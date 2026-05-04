Amazon La friggitrice ad aria cucina dall'antipasto al dolce, fino alla pizza per tutta la famiglia

Se non è uno degli elettrodomestici di maggior successo degli ultimi anni, poco ci manca. La friggitrice ad aria ha letteralmente conquistato tutti grazie a un mix sapiente di elementi. La tecnologia è il dettaglio che fa la differenza, senza dimenticare la capacità di cuocere in pochi minuti e soprattutto in modo sano qualsiasi tipo di pietanza. La friggitrice ad aria può davvero cuocere qualsiasi pietanza? La risposta è sì se si tratta di Moulinex Easy Fry XL Surface, un elettrodomestico che non si fa “spaventare” nemmeno da una ricetta.

Pizza, fritti, carne, dolci di ogni tipo, è l’ideale per preparare ricette gustose sia che si tratti di una cena in famiglia che di organizzare un pasto indimenticabile con gli amici. Il merito è del cestello, tra i più spaziosi in assoluto e che riesce a contenere quantità sorprendenti di cibo. Non meno attenzione è stata rivolta al design, compatto e in grado di ottimizzare lo spazio in cucina. L’estrema facilità di utilizzo, poi, permetterà a chiunque di sentirsi chef provetti con qualsiasi ricetta. Insomma Moulinex Easy Fry XL Surface è l’elettrodomestico ideale per fare bella figura tra i fornelli strizzando l’occhio al gusto e alla linea con un prezzo che ti lascerà senza dubbio di stucco. Su Amazon è possibile approfittare dello sconto del 20% e acquistarla a poco più di 100 euro, ideale per realizzare menù da ristorante senza spendere una fortuna.

Offerta Moulinex Easy Fry XL Surface La friggitrice ad aria cucina anche la pizza

La friggitrice ad aria per tutta la famiglia

Le friggitrici ad aria sono diventate l’elettrodomestico che piace a tutta la famiglia perché incontra ogni gusto e desiderio. Moulinex Easy Fry XL Surface continua a far contenti sia i grandi che i più piccoli proprio per la sua capienza che si sposa con la capacità di occupare poco spazio. Il cestello XL cuoce fino a 1kg di patatine, ma anche 25 crocchette e gli amanti della pizza potranno gustarla intera (cuoce pizze fino a 27 cm di diametro). Tutto questo occupando uno spazio ridotto grazie al design quadrato che unisce stile e funzionalità.

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Cibi croccanti fuori e morbidi dentro

Qualsiasi sia il piatto preferito, quasi sempre siamo alla ricerca di un mix tra croccantezza e morbidezza che con la friggitrice ad aria Moulinex è possibile ottenere facilmente. La tecnologia Extra-Crisp si basa su una doppia resistenza (presente nella parte bassa e in quella in alto) che favorisce la circolazione dell’aria calda così da assicurare una cottura uniforme senza seccare gli alimenti.

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Con la friggitrice hai tutto sotto controllo

Nonostante abbia un design compatto, la friggitrice non ha tralasciato alcun dettaglio. Il modello della Moulinex ha una piccola finestra attraverso la quale osservare in tempo reale la cottura di pesce, pizza, biscotti, crocchette e molto altro. Non solo non correrai il rischio di bruciare i piatti, ma non ci sarà alcuna dispersione del calore. Pensata per trasformare anche le persone alle prime armi in veri chef, la friggitrice ha un pannello digitale intuitivo in cui puoi scegliere tempi di cottura e temperatura con pochi gesti. Il pannello, poi, ti permette di scegliere i programmi predefiniti, da integrare con l’app My Moulinex dove puoi trovare altre ricette che rispondono ai tuoi gusti e numerosi servizi personalizzati.

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