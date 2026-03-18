Con questa friggitrice ad aria già best seller (ora in sconto su Amazon) puoi cucinare dolce e salato insieme, e per tutta la famiglia

La friggitrice ad aria best seller ora è scontatissima e ti consente di cucinare insieme dolce e salato.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Amazon La migliore friggitrice ad aria con doppio cestello da comprare

Una friggitrice ad aria che consente di cucinare insieme dolce e salato, preparando pasti per tutta la famiglia in modo veloce e sano. Il prezzo? Ora bassissimo grazie agli sconti di Amazon! Non è un sogno, ma Ninja Max Doppia Zona, una friggitrice ad aria best seller che ha conquistato quasi 42mila utenti e che promette di portare una vera svolta nel tuo modo di cucinare.

Ninja Max Doppia Zona Friggitrice ad aria Friggitrice ad aria digitale con doppio cestello 6 in 1

Non si tratta di una semplice friggitrice ad aria un po’ più grande, ma di qualcosa di completamente diverso. Possiede infatti due zone di cottura indipendenti, impilate in verticale, ciascuna capace di ospitare due livelli di griglia. Il risultato è che puoi cucinare fino a quattro pietanze contemporaneamente, con temperature, programmi e tempi differenti per ognuna, e farle finire tutte insieme. Un elemento che per una famiglia cambia tutto, consentendoti di preparare il pasto per tutti senza attendere e in modo super pratico. In più questa friggitrice ad aria è utilissima quando hai ospiti a cena e vuoi preparare un pasto completo, dal primo al dolce.

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La migliore friggitrice ad aria per tutta la famiglia

Ma perché questa friggitrice ad aria è perfetta per la famiglia? Per capirlo ti basta scoprire le sue caratteristiche. Ogni cassetto della Ninja Max Doppia Zona ha infatti una capienza di 4,75 litri e può ospitare due griglie sovrapposte. Ciò significa che in un unico scomparto puoi posizionare ad esempio delle cosce di pollo sul livello superiore e delle verdure su quello inferiore, con il calore che circola a 360° intorno a entrambi grazie alle ventole posizionate sul retro della macchina. Il risultato? Riuscirai a preparare un pasto completo per sei, sette, otto persone senza dover fare turni di cottura!

La vera innovazione sta però nella gestione dei tempi. Ninja ha infatti sviluppato due funzioni esclusive chiamate SYNC e MATCH. Con SYNC puoi impostare i programmi e i tempi per entrambi i cassetti in modo indipendente mentre la macchina calcola automaticamente quando avviare lo scomparto più veloce per terminare esattamente le cotture nello stesso istante. Con MATCH, invece, replichi le stesse impostazioni su entrambi i cassetti cucinando il doppio della quantità dello stesso alimento. L’ideale quando devi preparare una grande quantità di crocchette, di patatine o di ali di pollo per una tavolata. Entrambe le funzioni sono utilissime nella vita quotidiana.

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Il pannello di controllo laterale rende tutto questo sorprendentemente semplice da gestire. Non servono tutorial né manuali da studiare: dopo la prima utilizzo capirai come funziona e inizierai a usarla in modo intuitivo. Non solo: le modalità di cottura a disposizione sono ben sei: frittura ad aria, Max Crisp, cottura al forno, cottura arrosto, essiccazione e riscaldamento. La temperatura è regolabile da un minimo di 40°C fino a 240°C per ciascuno scomparto, in modo completamente indipendente dall’altro.

La modalità Max Crisp permette di ottenere una crosticina dorata e croccante anche sugli alimenti congelati, la cottura al forno trasforma la macchina in un mini-forno ventilato ideale per muffin, torte salate, pane e focacce. Mentre l’essiccazione ti consente di preparare frutta essiccata, chips di verdure, snack proteici e meringhe a bassa temperatura. Per cibi sani, senza conservanti, ma soprattutto gustosi per tutta la famiglia.