I Maneskin si sciolgono? Parla un membro della band

Nell’ultimo periodo si è spesso sentito parlare di una possibile separazione dei Maneskin: il gruppo, partito da X Factor e Sanremo e arrivato a suonare sui palchi più famosi a livello internazionale, pare essere in una fase di cambiamento: che sia per la volontà di provare a lavorare a progetti personali o per priorità diverse, moltissimi fan temono che la band possa decidere di prendersi una pausa o, addirittura, di sciogliersi. Ora, Thomas, il chitarrista dei Maneskin, ha voluto commentare le indiscrezioni.

I Maneskin si sciolgono? Il commento di Thomas

Li abbiamo visti crescere portando la loro musica palco dopo palco: Prima il secondo posto a X Factor, poi la vittoria a Sanremo, l’Eurovision e la scalata verso il successo mondiale. I Maneskin sono ormai una band che raffigura la musica e l’orgoglio italiano nel Mondo. Inviti ad eventi esclusivi, concerti internazionali e fan provenienti da ogni parte del globo sono gli ingredienti che li hanno resi una delle rock band più amate e credibili del momento.

Ma a volte, si sa, un grande successo porta a pensare di volersi cimentare anche in nuovi progetti. Proprio per questo motivo, Damiano sta pensando di iniziare un progetto da solista, mentre la bella Victoria porta avanti la sua carriera anche come deejay. Scelte comprensibili, ma che accendono nei fan la paura che la band possa dividersi.

Un timore che Thomas Raggi, chitarrista dei Maneskin, ha deciso di sfatare. In un’intervista per La Stampa dopo l’esibizione con lo storico chitarrista Tom Morello. “Con Damiano siamo affiatatissimi e sia chiaro, tutti e quattro abbiamo voglia di portare avanti progetti personali, ma questo non ha nulla a che fare con la band, che sta benissimo: stiamo pensando alle canzoni nuove per il prossimo anno. Victoria fa le sue serate come disc-jockey techno e si diverte un sacco anzi, quando posso vado ad ascoltarla perché è bravissima. Sul disco di Damiano non mi sento di dire nulla più di quanto non sia stato detto perché quello che farà, se lo farà, e certamente non andrà in conflitto con i Maneskin.”

Fonte: Getty Images

Nessuna rottura all’orizzonte quindi. Il gruppo è più coeso che mai, e ha tutta la volontà di continuare a fare ottima musica. “Siamo orgogliosi di quello che ci è successo – ha detto Thomas – e siamo consci del fatto che pur giovanissimi siamo riusciti a diventare un punto di riferimento per tanti ragazzi che vorrebbero fare i musicisti. A chi vorrebbe seguire le nostre orme consiglio di essere sempre super concentrato: la chitarra, la voce, il basso o la batteria devono diventare un’ossessione. O, almeno, lo è stata per noi.”

I progetti di Damiano e Victoria

Nonostante la carriera dei Maneskin continui ad andare a gonfie vele, Damiano e Victoria stanno lavorando ad alcuni progetti da solisti. Il frontman della band, spesso accompagnato dalla bellissima Dove Cameron, è alle prese col suo primo album da solista, che al momento non è ancora stato annunciato.

Fonte: IPA

Victoria, invece, ha momentaneamente messo in pausa il basso per dedicarsi alla consolle, animando festival e locali nei panni di deejay. Non resta che aspettare e vedere come si evolveranno le loro carriere. una cosa, comunque, è certa. I Maneskin continueranno a farci ballare.