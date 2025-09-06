Selena Gomez e Benny Blanco, quando e dove si sposeranno

Selena Gomez e Benny Blanco avrebbero deciso la data e la location del loro (imminente) matrimonio

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Selena Gomez e Benny Blanco

Profumo di fiori d’arancio per Selena Gomez e Benny Blanco: la coppia di star, che aveva annunciato il fidanzamento ufficiale lo scorso dicembre, avrebbe stabilito la data e la location del sì. Nonostante i tentativi di mantenere il riserbo sulla cerimonia, alcuni dettagli sarebbero già trapelati.

Quando e dove si sposeranno Selena Gomez e Benny Blanco

Selena Gomez e Benny Blanco sono pronti a pronunciare il fatidico sì. La cantante e attrice e il produttore discografico starebbero organizzando le loro nozze in gran segreto, come riporta il magazine TMZ: la data prescelta dovrebbe cadere negli ultimi giorni di settembre, mentre la location dovrebbe essere il Sud della California, nei quartieri di Montecito o Santa Barbara. Secondo quanto riportato, i futuri sposi non avrebbero comunicato il luogo del matrimonio agli invitati, che saranno trasportati sul posto in gran segreto. La volontà di Selena e Benny è probabilmente quella di evitare una fuga di informazioni e scongiurare la presenza di giornalisti e fotografi alla cerimonia.

La notizia non ha sorpreso particolarmente i fan: Blanco aveva fatto la fatidica proposta alla fidanzata lo scorso dicembre, come annunciato dalla Gomez sui suoi profili social. Tuttavia, i due non si erano mai esposti sugli imminenti fiori d’arancio: “Non stiamo pianificando nulla in questo momento”, aveva spiegato lei al The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Versione confermata dal futuro sposo al programma radiofonico Therapuss lo scorso luglio: “Non abbiamo nemmeno avuto tempo di organizzarci, ma siamo emozionati. Penso che quest’estate ci sederemo e diremo: ‘Ok, cosa facciamo?’”.

Già qualche mese fa, il Daily Mail aveva parlato di fiori d’arancio settembrini per le due star, paventando l’ipotesi di una cerimonia di due giorni a Montecito.

La storia d’amore tra Selena e Blanco

Selena Gomez e Benny Blanco hanno iniziato a frequentarsi nel 2023, anche se si conoscono da almeno dieci anni. La natura del loro rapporto sarebbe cambiata durante una cena a cui entrambi avevano preso parte. Dopo meno di un anno di frequentazione, la coppia ha annunciato il fidanzamento ufficiale sui social: “Forever begins now” aveva scritto la cantante e attrice a corredo di un carousel in cui, tra sorrisi e abbracci, sfoggiava il suo bellissimo anello.

Da allora i due hanno continuato a pubblicare scatti in compagnia sui social, e hanno addirittura pubblicato l’album collaborativo Said I Love You First, che riflette diversi aspetti della loro storia d’amore e da cui è estratta la hit Ojos Tristes. Per Selena, che si era lasciata alle spalle una relazione turbolenta con Justin Bieber, non è stato semplice aprire le porte del suo cuore ad un nuovo amore: “C’era qualcosa di speciale tra noi. Non è stato un colpo di fulmine, ma qualcosa è scattato. Con il tempo e la pazienza, Benny mi ha insegnato a fidarmi di nuovo, a lasciarmi andare”, aveva raccontato lei a Jay Shetty.

Le premesse non sono state disattese, visto che tra qualche settimana l’ex star della Disney convolerà a nozze con quell’uomo al quale ha deciso di aprire il suo cuore dopo tante amare delusioni.