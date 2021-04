Samantha Cristoforetti: storia di una donna nello spazio

editato in: da

ยซ๐‘‡๐‘Ž๐‘›๐‘ก๐‘’ ๐‘ฃ๐‘œ๐‘™๐‘ก๐‘’ ๐‘ข๐‘› ๐‘œ๐‘ ๐‘ก๐‘Ž๐‘๐‘œ๐‘™๐‘œ ๐‘’ฬ€ ๐‘ ๐‘œ๐‘™๐‘œ ๐‘ข๐‘› ๐‘š๐‘’๐‘ ๐‘ ๐‘Ž๐‘”๐‘”๐‘–๐‘œ ๐‘โ„Ž๐‘’ ๐‘™๐‘Ž ๐‘ฃ๐‘–๐‘ก๐‘Ž ๐‘ก๐‘– ๐‘‘๐‘Žฬ€. ๐ท๐‘’๐‘ฃ๐‘– ๐‘ก๐‘Ÿ๐‘œ๐‘ฃ๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘’ ๐‘ข๐‘›’๐‘Ž๐‘™๐‘ก๐‘Ÿ๐‘Ž ๐‘ ๐‘ก๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘‘๐‘Ž, ๐‘š๐‘Ž ๐‘›๐‘œ๐‘› ๐‘ฃ๐‘ข๐‘œ๐‘™ ๐‘‘๐‘–๐‘Ÿ๐‘’ ๐‘โ„Ž๐‘’ ๐‘›๐‘œ๐‘› ๐‘๐‘ข๐‘œ๐‘– ๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘Ÿ๐‘–๐‘ฃ๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘’ ๐‘Ž ๐‘‘๐‘’๐‘ ๐‘ก๐‘–๐‘›๐‘Ž๐‘ง๐‘–๐‘œ๐‘›๐‘’ยป. (๐‘†๐‘Ž๐‘š๐‘Ž๐‘›๐‘กโ„Ž๐‘Ž ๐ถ๐‘Ÿ๐‘–๐‘ ๐‘ก๐‘œ๐‘“๐‘œ๐‘Ÿ๐‘’๐‘ก๐‘ก๐‘–)

Un curriculum caratterizzato da tenacia, coraggio, forza di volontร e concentrazione, ma anche di rinunce e ostacoli che, nonostante tutto, l’hanno portata lรฌ, dove in molti hanno sognato di andare e in pochi sono arrivati. Samantha Cristoforetti รจ la prima donna astronauta italiana, oltre che la terza europea dopo Helen Sharman e Claudie Haignerรฉ.

E non che questo primato sia arrivato facilmente: la donna si รจ saputa distinguere tra 8500 candidati per diventare astronauta, ed รจ rientrata tra i sei migliori. Astro Samantha, cosรฌ l’abbiamo ribattezzata durante i mesi in cui era in orbita, รจ stata per noi la rappresentante dell’altra metร del cielo.

199 giorni, 199 giorni,ย 16 ore e 42 minuti, trascorsi in orbita, un record di permanenza europeo superato solo successivamente dalla statunitense Peggy Whitson e poi da Koch, e un approccio umile ed entusiasmante che ha coinvolto tutti noi. Era il 30 novembre del 2014 a bordo di una Sojuz russa, aveva raggiunto la Iss per la missione Futura dellโ€™Asi. Non un viaggio qualunque, il suo, ma quello di uno donna che ha imparato ad affrontare le sfide, i trionfi e i fallimenti, puntando ogni volta sempre piรน in alto, sempre un po’ piรน in lร .

Tante volte un ostacolo รจ solo un messaggio che la vita ti dร . Devi trovare un’altra strada, ma non vuol dire che non puoi arrivare a destinazione.

E lei ci รจ arrivata a destinazione con un curriculum fatto di due lauree, una in ingegneria meccanica e l’altra in scienze aeronautiche, con l’assegnazione di compiti tecnico manageriali presso il Centro europeo degli astronauti (EAC), ma anche di sogni, come lei stessa ha confermato: โ€œAvere dei sogni รจ fondamentale, ma non bisogna diventarne schiaviโ€.

Di tempo ne รจ passato da quando, nel 2001, รจ iniziata la sua carriera come pilota dell’accademia aeronautica, conquistando il grado di capitano. Ma รจ nel maggio del 2009 che, selezionata dall’Agenzia Spaziale Europea, รจ iniziato il viaggio dei suoi sogni, quello che in 5 anni la porterร a diventare la prima astronauta donna di nazionalitร italiana a effettuare un volo spaziale.

E ora, la Cristoforetti, “torna a casa”. รˆ recente, infatti, la notizia che Astro Samantha partirร con il quarto volo commerciale statunitense nella primavera del 2022. Un ritorno che si attendeva giร dal 2019, ma che ancora non aveva ricevuto conferma.

Samantha Cristoforetti partirร da Cape Canaveral e raggiungerร la Stazione spaziale internazionale (Iss) a bordo di una Crew Dragon di SpaceX o di uno Starliner, il nuovo veicolo spaziale di Boeing e Bigelow Aerospace ancora in fase di test.

รˆ un misto di gioia, per quello che i miei colleghi indicano come un ritorno a casa, e di consapevolezza dellโ€™impegno necessario per svolgere al meglio il mio lavoro, una consapevolezza maturata anche grazie alla mia prima missione, Futura.

In orbita Astro Samantha resterร , questa volta, sei mesi. Un periodo durante il quale sarร occupata in una serie di esperimenti dellโ€™Agenzia spaziale italiana. Non ci resta che augurarle buon viaggio.