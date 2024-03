Donna Luisella: una storia imprenditoriale fatta di determinazione

Fonte: Donna Luisella Donna Luisella

Donna Luisella è una figura leggendaria che incarna la forza, la passione e il coraggio delle donne nell’affrontare le sfide imprenditoriali. La sua storia inizia con un ricordo che si perde nei meandri del tempo: “Se chiudo gli occhi, posso ancora sentire il profumo del ragù che mia nonna cucinava la domenica”. Un ricordo che ha segnato l’infanzia di Luisella, che fin da piccola ha coltivato una passione smisurata per la cucina. È questa passione che l’ha guidata attraverso gli anni, diventando il fulcro della sua vita e spingendola a trasmetterla ai suoi figli Mirco e Danilo Fusco, pizzaioli di nuova generazione.

Partendo da zero, senza alcun aiuto esterno, Donna Luisella e suo marito Claudio hanno dato vita alla loro prima attività di ristorazione: “Benvenuti al Sud”. Nonostante il successo ottenuto e le lodi ricevute per le abilità dei suoi figli nella preparazione delle pizze, Luisella sentiva che mancava qualcosa. Ed è così che nel 2017, in una mattina di dicembre, nasce Donna Luisella, al Corso Secondigliano 151. Con la figlia Federica al timone del take away, Luisella si è dedicata a nuovi progetti, tra cui uno che sembrava impossibile: Donna Luisella al Borgo Marinari. “Perché qui in ogni cosa ce mettimm’o’core!” – questo è il mantra che guida ogni azione di Luisella e della sua famiglia. Ma dietro ogni successo ci sono sacrifici e impegno costante, ecco perché desidera condividere alcuni consigli per coloro che vogliono intraprendere la strada dell’imprenditoria nel settore della ristorazione:

Sviluppa competenze manageriali: acquisire competenze manageriali è essenziale per gestire con successo un ristorante. Imparare a gestire il personale, l’amministrazione e coordinare le attività quotidiane è fondamentale.

Mantieni la creatività: la cucina è un campo che richiede costante innovazione. Sii aperto alle nuove idee, sperimenta con ingredienti e combinazioni uniche per creare piatti che stupiscano i tuoi clienti.

Continua a imparare: la cucina è in continua evoluzione. Mantieni l’umiltà, accetta i feedback e cerca sempre di migliorare. Partecipa a corsi di formazione continua per rimanere aggiornato sulle ultime tendenze e innovazioni del settore.

Passione e dedizione: la passione è il motore che ti spingerà ad affrontare le sfide e superare gli ostacoli lungo il cammino. Sii dedicato, impara dai tuoi errori e goditi il processo di crescita personale e professionale che solo l’imprenditoria può offrire.

La storia di Donna Luisella è un esempio luminoso di come la determinazione, la passione e il coraggio possano trasformare un sogno in realtà. La sua vita e il suo lavoro ispirano e incoraggiano le donne di tutto il mondo a perseguire i propri obiettivi con fiducia e determinazione.