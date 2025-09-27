Selena Gomez e Benny Blanco, tutti i dettagli del loro matrimonio da favola

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

I dettagli del matrimonio di Selena Gomez e Benny Blanco

Il tanto atteso happy ending è arrivato: Selena Gomez e il suo Benny Blanco sono pronti a convolare nozze questo week end. Dopo anni segnati da amori turbolenti e problemi di salute, l’ex star della Disney ha iniziato un nuovo capitolo accanto al produttore 37enne, con cui ha allestito una cerimonia da favola in California.

Il matrimonio di Selena Gomez e Benny Blanco

Avevano fatto di tutto affinché non trapelassero dettagli sul loro matrimonio, ma non sono riusciti a mantenere la cerimonia totalmente top secret: Selena Gomez e Benny Blanco convoleranno a nozze questo week end (la data indicata è il 27 settembre) in una tenuta in California. Secondo quanto rivelato dal magazine Page Six, la coppia avrebbe affittato per l’intero fine settimana lo splendido hotel El Encanto, nella località di Santa Barbara, per i propri ospiti.

La struttura, che si trova sulla costa californiana, è di proprietà del co-fondatore di Tinder, Justin Mateen, e un tempo era una delle mete preferite delle star di Hollywood: “Tutti gli invitati saranno prelevati e portati nella location della cerimonia senza conoscere la destinazione. Nonostante il mistero, è tutto molto divertente, e sono convinti tutti che si divertiranno molto”.

Il Daily Mail ha invece condiviso altri dettagli sulla rehearsal dinner organizzata dalla coppia. Secondo il tabloid, la tradizionale cena di benvenuto per gli ospiti si sarebbe tenuta in una villa di campagna nel prestigioso quartiere Hope Ranch di Goleta, a Santa Barbara. La residenza, che si estende su un terreno di sette acri, avrebbe accolto decine di ospiti (inclusa Taylor Swift, migliore amica della sposa) accompagnati sul posto da una flotta di bus Mercedes.

Secondo il tabloid britannico, il sì sarà celebrato presso il romantico Sea Crest Nursery, una piantagione privata di 70 acri a Goleta, immersa tra palme e cicadee. La proprietà si distingue non solo per la vegetazione rigogliosa, ma anche per la bellissima posizione su una scogliera a picco sull’Oceano Pacifico: proprio qui, sono stati avvistati diversi operai intenti a montare una serie di tendoni. Il catering dovrebbe invece essere preparato in un altro ristorante e arrivare sul luogo solo last minute.

Chi sono gli invitati al matrimonio di Selena Gomez

Secondo il Daily Mail Selena e Benny Blanco avrebbero speso circa 3000 dollari in sicurezza, per garantire privacy anche agli invitati. La lista include infatti moltissime celebrità: la stampa americana ha già documentato l’arrivo di Taylor Swfit, miglior amica di Selena Gomez, ma non è chiaro se la cantante sarà raggiunta dal fidanzato Travis Kelce, impegnato altrove con il campionato di football americano.

Anche Meryl Streep avrebbe ricevuto un invito, ma si sarebbe vista costretta a declinare: l’attrice è infatti impegnata in queste ore alla Milano Fashion Week, dove ha preso parte allo show di Dolce & Gabbana vestendo i panni del suo alter ego Miranda Priestly (che si tratti di una scena dell’atteso sequel de Il diavolo veste Prada?).

Dovrebbe invece essere confermata la partecipazione di Steve Martin e Martin Short, protagonisti con la Gomez della serie Only murders in the building, così come quella di Paris Hilton.