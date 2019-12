Vittoria Puccini svela perché è finita con Alessandro Preziosi

editato in: da

Vittoria Puccini torna a parlare della love story con Alessandro Preziosi e svela per la prima volta perché la relazione è finita. Era il 2004 quando i due attori si incontrarono per la prima volta sul set di Elisa di Rivombrosa. La fiction fu un successo e fra una scena e l’altra anche Alessandro e Vittoria, che interpretavano i protagonisti, si innamorarono.

Due anni dopo il primo incontro la coppia coronò l’amore con la nascita di Elena, ma nel 2010, inaspettata, arrivò la separazione. La Puccini non ha mai nascosto di aver sofferto molto a causa dell’addio a Preziosi, ma in questi anni gli ex si sono riconciliati. Al settimanale F, per la prima volta, l’attrice ha svelato i motivi della rottura. “Perché è finita? È una questione di alchimia, di ingranaggio – ha detto -: io non tiravo fuori il meglio di lui e viceversa”.

“Per questa separazione ho sofferto molto – ha confessato la Puccini -. E poi avevo paura delle conseguenze su nostra figlia. Ma il tempo cura le cose. Siamo stati bravi a mettere sempre Elena al primo posto e a venirci incontro con i nostri lavori, per fare in modo che stesse il più possibile con entrambi”.

Oggi i due crescono insieme Elena e sono riusciti a creare un ottimo rapporto nonostante non stiano più insieme. Dopo l’addio lei è stata legata per qualche tempo a Claudio Santamaria, oggi sposato con Francesca Barra, in seguito ha trovato l’amore con Fabrizio Lucci, direttore della fotografia. Lui ha vissuto un’intensa relazione con Greta Carandini, studentessa di archeologia, mentre oggi è innamorato di Elettra Pierantoni, sceneggiatrice e nipote di Ennio Fantastichini.

“Ci si sposa in due – aveva raccontato lui a Vanity Fair poco dopo la rottura con la Puccini -. Con Vittoria non è accaduto, forse per pigrizia, o per debolezza. Arriva un momento in cui, se ti ami, ti sposi: punto. Purtroppo io, invece di concentrarmi sul mio rapporto di coppia, ho disperso le forze lavorando come un pazzo. Sono andato otto mesi in tournée con Amleto, pensando che, quando mi sarei fermato, tutto sarebbe tornato come prima. E invece, quando mi sono fermato, il nostro rapporto non c’era più”.