AstroSamantha, la prima donna europea a camminare nello spazio

Fonte: Getty Images

Sul fatto che fosse una donna speciale, non ci piove, così come non ci sono dubbi sui suoi molteplici record. Ora più che mai, però, possiamo dire che Samantha Cristoforetti, per i suoi fan AstroSamantha, è una vera e propria pioniera delle camminate tra le stelle.

Sì, perché la Cristoforetti è la prima donna europea a fare una lunga passeggiata tra le stelle, avventurandosi fuori dalla Stazione Spaziale Internazionale. Una conquista, uno spettacolo senza precedenti e, ovviamente, un grande traguardo professionale per l’astronauta.

La passeggiata spaziale di Samantha Cristoforetti

È una vita dedicata all’esplorazione spaziale, quella di Samantha Cristoforetti. Il suo cuore batte per lo sconfinato universo che ci sovrasta e ci abbraccia, e la sua straordinaria intelligenza è votata a decifrarne i misteri. Terza donna astronauta nel mondo, prima in Italia, è riuscita a fare il lavoro dei suoi sogni distinguendosi fra ben 8.500 candidati.

Oggi, Samantha fluttua su di noi: la sua passeggiata spaziale, infatti, durerà per ben sette ore e impegnerà lei e il collega russo Oleg Artemyev in diversi lavori di manutenzione al di fuori della Stazione Spaziale Internazionale. L’intera passeggiata è trasmessa in diretta sul canale tv dell’Asi, Agenzia Spaziale Italiana.

AstroSamantha, apripista e pioniera

La Cristoforetti è tornata in orbita per una missione tutto fuorché semplice. Fare una passeggiata spaziale e camminare tra le stelle, infatti, è molto più rischioso di quanto si pensi. Nello spazio, gli oggetti viaggiano a oltre 7.7 chilometri al secondo e anche del semplice pulviscolo può essere una minaccia. Ciononostante, AstroSamantha non si è tirata indietro. Anzi.

È stata proprio lei a uscire per prima dalla Stazione Spaziale Internazionale, seguita poi da Artemyev. Guardando la scena, Luca Parmitano (che si era già espresso su di lei in modo più che mai entusiasta) ha commentato: «Ancora una volta Samantha è un’apripista e io non posso che ringraziarla per il suo dimostrare a tutti, donne e uomini, che cosa sono la determinazione e l’impegno nel raggiungere un obiettivo».

Il coraggio di Samantha Cristoforetti

D’altronde Parmitano, primo italiano a uscire dalla Stazione Spaziale Internazionale, sa perfettamente quanto coraggio ci voglia per affrontare una missione simile. Proprio lui, durante una delle sue missioni, rischiò di soffocare perché la tuta che indossava iniziò a riempirsi d’acqua, giungendo fino al casco. E Samantha e il suo collega dovranno fare molta attenzione, perché il loro compito sarà quello di installare un braccio robotico realizzato in Europa, lo European Robotic Arm (Era).

Il braccio robotico in questione servirà per spostare carichi di diverse tonnellate. In più, la Cristoforetti e Artemyev devono lanciare nello spazio 10 nanosatelliti che hanno l’obiettivo di raccogliere tutti i dati relativi alla passeggiata e all’installazione del braccio robotico.

Tuttavia, si è già verificato il primo incidente: uno dei nanosatelliti lanciati da Artemyev, infatti, ha sfiorato uno dei pannelli della Stazione e ha rischiato di danneggiarlo. Non è effettivamente successo nulla, ma l’astronauta è stato invitato a fare maggiore attenzione.

La Cristoforetti e Artemyev, però, vanno estremamente d’accordo. Stanno lavorando in armonia per portare a termine la loro missione. Per rivedere AstroSamantha sulla Terra, però, ci vorrà un po’ di tempo: il suo rientro, infatti, è previsto per il 6 ottobre.