I maghi di Waverly, Selena Gomez torna per il sequel della serie

Fonte: IPA Selena Gomez

È sempre bello quando attori e attrici che sono stati in grado di crearsi una carriera a cinque stelle scelgono di tornare alle origini, magari riprendendo in mano i ruoli che li hanno resi tanto celebri. È quello che potrebbe succedere a Selena Gomez che, diventata un’icona grazie alla sua partecipazione nel mondo di Disney Channel, sembra voglia ripercorrere quella magica strada tornando a interpretare la giovane Alex Russo, maga protagonista dell’intramontabile serie I maghi di Waverly.

Selena Gomez, il ritorno come attrice in “I maghi di Waverly”

I fan delle serie più iconiche del mondo Disney possono gioire. Pare infatti che la Disney Branded Television abbia deciso di lavorare a un sequel de I maghi di Waverly, serie tv che racconta la storia di una famiglia di maghi intenti a vivere la loro vita senza destare sospetti riguardo ai loro fantastici poteri. La serie, che di fatto ha lanciato la carriera di un’allora giovanissima Selena Gomez, sarà interpretata proprio dall’attrice (almeno per ciò che riguarda la puntata pilota) e da David Henrie, suo fratello nella serie originale nei panni di Justin Russo. Ma c’è di più: i due infatti non solo riprenderanno i loro ruoli, ma saranno produttori esecutivi della serie.

Fonte: IPA

Una notizia, quella della puntata pilota, che conferma finalmente i rumors circolati online su un possibile revival della serie, che sicuramente farà felici non solo gli spettatori più nostalgici e i fan della Gomez, che potranno vederla anche al cinema nei panni di Linda Ronstadt nella biopic dedicata, ma anche tutti quelli che amano le sitcom targate Disney Channel.

“I maghi di Waverly”, la trama del sequel

Il pilota del sequel in lavorazione, secondo Deadline, racconta le vicende di Justin Russo, figlio maggiore della famiglia anni dopo la fine della serie. La storia riprende dopo un misterioso incidente a WizTech: Justin Russo, ormai adulto, si è lasciato alle spalle i suoi poteri da mago per concentrarsi su una vita umana normale insieme a sua moglie e due figli. Le cose cambiano quando un potente giovane mago gli chiede aiuto per essere addestrato alla magia si presenta alla sua porta.

Sarà proprio in quel momento che Justin dovrà ripercorrere il passato ormai dimenticato per aiutare il ragazzo e salvare il mondo dei maghi. In questo nuovo progetto alcuni nuovi personaggi affiancheranno i vecchi ragazzi Russo: secondo l’indiscrezione vedremo infatti Janice LeAnn Brown, Alkaio Thiele e Mimi Gianopulos come protagonisti fissi della serie.

Cosa racconta “I maghi di Waverly”

I maghi di Waverly è stata una delle serie Disney più seguite degli anni 2000 insieme a colossi come Raven, Lizzie McGuire e Hannah Montana, che anno lanciato stelle nascenti come Hilary Duff e Miley Cyrus. Creata da Todd J. Greenwald e in onda dal 2007 al 2012 la serie ha seguito le vicende della famiglia Russo, apparentemente normali, ma obbligati a nascondere un segreto non da poco: essere dei maghi. I tre giovani fratelli hanno dovuto affrontare le sfide dell’adolescenza padroneggiando le loro abilità magiche, senza però farsi scoprire da coetanei, professori e vicini di casa.

Fonte: Getty Images

La ripresa della serie è un bel traguardo per Selena Gomez, che non ha mai veramente lasciato il mondo Disney. Attualmente, infatti, l’attrice è produttrice esecutiva e star insieme a Steve Martin e Martin Short di Only Murders In the Building, serie televisiva di enorme successo ambientata in un condomino di lusso che racconta le vicende di tre amici inusuali e della loro passione per i crimini.