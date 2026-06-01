Con il gasatore d’acqua potrai bere acqua frizzante e tutte le tue bevande preferite senza sforzo e riducendo l’impatto sull’ambiente

Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

Amazon Il gasatore ti permette di avere l'acqua frizzante ogni volta che vuoi

Bere è importante tutto l’anno, ma lo è ancora di più quando arrivano l’estate e il caldo. L’acqua è il rimedio migliore, visto che ne dobbiamo bere almeno due litri al giorno. Non ci sono problemi se preferite quella naturale, ma se vi piace l’acqua frizzante ecco che immancabilmente ci si trova a dover fare il doppio della fatica, perché non solo occorre andare a comprarla, ma anche portarla. Per te abbiamo una soluzione furba ed economica da diversi punti di vista: i gasatori d’acqua. Il leader in questo campo è SodaStream, un apparecchio leggero che sostituisce le pesantissime casse d’acqua e che occupa poco spazio perché piccolo e compatto, anche nel prezzo.

Il dispositivo Terra amato dalla community online con quasi 10mila recensioni positive, ti farà risparmiare sul lungo periodo e nell’immediato. Non stiamo solo parlando di un risparmio netto del costo dell’acqua, ma di quello al momento dell’acquisto. SodaStream ha deciso di scontare uno dei suoi gasatori d’acqua, ma per poche ore. L’apparecchio dal design accattivante è in offerta a soli 70 euro, questo vuol dire che potrai risparmiare ben 25 euro ed essere sempre idratato senza sforzo perché non devi neanche uscire per acquistarlo: arriverà direttamente a casa tua ti farà risparmiare anche la fatica di recarti al negozio.

I gasatori d’acqua sono green

I gasatori d’acqua sono comodi perché ci permettono di avere acqua frizzante in ogni momento della giornata senza dover uscire di casa o portare casse pesanti, ma questo è solo uno dei loro vantaggi. Quello che li ha resi i preferiti online e non solo è che sono dispositivi così piccoli, hanno anche un minore impatto ambientale. Dal momento che non si usano più bottiglie monouso oltre a evitare di produrre scarti c’è un netto risparmio sui costi del trasporto e quindi una minore emissione di agenti inquinanti.

SodaStream Terra proprio perché ha abbracciato uno stile di vita green, oltre all’apparecchio ti regala due bottiglie da un litro e una da 0,5 litri lavabili in lavastoviglie che puoi usare tutte le volte che vuoi senza sprechi.

Litri di acqua con un semplice apparecchio

Con il gasatore d’acqua SodaStream idratarsi diventa piacevole e semplicissimo. L’apparecchio non ha bisogno di essere collegato a una presa elettrica, funziona grazie alla presenza di una bomboletta. Un vantaggio ulteriore che ti consente di portarlo ovunque anche in vacanza o al mare perché grazie alla tecnologia Quick Connect, SodaStream consente di inserire facilmente il cilindro di CO₂ e produrre fino a 60 litri di acqua frizzante premendo un semplice bottone.

Il che vuol dire che hai circa due mesi di acqua a disposizione con una singola bomboletta. Se oltre all’acqua vuoi provare altre bevande, anche in questo caso il gasatore ti accontenta. Puoi sperimentare gusti sempre differenti grazie alla varietà di aromi di SodaStream, perfetto se hai intenzione di organizzare una festa ma non vuoi caricarti con le bottiglie. Il gasatore diventerà il protagonista dei party perché riuscirà ad accontentare ogni gusto senza sprechi. Inoltre il design elegante lo rende l’apparecchio ideale da inserire in qualsiasi cucina da quelle più moderne a quelle classiche perché si integra facilmente facendoti risparmiare spazio e soldi, ma senza rinunciare a nulla.

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