Test: Se fossi una stella, quale saresti?

Tutte ci sentiamo affascinate dalle stelle e connesse alla loro bellezza. Forse perché siamo fatte della materia da loro costruita, miliardi di anni fa. Ma quale degli astri più brillanti del cielo ti è più vicino e ti ispira? Per scoprirlo gioca con il test

Parlando delle stelle, la grande scienziata e astrofisica Margherita Hack disse: “Tutta la materia di cui siamo fatti noi l’hanno costruita le stelle; tutti gli elementi, dall’idrogeno all’uranio, sono stati fatti nelle reazioni nucleari che avvengono nelle supernove, stelle molto più grosse del Sole che alla fine della loro vita esplodono e sparpagliano nello spazio il risultato delle reazioni nucleari avvenute al loro interno. Per cui noi siamo veramente figli delle stelle.” Sarà forse per questa nostra ascendenza cosmica che alcune delle stelle maggiormente luminose della Via Lattea sono più famose e leggendarie di quelle di Hollywood!

Le stelle più brillanti viste da vicino

Sole

La stella più celebre di tutte è il “nostro” Sole che ci illumina e permette la vita sul nostro pianeta; attorno al Sole ruotano gli otto pianeti del sistema solare. Con una temperatura superficiale di circa 5500 °C e una distanza dalla Terra di 149 milioni di Km, il Sole ha un enorme valore simbolico per tutte le culture: rappresenta la rinascita, la creatività, la forza della luce sulle tenebre, l’energia che sostiene la vita.

Sirio

Un’altra regina del Cosmo è Sirio, della costellazione del Cane Maggiore; è la stella più brillante del cielo notturno. In superficie registra circa 9600 °C e si trova ad una distanza di 8,6 anni luce dalla Terra. Fin dall’antichità questa stella è legata alla stagione più calda (il suo nome in greco significa ardente, bruciante) ma c’è un alone misterioso attorno a lei: si riteneva fosse la stella che trasferiva potere al Sole, simbolo di ciò che è materiale, mentre Sirio era la vera forza spirituale dell’universo.

Alfa Centauri

Alfa Centauri, la quarta stella più brillante del cielo, è in realtà un sistema stellare triplo situato nella costellazione australe del Centauro, a circa 4,37 anni luce dalla Terra. Comprende due stelle principali, Alfa Centauri A e B, che orbitano l’una intorno all’altra, e una terza stella più piccola, Proxima Centauri. La sua temperatura è di circa 5600 gradi. Proprio in questo sistema stellare si ipotizza (e si cerca) la possibilità dell’esistenza di vita. Alfa Centauri, inoltre, è una delle zone celesti più amata dalla fantascienza: i celebri scrittori Isaac Asimov e Philip Dick hanno ambientato qui alcuni dei loro più famosi romanzi e diverse serie tv sci-fi si svolgono in questo sistema stellare.

Rigel

Tra le dive del cielo c’è anche Rigel, la stella più brillante della costellazione di Orione, la settima più luminosa del cielo. Rigel è una supergigante blu molto luminosa situata a una distanza di circa 860 anni luce dal sistema solare e ha una temperatura di circa 11000 gradi. Presente nelle mitologie di molte culture, Rigel è una delle “star” della serie tv di fantascienza più famosa del mondo, “Star Trek”, in cui viene spesso nominata per i suoi ipotetici pianeti abitati in prevalenza da alieni cattivi.

Le donne delle stelle parlano italiano

Fino a poco tempo fa, studiare le stelle era in prevalenza un affare da uomini. Ormai però le donne che si occupano di cosmo sono in continuo aumento. In Italia abbiamo molte scienziate di fama internazionale che ispirano tante ragazze a decidere di dedicarsi allo studio del cosmo.

Oltre all’astrofisica e divulgatrice Margherita Hack (1922-2013), che fu la prima donna a ottenere una cattedra in Astrofisica e a dirigere un Osservatorio Astronimico, quello di Trieste, brillano oggi altre “menti” femminili italiane da seguire e da ammirare, come…

Amalia Ercoli-Finzi , ingegnera aeronautica e divulgatrice del Politecnico di Milano che si occupa di missioni spaziali, ospite molto amata del programma “Splendida Cornice” di Rai3.

, ingegnera aeronautica e divulgatrice del Politecnico di Milano che si occupa di missioni spaziali, ospite molto amata del programma “Splendida Cornice” di Rai3. Mariafelicia De Laurentis , professoressa di astronomia e astrofisica all’Università di Napoli Federico II e associata all’INFN (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare), lavora soprattutto nell’analisi dei dati e nella modellizzazione teorica dei buchi neri.

, professoressa di astronomia e astrofisica all’Università di Napoli Federico II e associata all’INFN (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare), lavora soprattutto nell’analisi dei dati e nella modellizzazione teorica dei buchi neri. Patrizia Caraveo , Astrofisica Dirigente di Ricerca all’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), è alla guida della Società Astronomica Italiana. si occupa del comportamento delle stelle di neutroni.

, Astrofisica Dirigente di Ricerca all’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), è alla guida della Società Astronomica Italiana. si occupa del comportamento delle stelle di neutroni. Si aggiungono la famosissima astronauta Samantha Cristoforetti, ingegnera meccanica e pilota militare, prima donna europea Comandante della Stazione Spaziale Internazionale; e Anthea Comellini, ingegnera aerospaziale e astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea.

A caccia della stella del cuore

Le nostre “donne stellari” sono scienziate razionali e pragmatiche, ma di sicuro anche loro sanno sognare e quando guardano le stelle al telescopio immaginano di avere qualcosa in comune con loro. Chissà qual è la loro stella del cuore…

E tu, invece, sai qual è la tua buona stella? Gioca con il test e scopri quale astro ti è più affine tra quattro dei corpi celesti più famosi della nostra bellissima Via Lattea, la galassia che ci ha visti nascere dalla polvere delle sue stelle.