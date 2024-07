Matilde Gioli e il fidanzato Alessandro Marcucci si sono lasciati (di nuovo)

Fonte: Getty Images Matilde Gioli e Alessandro Marcucci sono stati fidanzati dal 2021 al 2024

Novità nella vita privata di Matilde Gioli: l’attrice diventata nota grazie a Doc-Nelle tue mani è tornata single. È finita la storia d’amore con Alessandro Marcucci, con il quale ha fatto coppia fissa negli ultimi anni. Pare che la rottura sia arrivata qualche mese fa. La seconda nel giro di tre anni: già nel 2023 i due avevano vissuto un momento di crisi che li aveva allontanati. Ora pare che la separazione sia definitiva. Con grande tristezza della Gioli, che credeva molto in questo rapporto tanto da parlare più volte in varie interviste della sua voglia di mettere su famiglia con il maestro di equitazione.

Matilde Gioli e Alessandro Marcucci si sono lasciati

A far sapere dell’addio tra Matilde Gioli e Alessandro Marcucci è stato Diva e Donna. “Ha sempre detto di essere innamoratissima del suo compagno eppure il sentimento non è bastato e l’attrice è tornata single già da un po’”, si legge sulla rivista che menziona poi uno degli ultimi post della Gioli che indica un allontanamento importante, che ha indubbiamente causato tanto dolore. “Le cose sono come sono. Soffriamo perché le avevamo immaginate diversamente“, ha scritto Matilde sui social, ricevendo, tra gli altri, il like di Chiara Ferragni, fresca di separazione con Fedez.

A provare il break up tra Matilde Gioli e suo ormai ex fidanzato anche il fatto che i due non si mostrano più insieme da tempo. Prima erano molto attivi pure sui rispettivi account, con foto romantiche che li ritraevano immersi nella natura, passione di entrambi. Inoltre Matilde e Alessandro non si seguono più su Instagram: una prova più che tangibile nell’epoca dei social.

La coppia era già scoppiata un anno fa: un momento di crisi che aveva messo a dura prova questo sentimento. Poi la riappacificazione (del resto gli amori importanti necessitano sempre di una seconda opportunità) e infine l’addio definitivo. Forse arrivato per stili di vita differenti: Marcucci è molto lontano dal mondo di Matilde, tra le attrici più brave e stimate della nuova generazione.

La storia d’amore tra Matilde Gioli e Alessandro Marcucci

Matilde Gioli e Alessandro Marcucci si sono conosciuti e innamorati nel 2021. Galeotta è stata Doc-Nelle tue mani, la fiction che ha cambiato la vita dell’attrice, sia professionalmente che privatamente. Grazie al ruolo della dottoressa Giulia Giordano, la carriera della Gioli (scoperta da Paolo Virzì ne Il capitale umano) ha spiccato il volo.

Durante le riprese Matilde era alla ricerca di un maneggio dove trascorrere qualche momento di relax tra un pausa e l’altra dal set e ha così incontrato Alessandro, maestro di equitazione. “Ci siamo conosciuti perché mi sono presentata in maneggio dopo aver scritto su Google “passeggiata a cavallo Roma”. E ho chiamato il primo numero che è apparso. Gestiva lui le passeggiate a cavallo, quindi ci siamo conosciuti così”, aveva raccontato la Gioli in tv.

E poi: “Lui non non sapeva neanche chi fossi. Non guardava e tutt’ora non guarda molta tv, ha sempre tantissimo da fare, tra maneggio e tutto. Quindi non mi ha riconosciuta, ma meglio così”. Un incontro magico, una storia da romanzo purtroppo con un triste epilogo.