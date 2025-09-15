Emmy 2025, le pagelle: la reunion di Gilmore Girls (9), il primato di Owen Cooper con Adolescence (10)

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

IPA Lauren Graham e Alexis Bledel si riuniscono agli Emmy 2025

Gli Emmy Awards 2025 hanno illuminato la notte tra domenica 14 e lunedì 15 settembre con una cerimonia che resterà negli annali. Al Peacock Theater di Los Angeles non sono mancati i colpi di scena: premi ambitissimi alle serie drama e comedy più amate, trionfi personali e momenti di puro divertimento.

Tra reunion emozionanti che hanno fatto vibrare il cuore dei fan e primati che segnano un nuovo corso della tv, la serata ha mescolato glamour da red carpet e momenti di pura celebrazione. Le nostre pagelle.

Owen Cooper, il primato con “Adolescence” (10)

C’è chi sogna di arrivare agli Emmy dopo una carriera lunga una vita, e chi invece a soli 15 anni sale sul palco per entrare nei libri di storia. Owen Cooper, volto rivelazione britannico di Adolescence, è ufficialmente il più giovane vincitore maschile in assoluto in una categoria di recitazione: il premio come miglior attore non protagonista in una miniserie/antologia o film per la TV.

L’attore, alla sua prima candidatura, è salito sul palco a ritirare il premio visibilmente emozionato: “Essere qui… wow, è così surreale. Stasera dimostra che se ascolti, ti concentri e esci dalla tua zona di comfort, puoi ottenere qualsiasi cosa nella vita. Tre anni fa non ero niente, ora sono qui”.

Owen ha poi dedicato il premio ai colleghi e collaboratori: “Potrebbe esserci il mio nome su questo premio, ma in realtà appartiene a chi sta dietro la telecamera e a tutto il cast”.

Lauren Graham e Alexis Bledel tornano come Lorelai e Rory (9)

Le reunion dei grandi prodotti tv sono sempre tra i momenti più emozionanti e apprezzati delle premiazioni come gli Emmy. E quando sul palco del Peacock Theater è comparsa una perfetta ricostruzione di Stars Hollow, il pubblico ha capito subito: agli Emmy 2025 è stato tempo di tornare a casa con Lorelai e Rory.

Lauren Graham e Alexis Bledel hanno celebrato i 25 anni di Gilmore Girls riportando per qualche minuto la magia della serie che ha segnato una generazione, tra battute serrate e aneddoti dietro le quinte.

“Nonostante il nostro predominio autunnale, Gilmore era in realtà uno spettacolo molto piccolo, il che significa che non avevamo soldi” ha ricordato Bledel. Graham ha rincarato la dose: “Se c’era un compleanno al The Drew Carey Show lì accanto, ci mandavano la torta avanzata”.

E ancora: “Abbiamo risparmiato tutto l’anno per avere un episodio sulla neve” ha aggiunto Bledel, prima che Graham ricordasse che il set era condiviso con ER: “E poi ER bagnava la loro strada e lavava via tutto. Avevano Clooney! Avrebbero potuto lasciarci la dannata neve”.

Un momento di puro amarcord, capace di riportare gli spettatori in platea in una piccola Stars Hollow e alle dinamiche madre e figlia più seguite e amate della tv: risate, applausi e quella complicità tra Graham e Bledel che, a distanza di 25 anni, resta intatta.

Selena Gomez e Benny Blanco più innamorati che mai (8)

Altro che statuette: sul red carpet degli Emmy 2025 la vera vittoria è stata quella di Selena Gomez e Benny Blanco. Freschi dell’annuncio di matrimonio, i due sono apparsi più innamorati che mai, mano nella mano, elegantissimi, senza risparmiarsi effusioni e sorrisi complici.

Selena era in gara con Only Murders in the Building come Miglior Serie Comedy, ma nonostante la candidatura non sia diventata premio, poco importa: la serata si è trasformata in una fiaba moderna, con il tappeto rosso come passerella d’amore e il pubblico come testimone di un legame che sembra già pronto a scrivere il suo “happy ending”.

Emmy e politica: le voci per Gaza (10)

Se gli Emmy 2025 sono stati una festa di glamour e celebrazione, non sono mancati i momenti di impegno politico. A ricordare che la tv è anche specchio del mondo reale ci ha pensato Hannah Einbinder, vincitrice come miglior attrice non protagonista in una serie comica per Hacks. Sul palco, con la spilla rossa “Artists4Ceasefire” appuntata al vestito, ha chiuso il suo discorso con due parole nette: “Palestina libera”.

Ma non è stata la sola. La collega di set Meg Stalter ha scelto un accessorio dichiaratamente politico, una borsa con applicata la scritta “Cessate il fuoco”.

Sul red carpet, Javier Bardem, protagonista di Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story, ha indossato una kefiah e ribadito ai microfoni la sua posizione: “Non lavorerei con nessuna società di intrattenimento che giustificasse o sostenesse il genocidio“.

Un’ondata di prese di posizione che ha fatto parlare tanto quanto i premi: applausi in sala, dibattiti sui social e la dimostrazione che anche una delle notti più patinate della tv non può prescindere dal presente che la circonda.