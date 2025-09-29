Matrimonio di Selena Gomez con Benny Blanco, le foto più belle e i dettagli dell’abito da sposa

Matrimonio da fiaba per Selena Gomez e Benny Blanco: le foto del loro giorno speciale tra romanticismo e abiti da sogno

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

IPA Selena Gomez e Benny Blanco, i dettagli del matrimonio

Selena Gomez e Benny Blanco hanno finalmente coronato il loro amore con un matrimonio da favola. Tra sorrisi rubati, abbracci pieni di emozione e scatti che sembrano usciti da un film, ogni dettaglio del grande loro giorno ha regalato agli ospiti e ai fan grande romanticismo e stile.

Tra i dettagli più belli, l’abito da sposa di Selena non è passato inosservato: con la sua eleganza senza tempo, il look scelto dalla cantante è apparso perfetto per un giorno in cui amore e bellezza hanno brillato in ogni angolo.

Selena Gomez, l’abito da sposa è eleganza senza tempo

Selena Gomez e Benny Blanco si sono detti il fatidico sì sotto il sole della California, trasformando una giornata d’autunno in un vero e proprio sogno romantico.

Dopo anni di amore, i due hanno voluto condividere il loro grande giorno con amici e parenti in una cerimonia unica, ma non solo: e anche i fan hanno potuto sbirciare alcuni dettagli attraverso scatti sui social che catturano sorrisi rubati, abbracci pieni di emozione e quell’aria da favola che solo una coppia come la loro può avere.

Tra gli elementi più belli, il vestito da sposa: Selena ha scelto un abito Ralph Lauren su misura. La scollatura all’americana e la gonna di seta fluida scivolano con leggerezza, mentre la scollatura a V sul retro e lo strascico aggiungono quel tocco da principessa moderna.

IPA

Il bouquet di mughetti, semplice ma delicato, completa il look insieme ai gioielli, rendendo ogni passo verso l’altare un piccolo momento da fiaba.

Benny Blanco, elegante e coordinato in un abito Ralph Lauren, ha fatto da perfetto contrappunto al look della sua bellissima sposa.

Selena Gomez, pizzo e velo lungo da principessa

Ma sorprese di stile di Selena Gomez non si sono fermate al primo abito. Durante il weekend, Benny Blanco ha infatti condiviso sui social alcune foto che mostrano un secondo look da sposa: una gonna in pizzo, un lungo velo bianco e tacchi eleganti con cinturino e punta aperta, perfetti per completare un outfit romantico e raffinato.

“I married a real life Disney princess”, ha scritto il produttore, celebrando la sua ex reginetta Disney un carosello di scatti in cui si scorgono anche le loro mani, una sopra l’altra, impreziosite da anelli da sogno.

IPA

La giornata ha poi regalato agli invitati la vicinanza di amici e volti celebri: tra gli invitati Paris Hilton, ma anche Steve Martin e Martin Short, colleghi di set della cantante in Only Murders in the Building.

Secondo People Taylor Swift ed Ed Sheeran, grandi amici della coppia, hanno condiviso dei discorsi toccanti, aggiungendo momenti personali a una celebrazione già da sogno.

Tra abiti da fiaba, momenti di gioia e discorsi emozionanti, Selena e Benny hanno regalato un matrimonio denso di romanticismo. Un giorno indimenticabile, destinato a restare nei ricordi e nelle foto, per chi ha avuto la fortuna di viverlo anche a distanza.