Selena Gomez non è più single: chi è il fidanzato Benny Blanco

Fonte: IPA Selena Gomez

Selena Gomez ha a lungo ironizzato sulla sua condizione di ‘single’, ma alla fine anche per lei sembra essere arrivato il momento dell’amore: la cantante starebbe infatti frequentando il produttore musicale Benny Blanco, come suggeriscono diversi scatti e commenti lasciati sui social dalla stessa popstar.

L’annuncio di Selena Gomez

Dopo le relazioni con Justin Bieber e The Weeknd, Selena Gomez ha vissuto un lungo periodo da single, documentato anche attraverso ironici scatti e meme sui social. Oggi, però, il cuore della cantante ed attrice statunitense sembrerebbe esser tornato a battere per un collega, il produttore Benny Blanco. I due hanno collaborato per la realizzazione del brano “Single soon”, e lo scorso luglio lei ha preso parte alla sua festa di compleanno, ma i rumor sulla frequentazione si sono diffusi solo di recente.

Oltre ad una Instagram Stories che la ritrae in compagnia di Benny, Selena Gomez ha confermato la relazione rispondendo ad un post del magazine PopFaction, che recitava: “Selena Gomez pare confermare di avere una relazione”. “E’ un dato di fatto” ha risposto lei. La cantante ha poi postato una serie di commenti anche sotto un altro post pubblicato Pop Crave, che la vede protagonista con la sua presunta fiamma.

“Lui è assolutamente tutto nel mio cuore” ha scritto lei in un commento ad un utente, prima di rispondere ad un altro fan “E’ la miglior cosa che mi sia mai capitata”. L’ex star della Disney ha anche replicato ad alcuni follower che avevano espresso disappunto per la sua nuova relazione: “Non capisco se vi interessi qualcosa di me. Non sono mai stata più felice. Non permetterò alle vostre parole scalfirmi. Mai. Se non riuscite ad accettare la mia felicità, sentitevi liberi di non essere più parte della mia vita”. Insomma, non solo innamorata, ma decisamente agguerrita e decisa a difendere il suo amore contro tutto e tutti.

Chi è Benny Blanco, il nuovo fidanzato di Selena

Benny Blanco è nato l’8 marzo 1988 a Reston, in Virginia. Oltre ad aver co-scritto una serie di fortunati singoli musicali alla fine degli anni 2000, ha esordito come cantante con il brano ‘Eastside’, pubblicato nel 2018 insieme ad Halsey e Khalid. In qualità di produttore ha lavorato con artisti come Ed Sheeran, Katy Perry, Kesha, Britney Spears, ben due ex fidanzati di Selena Gomez, The Weeknd e Justin Bieber. è nato l’8 marzo 1988 a Reston, in Virginia. Oltre ad aver co-scritto una serie di fortunati singoli musicali alla fine degli anni 2000, ha esordito come cantante con il brano ‘Eastside’, pubblicato nel 2018 insieme ad Halsey e Khalid. In qualità di produttore ha lavorato con artisti come Ed Sheeran, Katy Perry, Kesha, Britney Spears, Rihanna , Kanye West e, The Weeknd e Justin Bieber.

Sono molti anche i riconoscimenti in bacheca. Nel 2013 ha ricevuto l’ Hal David Starlight Award dalla Songwriters Hall of Fame, e nel 2017 ha vinto l’ iHeartRadio Producer of the Year Award. Ha inoltre ben 5 premi come BMI Songwriter of the Year. Nonostante la sua relazione con Selena Gomez sia piuttosto recente, i due si conoscono dal lontano 2019, quando hanno inciso insieme il brano “I can’t get enough”. Oltre a produrre il brano, Blanco ne ha anche cantato la versione Inglese/Spagnolo con Selena, Tainy, e J Balvin.Insomma, un curriculum di tutto rispetto per il futuro Mr Gomez, che pare non avere nulla da invidiare ai più celebri ex della sua attuale compagna.