Occupa poco spazio ma prepara pasti fino a sei persone: questa friggitrice ad aria è la soluzione per cucinare in maniera comoda e per un gruppo numeroso

Amazon Friggitrice ad aria verticale: perché è l'acquisto furbo da fare ora

Proviamo a immaginare quali sono le caratteristiche dell’accessorio che ci piacerebbe avere in cucina. Senza dubbio tra le prime cose che ci vengono in mente ci sarebbe il fatto di occupare poco spazio, ma poi anche la sua versatilità e la capienza, oltre a un’attenzione al risparmio energetico.

Tutti aspetti vincenti e che possiamo trovare in un unico elettrodomestico: si tratta della friggitrice ad aria verticale Ninja Double Stack, dotata di una grande capacità: basti sapere che ci permette di cucinare anche 4 pietanze contemporaneamente all’interno di due scomparti, che si possono suddividere con le griglie.

E il momento per metterla nel carrello è proprio questo, infatti ora lo sconto è incredibile e ammonta al 49% sul prezzo consigliato. Così possiamo acquistare il nostro migliore alleato per la cucina a una cifra davvero pazzesca.

Compatta ma con una grande capacità: questa friggitrice ad aria è imbattibile

Gli accessori giusti per il nostro ambiente domestico sono quelli che ci permettono di ottenere tanti risultati, che ci semplificano la vita e che abbracciano la nostra attitudine multitasking. Tutti aspetti che possiamo trovare nella friggitrice ad aria verticale Ninja Double Stack.

Ci piace perché occupa poco spazio, ma ha una grande capacità. Infatti, è dotata di due scomparti sovrapposti che, abbinati all’uso delle griglie, ci permettono di arrivare a cucinare anche 4 piatti alla volta. Tutti extra croccanti.

Ad esempio, viene segnalato che possiamo cucinare in contemporanea 2 cosce di pollo, 250 grammi di asparagi, quasi 200 grammi di bocconcini di pollo e 225 grammi di patatine fritte. Secondi e contorni per tutta la famiglia.

E se vogliamo metterci alla prova con ricette che necessitano di cotture diverse? La friggitrice ad aria ci consente di preparare due pietanze in due modi diversi, terminando la preparazione in contemporanea.

Ma anche di “esagerare” con le quantità andando a preparare la stessa ricetta in entrambi gli scomparti, arrivando così a predisporre un pasto per tante persone. Per fare un esempio: le due aree possono contenere ciascuna un pollo da 1,2 kg e ci consentono di cucinarne in una quantità adatta fino a 6 persone.

Un mai più senza che ci semplifica la vita in cucina e a un prezzo pazzesco.

La friggitrice ad aria da avere in casa

Ninja Double Stack è, senza dubbio, la friggitrice ad aria verticale da avere in casa: se viviamo da sole per cucinare per noi, se siamo in tanti per tutta la famiglia, ma anche per organizzare una cena tra amici.

E ci consente di realizzare le preparazioni più disparate. Infatti, è dotata di sei programmi di cottura personalizzabili. Nello specifico si tratta di air fry (frittura ad aria), max crisp (croccantezza massima), bake (cottura al forno), roast (cottura arrosto) reheat (riscaldamento) e dehydrate (essicazione).

Se tutto questo non bastasse questo elettrodomestico è anche facile e intuitivo da usare, la pulizia è semplice e ci permette di utilizzare meno olio quando impostiamo il programma per la frittura ad aria. Per pasti sani e senza fatica.

Ed è l’elettrodomestico da comprare ora per sfruttare lo sconto incredibile.

