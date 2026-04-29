Basta uscire di casa o bevande sciolte e calde, con la macchinetta Ninja-slushi potrai avere deliziose granite, frozen cocktail e frappé in pochi minuti

Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

Amazon La macchina prepara in pochi minuti bevande deliziose e fresche

Trasformare la propria cucina in un bar dove poter gustare tutte le delizie che vogliamo senza uscire di casa non è poi così lontano dalla realtà. Dopo le macchine del caffè che preparano espresso e cappuccini come quelli del bar, con l’avvicinarci dell’estate è il momento di concentrarci su gelati e granite. Le macchine dette granitori trasformano bevande in granite fresche e ghiacciate dalla consistenza perfetta, proprio come quelle che ordini al bar ma direttamente nella tua cucina.

Se non vuoi fermarti solo alla granita, ma spaziare tra frappè, frozen cocktail e milkshake abbiamo trovato per te un apparecchio che fa tutto questo premendo un semplice pulsante e con un prezzo che attirerà la tua attenzione. La Ninja SLUSHi ti farà dimenticare in un attimo frullatori, tritaghiaccio o lunghi processi di miscelazione – spesso con risultati pessimi – perché è in grado di realizzare bevande gustose, senza spendere una fortuna. Il granitore è in offerta online (solo per poche ore) a quasi la metà del prezzo. Approfittando dello sconto del 43% potrai pagare la macchina per granita meno di 200 euro e di sicuro i tuoi amici e parenti faranno la fila per venire a casa tua e apprezzare le tue doti culinarie.

Offerta Ninja SLUSHi Macchina per granite e frozen drink

Una bevanda per ogni gusto con la Ninja SLUSHi

Ognuno ha i suoi gusti, c’è chi preferisce il frappè, chi la granita, la cosa certa è che con la macchina Ninja SLUSHi toglierti piccoli peccati di gola non sarà un problema. Utilizzando semplicemente la tua bevanda preferita, senza ricorrere a ghiaccio e frutta, potrai dare libero sfogo alla fantasia. A rendere l’apparecchio il più apprezzato dei prossimi mesi poi è un vantaggio straordinario, anzi ben 5, grazie alla versatilità e alle sue 5 impostazioni predefinite.

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Sul pannello di controllo potrai selezionare la modalità Slush, che trasforma il tè (e bevande simili) in una densa granita. Ti piacciono i frappè? allora prova a inserire caffè o succhi e avrai delle bevande cremose. Partendo dal latte (sia vaccino che vegetale) e selezionato la modalità milkshake potrai ottenere questa bevanda in pochi minuti.

Se ti piace organizzare aperitivi allora con la modalità Frozen Juice e Frozen Cocktail avrai bevande analcoliche (sorbetti, smoothie) o cocktail alcolici che faranno felici tutti i tuoi ospiti e ti trasformeranno nel padrone di casa perfetto.

La macchina Ninja SLUSHi è semplice e intuitiva

Usare la macchina Ninja SLUSHi è un vero gioco da ragazzi. Dal pannello di controllo non devi fare altro che selezionare una tra le 5 modalità che abbiamo appena visto e l’apparecchio fa tutto da solo: in automatico imposterà temperatura e consistenza. Nel caso in cui vuoi personalizzare il risultato e ottenere granite più consistenti o frappè più liquidi non c’è alcun problema, puoi regolarla manualmente premendo i tasti presenti al lato della macchinetta.

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Perfetta per tutta la famiglia, una volta pronta puoi ottenere fino a 7-8 porzioni, ma non solo. Se in casa non c’è nessuno e vuoi concederti una piccola coccola puoi regolare la macchina al minimo e in circa 30 minuti grazie alla tecnologia Rapid Chill avrai la tua bevanda pronta da gustare subito o a distanza di ore. La macchinetta infatti mantiene la temperatura ideale per 12 ore così potrai toglierti piccoli peccati di gola ogni volta che vorrai senza uscire di casa o aspettare ore.

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