinda Monroe, con l’obiettivo di prendere il posto di infermiera professionista e ostetrica. Le cose inizialmente non sembrano proprio andare per il verso giusto, anche se ne avrebbe bisogno perché ha scelto questo luogo proprio assecondando il desiderio di un cambiamento. Che arriva: con una bimba abbandonata in uno scatolone e nelle sembianze di un ex marine, ora gestore dell’unico bar del paese. La strada per Virgin River di Robyn Carr è il libro perfetto per sognare e per immaginare luoghi magnifici, mentre si assapora una bevanda calda. È pubblicato da Harper Collins ed è anche diventato una serie tv su Netflix.