La piastra per crepes e pancakes è l’accessorio più foodish per la tua cucina

Abbiamo trovato la piastra perfetta per preparare crepes e pancake (e non solo): costa poco e devi averla subito!

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

iStock Photos Piastra per cucinare le crepes

L’accessorio più foodish di sempre per la tua cucina è la piastra per crepes e pancake che consente di preparare colazioni e merende gustose in pochissimi minuti. Un piccolo elettrodomestico perfetto per arricchire la cucina e sentirti una vera chef, pronta a servire dolci deliziosi.

Dolci o salate, con la crema al cioccolato o lo sciroppo d’acero, le crepes, così come i pancake, sono golose e perfette per ritagliarsi un momento di dolcezza, da soli o insieme a qualcuno. Preparare questi dolci però non è sempre così facile e servono gli strumenti giusti per non sporcare e ottenere risultati eccellenti. La soluzione è una piastra firmata Severin con superficie XXL che si attiva in pochi minuti ed è semplicissima da utilizzare. Su Amazon la trovi in offerta a meno di 40 euro grazie allo sconto del 39%.

La piastra per crepes Severin ha un diametro di 38 centimetri e consente di impostare la temperatura desiderata in modo preciso e puntuale per ottenere una doratura che sia perfetta. Dotata di bordo a sfioro, la piastra ha un rivestimento antiaderente ed è rimovibile per pulirla senza sforzo.

Il kit contiene anche una spatola per facilitare la preparazione. Il bello di questa piastra infatti è che puoi usarla non solo per cucinare delle crepes, ma anche per portare a tavola pancake, piadine, tigelle o frittate. Chi l’ha provata apprezza la qualità, la funzionalità e la facilità d’uso, ma anche il design che rende semplicissima la preparazione delle crepes. Il riscaldamento è rapidissimo, la piastra è pratica e leggera con la possibilità di regolare la temperatura.

Come preparare le crepes con la piastra elettrica

Sia nella variante salata che in quella dolce, le crepes sono sempre buonissime, facili da preparare e decisamente versatili. Sono perfette da servire come dessert, ma anche utilissime per creare un primo piatto originale. Gli ingredienti per preparale in cucina poi sono pochissimi: latte, uova e farina.

Con la piastra elettrica potrai preparale in qualche minuto, sfruttando un elettrodomestico poco ingombrante ed efficiente, ottimo anche se vuoi tagliare un po’ le calorie. La piastra antiaderente infatti è l’ideale per evitare che la pastella possa attaccarsi sul fondo, dunque non è necessario aggiungere burro oppure olio. In più, come accennato, questo accessorio si può sfruttare al massimo per preparare tanti altri piatti con usi decisamente creativi.

Usando lo stesso impasto delle crepes, ad esempio, puoi preparare dei favolosi pancake, dosando diversamente la pastella per creare uno spessore maggiore e un diametro minore. I pancake, proprio come le crepes, vanno girati con la spatola apposita per farli cuocere da entrambi i lati. Puoi usarla pure per realizzare tortillas in stile mexican, piadine da farcire come preferisci, o tigelle. Ti basterà stendere l’impasto rendendolo spesso un paio di millimetri e cuocerlo sulla superficie antiaderente.

Non solo colazioni! Puoi fare un uso unico della tua piastra elettrica anche per preparare delle verdure grigliate, per abbrustolire fette di pane oppure di polenta.

